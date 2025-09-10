ETV Bharat / state

राहुल गांधी का रायबरेली दौरा- विरोध प्रदर्शन, यूपी के मंत्री दिनेश सिंह धरने पर बैठे, पुलिस- समर्थकों के बीच धक्कामुक्की

हरचंदपुर विधानसभा के बूथ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक, गोरा बाजार चौक पर अशोक स्तंभ का लोकार्पण, मुलिहामऊ में शहीद वीरा पासी वनग्राम में वृक्षारोपण करेंगे.

राहुल गांधी का रायबरेली दौरा.
राहुल गांधी का रायबरेली दौरा. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 10, 2025 at 12:26 PM IST

Updated : September 10, 2025 at 12:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रायबरेली : नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली सांसद राहुल गांधी दो दिवसीय दौरे पर बुधवार को अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे हैं. दौरे में राहुल गांधी के कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं. पहले दिन प्रजापति समाज के प्रतिभा सम्मान समारोह और सम्मेलन में शिरकत करने के साथ ही बूथ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक, गोरा बाजार चौक पर अशोक स्तंभ का लोकार्पण, मुलिहामऊ में शहीद वीरा पासी वनग्राम में वृक्षारोपण करेंगे. दूसरे दिन एनटीपीसी ऊंचाहार में लोगों से मुलाकात के बाद बचत भवन में बैठक करेंगे. वहीं रायबरेली पहुंचने पर यूपी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने समर्थकों के साथ राहुल गांधी वापस जाओ के नारे लगाते हुए प्रदर्शन किया. पुलिस दिनेश प्रताप सिंह को समझाने में जुटी हुई है.

कांग्रेस जिलाध्यक्ष पंकज तिवारी ने बताया कि नेता प्रतिपतक्ष राहुल गांधी बुधवार सुबह 10.30 बजे लखनऊ से सड़क मार्ग से रायबरेली पहुंचेंगे. यहां पहुंचने पर हरचंदपुर विधानसभा क्षेत्र के डिडौली गांव के बटोही रेस्टोरेंट में हरचंदपुर विधानसभा के बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे. यहां से सीधे ग्रांड शांति होटल में प्रजापति समाज की महासभा की बैठक और प्रतिभा सम्मान समारोह में शामिल होंगे.

इसके बाद लगभग 11:30 बजे पर शहर के गोरा बाजार चौक पर अशोक स्तंभ का लोकार्पण करेंगे. ढाई बजे राही ब्लॉक के मुलिहामऊ में शहीद वीरा पासी वन ग्राम में वृक्षारोपण करने के बाद ऊंचाहार में बटोही रेस्टोरेंट में बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे. एनटीपीसी के गेस्ट हाउस में ही नाइट हाल्ट करेंगे. दौरे के दूसरे दिन सुबह नौ बजे एनटीपीसी ऊंचाहार में आम लोगों से मुलाकात के बाद 12 बजे कलेक्ट्रेट के बचत भवन में आयोजित दिशा बैठक में शिरकत करेंगे. जिसके बाद वापस दिल्ली जाएंगे.

राहुल, अखिलेश और तेजस्वी के "भगवान" वाले पोस्टर पर गरमायी सियासत

रायबरेली : सांसद राहुल गांधी के रायबरेली दौरे के पहले शहर में राहुल, अखिलेश और तेजस्वी के "भगवान" रूप वाला पोस्टर से सियासत गरमा गई है. सपा नेता राहुल निर्मल बागी द्वारा लगाए गए पोस्टर में तेजस्वी यादव को ब्रम्हा, राहुल गांधी को विष्णु और अखिलेश यादव को महेश का अवतार दर्शाय गया है. पोस्टर में लिखा है "इंडिया की अंतिम आश, कलयुग के ब्रह्मा, विष्णु, महेश. राहुल निर्मल बागी लोहिया वाहिनी में प्रदेश सचिव हैं.

यह भी पढ़ें : राहुल गांधी का रायबरेली दौरा; सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का किया अनावरण, सेल्फी लेने के लिए उमड़ी भीड़,

यह भी पढ़ें : राहुल गांधी का रायबरेली दौरा; सांसद आवास पर लोगों से मुलाकात कर सुनीं समस्याएं, शहीद वीरा पासी की मूर्ति का किया लोकार्पण

Last Updated : September 10, 2025 at 12:59 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

RAHUL GANDHI MP RAEBARELIRAHUL GANDHI VISITPRAJAPATI SAMAJ RAEBARELIप्रतिभा सम्मान समारोह प्रजापति समाजRAHUL GANDHI RAEBARELI VISIT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

यूपी-नेपाल के कई शहरों की लाइफ लाइन है 41 साल पुराना ये पुल; एक KM लंबे संजय सेतु में आने लगी दरार, होता है कंपन

बनारस के सुनील हैं बेजुबानों के मसीहा; 30 साल में 2000 से अधिक जानवरों की बचाई जान, 14 साल की उम्र से कर रहे सेवा

यूपी के इन 13 जिलों में बनेंगे 16 नए बिजली सब स्टेशन, खूब आएगी बत्ती

देश में यूपी सरकार के मंत्री सबसे अधिक क्रिमिनल, 2 महिला मंत्रियों पर भी केस, एक भी अरबपति नहीं

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.