ETV Bharat / state

गांव के पहले हाईस्कूल परीक्षा पास करने वाले रामकेवल को राहुल गांधी ने भेजा गिफ्ट, आगे की पढ़ाई में मदद करने का भी दिया भरोसा - RAHUL GANDHI SENT GIFT TO RAMKEWAL

रामकेवल को राहुल गांधी का पत्र सौंपते सांसद पुनिया ( photo credit ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 28, 2025 at 8:29 PM IST | Updated : May 28, 2025 at 8:35 PM IST 3 Min Read

बाराबंकी: आजादी के 78 साल बाद बाराबंकी जिले के निजामपुर गांव से पहली बार हाईस्कूल पास करने वाले रामकेवल को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी ने शुभकामना पत्र और गिफ्ट भेजकर उसे बधाई दी है. साथ ही उसकी आगे की पढ़ाई के लिए भरपूर सहयोग देने का वादा भी किया है. बुधवार को सांसद तनुज पूनिया ने राहुल गांधी के भेजे शुभकामना पत्र और गिफ्ट लेकर कांग्रेसजनों के साथ रामकेवल के घर पहुंचे. बता दें कि बनीकोडर ब्लॉक के अहमदपुर गांव के मजरे निजामपुर में रामकेवल से पहले आज तक किसी ने भी हाईस्कूल तक की पढ़ाई नहीं की थी. लेकिन इस बार रामकेवल ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया. गरीबी में जीवन गुजर बसर करने वाले जगदीशप्रसाद के पुत्र रामकेवल ने हाईस्कूल पास कर लिया. रामकेवल की इस उपलब्धि को ईटीवी भारत ने प्रमुखता से दिखाया था. सांसद राहुल गांधी तक रामकेवल की ये उपलब्धि पहुंची तो उन्होंने बाराबंकी सांसद तनुज पूनिया के हाथों रामकेवल को गिफ्ट और शुभकामना पत्र भेजा. राहुल गांधी ने रामकेवल को भेजे गिफ्ट (photo credit ETV Bharat)

Last Updated : May 28, 2025 at 8:35 PM IST