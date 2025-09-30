ETV Bharat / state

राहुल गांधी को मौत की धमकी, कांग्रेस ने कहा लोकतंत्र पर सीधा हमला, भाजपा प्रवक्ता पर दर्ज कराया क्रिमिनल केस

बालोद: जिला कांग्रेस कमेटी ने सिटी कोतवाली पहुंचकर भाजपा प्रवक्ता पिंटू महादेव के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई. कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि भाजपा प्रवक्ता ने एक टीवी चैनल में कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कहा कि "राहुल गांधी के सीने में गोली मार देनी चाहिए." इस बयान को कांग्रेस ने शर्मनाक, खतरनाक और लोकतंत्र विरोधी बताया है.

कांग्रेस हुई आक्रामक: जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चंद्रेश हिरवानी ने कहा कि भाजपा और उसके प्रवक्ता देश में अराजकता फैलाने की साजिश कर रहे हैं. जब नीतिगत बहस में हारते हैं तो हिंसा और हत्या जैसे बयान देने लगते हैं. उन्होंने कहा कि गांधी परिवार ने देश की आजादी और लोकतंत्र के लिए बलिदान दिया है और आज उसी परिवार के नेता राहुल गांधी को लेकर गोली मारने जैसी बात कहना लोकतंत्र पर सीधा हमला है. हिरवानी ने चेतावनी दी कि यदि आरोपित पर कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी.

"ये कैसी विचारधारा?":जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री धीरज उपाध्याय ने कहा कि भाजपा किस विचारधारा के साथ आगे बढ़ रही है? अहिंसा की भूमि छत्तीसगढ़ में इस तरह की हिंसात्मक सोच का कांग्रेस कड़ा विरोध करती है. उन्होंने पिंटू महादेव के बयान को निंदनीय और अराजकता फैलाने वाला करार दिया और कड़ी कार्रवाई की मांग की.