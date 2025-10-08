ETV Bharat / state

छिंदवाड़ा दौरे पर आ सकते हैं राहुल गांधी, बीजेपी ने उठाया कमलनाथ पर ये सवाल

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : October 8, 2025 at 3:56 PM IST | Updated : October 8, 2025 at 4:37 PM IST 3 Min Read

भोपाल: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कफ सिरप से अब तक 17 बच्चों की मौत हो चुकी है. मासूमों की मौत के बाद जिस तरह से इस मामले ने तूल पकड़ा है. अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भी छिंदवाड़ा पहुंचने की खबर है. हालांकि बीजेपी सवाल उठा रही है कि राहुल गांधी जब आएंगे तब आएंगे. छिंदवाड़ा को अपना परिवार कहने वाले कमलनाथ मासूम बच्चों के परिजनों से मिलने कब पहुंचेंगे. कफ सिरप से हुई मौत के बाद मध्य प्रदेश में सियासी घमासान मचा हुआ है. छिंदवाड़ा के दौरे पर आएंगे राहुल गांधी! छिंदवाड़ा में कफ सिरप से हुई बच्चों की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. मध्य प्रदेश में मौत का आंकड़ा अब 20 पहुंच गया है. आज प्रदेश के डिप्टी सीएम व स्वास्थ्य मंत्री राजेन्द्र शुक्ल नागपुर के असपताल में बच्चों का स्वास्थ्य का हाल जानने के लिए पहुंचे थे. अब इस मुद्दे पर छिड़ी सिासत के बाद माना जा राह है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 11 अक्टूबर को छिंदवाड़ा के दौरे पर आ सकते हैं. हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि राहुल गांधी किस तारीख को छिंदवाड़ा पहुंचेगे. पूरा कार्यक्राम आना अभी बाकी है. छिंदवाड़ा में सिरप से बच्चों की मौत (ETV Bharat) कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता संगीता शर्मा ने ईटीवी भारत को बताया कि "राहुल गांधी का छिंदवाड़ा आना राजनीतिक नहीं मानवीय पहल है. वे उन परिवारों से मिलकर उनके दर्द को समझने और न्याय की मांग को सशक्त करने के लिए आ रहे हैं. उन्होंने कहा भाजपा सरकार को अब बहाने नहीं, जवाब देना चाहिए, आखिर मासूमों की जान जाने के बाद भी अब तक दोषियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? यह समय राजनीति का नहीं, जवाबदेही का है और नेता विपक्ष राहुल गांधी की आवाज, आज उन्हीं परिवारों का साहस बनेगी."

