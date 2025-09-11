ETV Bharat / state

रायबरेली में कांग्रेस के बूथ लेवल कार्यकर्ताओं से मिले राहुल गांधी; ऊंचाहार विधायक ने राहुल की बैठक का किया बहिष्कार

NTPC भवन पहुंचे राहुल गांधी. ( Photo Credit: TEAM Congress )

Published : September 11, 2025 at 12:24 PM IST | Updated : September 11, 2025 at 1:48 PM IST

रायबरेली: दो दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे राहुल गांधी ने गुरूवार को कांग्रेस बूथ लेवल कार्यकर्ताओं से मुलाकात की. ऊंचाहार के NTPC भवन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी रायबरेली के विभिन्न तहसीलों से आए डेलिगेशन से मिले. इसके बाद उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित 'दिशा' समिति की बैठक की अध्यक्षता की. इस दौरान ऊंचाहार विधायक मनोज पांडेय ने राहुल गांधी की बैठक का बहिष्कार किया. राहुल गांधी के दौरे का बुधवार को विरोध किया गया था, जिसके बाद गुरूवार को उनकी सुरक्षा-व्यवस्था और मजबूत की गई. पूरा कलेक्ट्रेट परिसर छावनी में तब्दील कर दिया गया. पुलिस के अलावा PAC की भी तैनाती की गई. एनटीपीसी के गोमती भवन में पहुंचे सभी डेलिगेशन की जांच पड़ताल करने के बाद ही अंदर जाने दिया गया. कड़ी सुरक्षा के बीच सभी लोगों की मुलाकात राहुल गांधी से कराई गई. ऊंचाहार विधायक ने किया बैठक का बहिष्कार: नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की अध्यक्षता में हो रही दिशा बैठक का ऊंचाहार विधायक ने बहिष्कार किया है. पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोज कुमार पांडेय ने दिशा की बैठक में पीएम मोदी की मां को गाली देने पर निंदा प्रस्ताव रखा. इसके बाद बैठक का बहिष्कार करते हुए बाहर निकल गए. विधायक मनोज पांडेय ने कहा कि राहुल गांधी की अध्यक्षता वाली बैठक में सबसे पहले पीएम मोदी की मां को गाली देने का निंदा प्रस्ताव पास कराया जाना चाहिए. मनोज पांडेय ने यह भी आरोप लगाया कि सांसद होने के बाद भी राहुल गांधी ने एक बार भी संसद में रायबरेली की समस्याओं को नहीं रखा. रायबरेली में दिशा समिति की बैठक में पहुंचे राहुल गांधी. (Photo Credit: UP Congress X Handle) बुधवार को हुआ था राहुल का विरोध: बुधवार को राहुल गांधी का काफिला बछरावां के रास्ते रायबरेली आ रहा था, तब हरचंदपुर के पास राज्यमंत्री दिनेश प्रताप सिंह धरने पर बैठे थे. इसी बीच उनके कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के काफिले को रोक लिया और प्रदर्शन किया. भाजपा कार्यकर्ताओं को काफिले के सामने से हटाने में पुलिस को जद्दोजहद करनी पड़ी. राज्यमंत्री दिनेश प्रताप सिंह के धरना-प्रदर्शन से सांसद राहुल गांधी की सुरक्षा में सेंध लगी थी.

कांग्रेस-बीजेपी ने दी पुलिस को तहरीर: इसी बीच कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी ने इसे राहुल गांधी के काफिले पर हमला बताया. उन्होंने थाने में लिखित तहरीर देकर अपने ऊपर हमले किए जाने की शिकायत दर्ज कराई. धरना प्रदर्शन कर रहे राज्यमंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने भी पुलिस पर उनके कार्यकर्ताओं से धक्का-मुक्की और मारपीट करने का आरोप लगाया. राज्यमंत्री ने प्रदेश अध्यक्ष को लिखी चिट्ठी: प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को लिखे पत्र के माध्यम से बताया कि पुलिस ने राहुल गांधी के आगमन से पहले प्रेस नोट जारी करके शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को डिस्टर्ब करते हुए रूट डायवर्ट कर दिया. इससे आमजन को भारी परेशानी हुई. रायबरेली पुलिस ने प्रेस नोट के माध्यम से कहा कि नेता प्रतिपक्ष/सांसद रायबरेली राहुल गांधी के आगमन के दौरान थाना हरचंदपुर क्षेत्र में राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह द्वारा कार्यकर्ताओं के साथ उनका विरोध किया गया. रायबरेली पुलिस ने दी यह सफाई: पुलिस ने दावा कि कोई रोड जाम नहीं हुआ. उनके द्वारा रोड के साइड में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था. सांसद राहुल गांधी का काफिला वहां से गुजर गया. किसी प्रकार का हमला काफिले पर नहीं हुआ. पुलिस द्वारा समझा बुझाकर कार्यकर्ताओ को वहां से हटा दिया गया था. पुलिस द्वारा किसी भी प्रकार का बल प्रयोग नहीं किया गया और न ही मारपीट और गाली-गलौज की गई. कार्यकर्ताओं द्वारा आपस में भी एक-दूसरे के साथ किसी प्रकार की कोई मारपीट नहीं की गई. रोड किसी भी प्रकार से जाम नही किया गया और यातायात सुचारु रुप से चलता रहा. कोई भी यातायात डायवर्जन नहीं किया गया था. शांति व्यवस्था पूर्ण रुप से कायम रही. पुलिस ने अपील की है, कि सोशल मीडिया पर या अन्य माध्यम से किसी भी प्रकार की भ्रामक/झूठी खबरें न फैलाएं, खबरों को तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत न करें. शांति व्यवस्था खराब न करें. यह भी पढ़ें: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को पुलिस ने लखनऊ आवास पर रोका; पीएम मोदी का विरोध करने जा रहे थे बनारस

