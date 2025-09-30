ETV Bharat / state

राहुल गांधी को मौत की धमकी, कांग्रेस ने कहा लोकतंत्र पर सीधा हमला, भाजपा प्रवक्ता पर दर्ज कराया क्रिमिनल केस

भाजपा प्रवक्ता पिंटू महादेव को राहुल गांधी के खिलाफ बयानबाजी भारी पड़ रही है.

RAHUL GANDHI DEATH THREAT
राहुल गांधी को मौत की धमकी (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 30, 2025 at 4:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बालोद: जिला कांग्रेस कमेटी ने सिटी कोतवाली पहुंचकर भाजपा प्रवक्ता पिंटू महादेव के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई. कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि भाजपा प्रवक्ता ने एक टीवी चैनल में कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कहा कि "राहुल गांधी के सीने में गोली मार देनी चाहिए." इस बयान को कांग्रेस ने शर्मनाक, खतरनाक और लोकतंत्र विरोधी बताया है.

कांग्रेस हुई आक्रामक: जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चंद्रेश हिरवानी ने कहा कि भाजपा और उसके प्रवक्ता देश में अराजकता फैलाने की साजिश कर रहे हैं. जब नीतिगत बहस में हारते हैं तो हिंसा और हत्या जैसे बयान देने लगते हैं. उन्होंने कहा कि गांधी परिवार ने देश की आजादी और लोकतंत्र के लिए बलिदान दिया है और आज उसी परिवार के नेता राहुल गांधी को लेकर गोली मारने जैसी बात कहना लोकतंत्र पर सीधा हमला है. हिरवानी ने चेतावनी दी कि यदि आरोपित पर कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी.

"ये कैसी विचारधारा?":जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री धीरज उपाध्याय ने कहा कि भाजपा किस विचारधारा के साथ आगे बढ़ रही है? अहिंसा की भूमि छत्तीसगढ़ में इस तरह की हिंसात्मक सोच का कांग्रेस कड़ा विरोध करती है. उन्होंने पिंटू महादेव के बयान को निंदनीय और अराजकता फैलाने वाला करार दिया और कड़ी कार्रवाई की मांग की.

"लोकतांत्रिक मूल्यों को ठेंगा": वरिष्ठ कांग्रेस नेता पुरुषोत्तम पटेल ने कहा कि यह भाषा सीधे तौर पर संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों का अपमान है. राहुल गांधी की सुरक्षा को चुनौती देने वाला यह बयान देश की शांति और कानून व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा है.भाजपा प्रवक्ता पिंटू महादेव के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने पहुंचे हैं.

शिकायत दर्ज कराने पहुंचे कांग्रेस नेताओं में पीसीसी संयुक्त महामंत्री कृष्णा दुबे, कलीमुद्दीन कुरैशी, अंचल प्रकाश साहू सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। कोतवाली पुलिस ने शिकायत प्राप्त कर जांच शुरू की है.

छत्तीसगढ़ विधिक परिषद चुनाव में मतदान, 105 प्रत्याशियों की किस्मत का होगा फैसला
रायपुर अर्बन नक्सली गिरफ्तारी केस, माओवादी जग्गू को एनआईए कोर्ट में किया गया पेश, अदालत ने बढ़ाई रिमांड
फर्जी वनअधिकार पट्टा देकर ग्रामीणों से ठगे पैसे, डीएफओ से हुई शिकायत

For All Latest Updates

TAGGED:

RAHUL GANDHI DEATH THREATराहुल गांधी धमकीRAHUL GANDHI NEWSBALOD CONGRESS RUCKUSRAHUL GANDHI THREAT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

सड़क पर 10 फीट लंबा किंग कोबरा, पर्यटकों के हाथ पांव फूले, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

बिलद्वार गुफा की त्रासदी के 12 साल बाद अब रामगढ़ के संकट की चिंता

सलवा जुडूम : शांति यात्रा से पलायन की पीड़ा तक, नक्सली नासूर से जूझते छत्तीसगढ़ के दर्द की अंतहीन कथा

Explainer: छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या और माओवादियों से शांति वार्ता की टाइमलाइन, जानिए कब कब हुई कोशिशें ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.