राहुल गांधी इस दिन आ रहे रायबरेली, कार्यकर्ताओं संग करेंगे मंथन

रायबरेली: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व सांसद राहुल गांधी दो दिवसीय दौरे पर रायबरेली संसदीय क्षेत्र में आ रहे हैं. राहुल गांधी 10 व 11 सितंबर को रायबरेली में विभिन्न कार्यक्रमों में उपस्थित रहेंगे. इस दौरान वे जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता करेंगे. साथ ही पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओ के साथ बैठक भी करेंगे.



अमेठी के सांसद किशोरी लाल शर्मा ने रविवार को कांग्रेस भवन के मीटिंग हाल का शुभारंभ किया. इस दौरान उन्होंने बताया कि 11 सितंबर को सांसद राहुल गांधी दिशा की बैठक की अध्यक्षता करेंगे. राहुल गांधी केन्द्रीय योजनाओं की वर्तमान स्थिति को लेकर मॉनीटरिंग करेंगे. राहुल गांधी ने कहा था कि जो वह कहते हैं केंद्र सरकार वही करती है.

उन्होंने जीएसटी का मुद्दा उठाया था तो सरकार ने दो साल बाद जीएसटी पर रियायत दी है. हालांकि यह सब बिहार चुनाव को लेकर किया गया है. किसानों के मुद्दे पर भी राहुल गांधी ने जो विरोध किया उस पर सरकार बैकफुट पर आई और कानून वापिस लिया.

बिहार चुनाव में राहुल गांधी द्वारा हाइड्रोजन बम को लेकर दिए गए बयान पर के एल शर्मा ने कहा कि बीजेपी चुनावों में धांधली करके चुनाव जीत रही है. जनमत की चोरी करके यह सब किया जा रहा था उसी का खुलासा राहुल गांधी कर रहे हैं. बिहार के अंदर आज एक जन जागृति है जिसका श्रेय राहुल गांधी को जाता है. अपने वोट कटने की सच्चाई जान करके आज जनता जागृत हो गई है.