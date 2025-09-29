ETV Bharat / state

राहुल गांधी को सीने में गोली मारने की धमकी पर मचा बवाल, कांग्रेस पहुंची थाने, FIR की मांग

रायपुर के सिविल थाने में कांग्रेस नेताओं ने शिकायत पत्र सौंपा.

Rahul Gandhi death threat Congress FIR demand
रायपुर के सिविल थाने में कांग्रेस नेताओं ने शिकायत पत्र सौंपा. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 29, 2025 at 9:03 PM IST

2 Min Read
रायपुर: भाजपा केरल प्रवक्ता पिन्टू अमित महादेव द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी दिए जाने के कथित बयान ने सियासत गरमा दी है. कांग्रेस ने इसे हत्या की साजिश से जोड़ते हुए कड़ा विरोध दर्ज कराया और थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है. पूर्व विधायक विकास उपाध्याय और शहर कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश दुबे के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता सोमवार को सिविल लाइन थाना पहुंचे.

राहुल गांधी को सीने में गोली मारने की धमकी पर मचा बवाल, कांग्रेस पहुंची थाने, FIR की मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

'ये हत्या का संकेत है': कांग्रेस का कहना है कि यह सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि हत्या की साजिश का संकेत है. विकास उपाध्याय ने कहा कि जैसे पश्चिम बंगाल में सांसद महुआ मोइत्रा के बयान पर माना थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी, उसी प्रकार इस मामले में भी कार्रवाई होनी चाहिए. अगर एफआईआर नहीं होती है, तो सिविल लाइन थाने का घेराव किया जाएगा

गांधी परिवार ने देश की आज़ादी और लोकतंत्र की रक्षा के लिए बलिदान दिया है. ऐसे परिवार के सदस्य और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को गोली मारने की बात कहना बेहद शर्मनाक और खतरनाक है- विकास उपाध्याय, पूर्व विधायक

बीजेपी की विचारधारा पर सवाल: उपाध्याय ने सवाल उठाते हुए कहा कि, ये लोग नाथूराम गोडसे की विचारधारा वाले लोग हैं. कहीं ये बयान उस सोच का ही विस्तार तो नहीं और क्या फिर से गांधी परिवार के सदस्य की हत्या की साजिश रची जा रही है?

आज हमने शिकायत की है, कल फिर थाने आएंगे और एफआईआर दर्ज कराएंगे और फिर भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो आगे आंदोलन करेंगे- गिरीश दुबे, अध्यक्ष, जिला कांग्रेस, रायपुर

कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से इस मामले पर देश से माफी मांगने और आरोपी प्रवक्ता पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है.

