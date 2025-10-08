छिंदवाड़ा दौरे पर आ सकते हैं राहुल गांधी, बीजेपी ने उठाया कमलनाथ पर ये सवाल
छिंदवाड़ा दौरे पर आ सकते हैं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, कांग्रेस ने बताया मानवीय पहल, बीजेपी ने पूछा कमलनाथ कहां हैं?
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 8, 2025 at 3:56 PM IST|
Updated : October 8, 2025 at 4:37 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कफ सिरप से अब तक 17 बच्चों की मौत हो चुकी है. मासूमों की मौत के बाद जिस तरह से इस मामले ने तूल पकड़ा है. अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भी छिंदवाड़ा पहुंचने की खबर है. हालांकि बीजेपी सवाल उठा रही है कि राहुल गांधी जब आएंगे तब आएंगे. छिंदवाड़ा को अपना परिवार कहने वाले कमलनाथ मासूम बच्चों के परिजनों से मिलने कब पहुंचेंगे. कफ सिरप से हुई मौत के बाद मध्य प्रदेश में सियासी घमासान मचा हुआ है.
छिंदवाड़ा के दौरे पर आएंगे राहुल गांधी!
छिंदवाड़ा में कफ सिरप से हुई बच्चों की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. मध्य प्रदेश में मौत का आंकड़ा अब 20 पहुंच गया है. आज प्रदेश के डिप्टी सीएम व स्वास्थ्य मंत्री राजेन्द्र शुक्ल नागपुर के असपताल में बच्चों का स्वास्थ्य का हाल जानने के लिए पहुंचे थे. अब इस मुद्दे पर छिड़ी सिासत के बाद माना जा राह है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 11 अक्टूबर को छिंदवाड़ा के दौरे पर आ सकते हैं. हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि राहुल गांधी किस तारीख को छिंदवाड़ा पहुंचेगे. पूरा कार्यक्राम आना अभी बाकी है.
कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता संगीता शर्मा ने ईटीवी भारत को बताया कि "राहुल गांधी का छिंदवाड़ा आना राजनीतिक नहीं मानवीय पहल है. वे उन परिवारों से मिलकर उनके दर्द को समझने और न्याय की मांग को सशक्त करने के लिए आ रहे हैं. उन्होंने कहा भाजपा सरकार को अब बहाने नहीं, जवाब देना चाहिए, आखिर मासूमों की जान जाने के बाद भी अब तक दोषियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? यह समय राजनीति का नहीं, जवाबदेही का है और नेता विपक्ष राहुल गांधी की आवाज, आज उन्हीं परिवारों का साहस बनेगी."
बीजेपी ने पूछा राहुल तो आएंगे पर कमलनाथ कहां हैं?
उधर बीजेपी ने राहुल गांधी के संभावित दौरे को लेकर सवाल किया है. पार्टी के मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा है कि "राहुल गांधी छिंदवाड़ा जब आएंगे तब आएंगे. पहले कांग्रेस ये बताए कि छिंदवाड़ा को अपना परिवार कहने वाले कमलनाथ अब तक मासूम बच्चों की मौत के बाद उनके परिजनों से मिलने क्यों नहीं पहुंचे. प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने तो इस पूरे मामले में तुरंत कार्रवाई भी की और बच्चों के बेहतर इलाज के साथ परिजनों को हर तरह का संबल देने का पूरा प्रयास किया है. उनके इलाज का पूरा खर्च भी सरकार उठाएगी."
एआईसीसी के निर्देश पर छिंदवाड़ा मुद्दे पर हुई ज्वाइंट पीसी
दिल्ली में जो राजस्थान और मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष ने संयुक्त पत्रकार वार्ता ली थी. ये भी एआईसीसी के निर्देश पर हुई थी. मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि "छिंदवाड़ा का मुद्दा अब राष्ट्रीय मुद्दा हो गया है. एआईसीसी के विशेष निर्देश पर हमने दिल्ली में पत्रकार वार्ता की थी. जिसके बाद राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष और मैंने मिलकर इस मुद्दे पर मीडिया को संबोधित किया."
- फंगस वाले पानी से तैयार हो रही थी सिरप, ड्रग कंट्रोलर टीम ने ARC फार्मा पर लगाया ताला
- 'बच्चों की मौत के आंकड़े छिपा रही मध्य प्रदेश सरकार', नेता प्रतिपक्ष ने पूछे तीखे सवाल
विदेश के दौरे पर हैं राहुल गांधी
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इस समय चिली, ब्राजील, पेरू और कोलंबिया की यात्रा पर हैं, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि जब राहुल गांधी स्वदेश लौटेंगे, तो उनकी प्राथमिकता में छिंदवाड़ा का दौरा हो सकता है. जहां वो मृतक बच्चों के परिजनों से मुलाकात करेंगे.