भोपाल: मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित महाराजा यशवंतराव अस्पताल के एनआईसीयू में 2 नवजात बच्चों को चूहों द्वारा कुतरने और बाद में दोनों बच्चों की मौत को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हत्या कहा है. राहुल गांधी ने इंदौर की घटना को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया. राहुल गांधी ने लिखा कि यह कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि सीधी-सीधी हत्या है. यह इतनी भयावय, अमानवीय और असंवेदनशील है कि इसके बारे में सुनकर ही रूह भी कांप जाए.

'नवजात की सुरक्षा तक नहीं, फिर सरकार का क्या काम'?

राहुल गांधी ने लिखा कि एक मां की गोद से उसका बच्चा छिन गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि सरकार ने अपनी सबसे बुनियादी जिम्मेदारी नहीं निभाई. हेल्थ सेक्टर को जानबूझकर प्राइवेट हाथों में सौंपा गया. जहां इलाज अब सिर्फ अमीरों के लिए रह गया है और गरीबों के लिए सरकारी अस्पताल अब जीवनदायी नहीं, मौत के अड्डे बन चुके हैं. प्रशासन हर बात की तरह कहता है जांच होगी, लेकिन सवाल यह है कि जब आप नवजात बच्चों की सुरक्षा तक नहीं कर सकते, तो सरकार चलाने का क्या हक है?

इंदौर की घटना पर राहुल गांधी ने किया ट्विट (rahul gandhi x)

राहुल गांधी ने लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को शर्म से सिर झुका लेना चाहिए. आपकी सरकार ने देश के करोड़ों गरीबों के स्वास्थ्य का अधिकार छीन लिया है. अब मां की गोद से बच्चे तक छिनने लगे हैं.

बाल आयोग ने मांगा 3 दिन में जवाब

इंदौर की इस घटना को लेकर राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है. आयोग ने इंदौर कलेक्टर से 3 दिन में जवाब मांगा है. उधर घटना को लेकर चिकित्सा शिक्षा विभाग आयुक्त तरुण राठी इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज पहुंचे और अधिकारियों के साथ बैठक की. उन्होंने हॉस्पिटल के पीडियाट्रिक यूनिट का भी दौरा किया. उधर मानव अधिकार आयोग ने भी मामले में संज्ञान लिया है. आयोग ने भी अस्पताल अधीक्षक को जांच के निर्देश दिए हैं और एक माह में रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है.

1 सितंबर को चूहे ने कुतरे थे 2 नवजातों के हाथ

बता दे कि सोमवार शाम यानि 1 सितंबर को इंदौर के एमवाय अस्पताल के एनआईसीयू में भर्ती 2 नवजातों के हाथ को एक चूहे ने कुतर दिया था. जिसका वीडियो भी सामने आया था. इस घटना के बाद मंगलवार को 1 नवजात की मौत हो गई थी. इसके बाद प्रशासन ने उसकी मौत की वजह निमोनिया सीवियर सेप्टिसीमिया होना बताया. इधर बुधवार को दूसरे नवजात की भी मौत हो गई है. इस मामले में डॉक्टर जितेंद्र का कहना है कि बच्ची के इंडेक्स फिंगर में मामूली रेट बाइट भी था लेकिन बच्ची की मौत कंजेटियल डिसीज और सेप्टीसीमिया की वजह से हुई है.