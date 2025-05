ETV Bharat / state

राहुल करेंगे मध्य प्रदेश कांग्रेस की सर्जरी, कमजोर कड़ियों को ऐसे पकड़ेंगे - RAHUL GANDHI MP VISIT

भोपाल: मध्य प्रदेश कांग्रेस की सर्जरी करने 3 जून को भोपाल आ रहे हैं. कभी कांग्रेस की उर्वरा जमीन रही मध्य प्रदेश में कमलनाथ के डेढ़ दशक के अलावा 23 साल से पार्टी सत्ता से बाहर है. कांग्रेस को सिंधिया के साथ विधायकों के दलबदल के साथ सत्ता पलट का सबसे बड़ा झटका भी यहीं लगा. राहुल गंधी के इस दौरे में पार्टी में रहकर पार्टी के खिलाफ काम करने वाली कांग्रेस की कमजोर कड़ियों की भी पहचान की जाएगी. राहुल गांधी के इस दौरे को पार्टी ने संगठन सृजन अभियान का नाम दिया है. इस दौरे में राहुल गांधी कांग्रेस संगठन की सबसे अहम कड़ी जिलाध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे. इसके अलावा पार्टी संगठन के अलग अलग विभागों की बैठके लेंगे. राहुल गांधी मध्य प्रदेश से जुड़े किसी भी कार्यकर्ता और नेता से वन टू वन संवाद भी कर सकते हैं. उमंग सिंघार ने दी जानकारी (ETV Bharat) राहुल तलाशेंगे कहां हैं कांग्रेस की कमजोर कड़ियां मध्य प्रदेश कांग्रेस में अर्से बाद संगठन की मजबूती के लिए कोई अभियान शुरू होगा. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बताया कि "तीन जून को भोपाल आ रहे राहुल गांधी संगठन से सृजन अभियान की शुरुआत करेंगे. उन्होंने बताया कि राहुल गांधी इस अभियान के जरिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से नियुक्त पर्यवेक्षकों, प्रदेश कार्यकारिणी, राजनीतिक मामलों की समिति और सभी जिला अध्यक्षों से संवाद करेंगे. उन्होंने कहा कि इस कवायद का मकसद पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने के साथ भविष्य की रणनीति तैयार करना है. नेता प्रतिपक्ष ने राहुल गांधी के वाक्य को दोहराते हुए कहा कि कांग्रेस में जो भी लोग पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं, उन लोगों को भी इस दौरान चिन्हित किया जाएगा. ताकि पार्टी ऐसे लोगों से सतर्क रहकर जनता की आवाज और मजबूती से उठा सके." कांग्रेस संगठन मजबूत करने निकले हैं राहुल (ETV Bharat) किसी भी नेता से वन टू वन कर सकते हैं राहुल नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बताया कि "ये अभियान पार्टी को नई दिशा, नया जोश और जनता से सीधे जुड़ाव की ताकत देगा. उन्होंने कहा कि इस अभियान के जरिए पार्टी की मजबूती के साथ युवाओं किसानों श्रमिकों और समाज के वंचित तबके के बीच कांग्रेस की जड़े दोबारा मजबूत किए जाने की कवायद शुरू की जाएगी. सिंघार ने कहा कि बूथ स्तर तक का जो पार्टी कार्यकर्ता है, उसकी मजबूती के लिए ये अभियान है.

उनकी मेहनत संगठन में शीर्ष स्तर तक पहुंचे. जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी इस दौरे में किसी भी नेता को वन टू वन बातचीत के लिए बुला सकते हैं. राहुल गांधी ने गुजरात के दौरे के दौरान वहां के प्रवक्ताओं को सबसे ज्यादा ढाई घंटे का समय दिया था. राहुल गांधी का एमपी प्रोग्राम (ETV Bharat Info) पूरे देश में कांग्रेस संगठन मजबूत करने निकले हैं राहुल राहुल गांधी पूरे देश में कांग्रेस संगठन की मजबूती के लिए निकल रहे हैं, मध्य प्रदेश से पहले वे गुजरात के दौरे पर थे. यहां भी उन्होंने पार्टी संगठन की न्यूनतम इकाई मंडल स्तर तक संवाद किया था. मध्य प्रदेश में भी इसी तरह से संवाद कर सकते हैं. अभी राहुल गांधी का पूरा कार्यक्रम नहीं आया है, लेकिन जानकारी के मुताबिक वे यहां दो दिन भी रुक सकते हैं. इस अभिवेशन में संगठन सृजन अभियान की रूपरेखा और कार्ययोजना को विस्तार से साझा किया जाएगा. एमपी दौरे पर आएंगे राहुल गांधी (ETV Bharat) अभियान के जरिए कांग्रेस के कायाकल्प की तैयारी इस अभियान के जरिए कांग्रेस को दोबारा मजबूत करने के साथ उसके कायाकल्प की तैयारी है. जमीनी स्तर पर संगठन की मजबूती ब्लॉक और जिला स्तर पर संगठन को सशक्त बनाना ताकि कार्यकर्ताओं का सीधा संपर्क जनता से हो सके. नेतृत्व का विकास युवा और अनुभवी नेताओं को एक मंच पर लाकर नेतृत्व क्षमता का विकास करना. रणनीतिक संवाद पार्टी के विभिन्न स्तरों पर संवाद को बढ़ावा देना, ताकि सभी इकाइयां एकजुट होकर कार्य कर सकें.

जनता की समस्याओं का समाधान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं को जनता की समस्याओं को समझने और उनके समाधान के लिए ठोस कदम उठाने हेतु प्रेरित करना. जनता की समस्याओं का समाधान: कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं को जनता की समस्याओं को समझने और उनके समाधान के लिए ठोस कदम उठाने हेतु प्रेरित करना

