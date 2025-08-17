ETV Bharat / state

राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' आज से शुरू, जानें 23 जिलों में 16 दिनों का शेड्यूल - RAHUL GANDHI BIHAR VISIT

राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' आज से शुरू. 16 दिन में 23 जिलों का दौरा कर बिहार में वोटर अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाएंगे.

Voter Adhikar Yatra in Bihar
राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 17, 2025 at 8:21 AM IST

Updated : August 17, 2025 at 8:47 AM IST

औरंगाबाद: केंद्र सरकार द्वारा एसआईआर लागू करने के बाद इसके खिलाफ संसद में चर्चा की कोशिश की गई थी, लेकिन चर्चा न होने के बाद राहुल गांधी ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा शुरू करने का निर्णय लिया. इस यात्रा में बिहार सरकार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे. यह यात्रा 17 सितंबर को रोहतास जिले के सासाराम रेलवे पड़ाव मैदान से शुरू होगी और 1 सितंबर को पटना में समाप्त होगी.

महागठबंधन का संयुक्त आंदोलन: महागठबंधन की यह यात्रा बिहार के विभिन्न हिस्सों से होते हुए जनता से जुड़ने का प्रयास करेगी. रविवार को यात्रा का पहला चरण औरंगाबाद जिले में पहुंचेगा, जहां 17 और 18 अगस्त को कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. लोकसभा सांसद और राष्ट्रीय जनता दल के नेता अभय कुशवाहा ने कहा कि यात्रा को स्वागत समारोह के साथ औरंगाबाद जिले की सीमा में प्रवेश कराएंगे.

वोटर अधिकार यात्रा का शेड्यूल: यात्रा शाम 5 बजे औरंगाबाद जिले की सीमा में प्रवेश करेगी, जहां सोन नदी के पुल पर भव्य स्वागत किया जाएगा. इसके बाद यात्रा का स्वागत बारुण जीटी रोड, मुंशी बीघा गेट, टेंगरा मोड़, सोहर बिगहा मोड़, जसोईया मोड़, महाराणा प्रताप चौक और गेट स्कूल के पास भी किया जाएगा. यात्रा का प्रमुख उद्देश्य बिहार के लोगों को वोटर अधिकारों के प्रति जागरूक करना और इस आंदोलन को जन आंदोलन में बदलना है.

"यात्रा सासाराम रेलवे मैदान से चलकर डेहरी होते हुए औरंगाबाद जिले की सीमा में 5 बजे शाम को प्रवेश करेगी. जहां सोन नदी के पुल पर उनका भव्य स्वागत किया जायेगा. उसके बाद बारुण जीटी रोड पर समर्थकों द्वारा यात्रा का स्वागत किया जाएगा."- अभय कुशवाहा, सांसद

औरंगाबाद में यहां होगी सभा: औरंगाबाद में यात्रा के बाद शाम 7:30 बजे रमेश चौक पर एक सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, औरंगाबाद सदर विधायक आनंद शंकर सिंह समेत अन्य महागठबंधन के नेता शामिल होंगे. यह सभा यात्रा के मुख्य उद्देश्यों के बारे में लोगों को जागरूक करेगी.

रात्रि विश्राम और देव सूर्यमंदिर में पूजा: सभा के बाद यात्रा बभंडी खेल मैदान तक पहुंचेगी, जहां रात्रि विश्राम का आयोजन किया गया है. अगले दिन 18 अगस्त को यात्रा बभंडी से अम्बा सतबहिनी मंदिर होते हुए देव रोड, तेलहारा, रतीखाप, निरंजनपुर, कझपा, सिंहपुर, जीवा बिगहा, चट्टी बाजार, और सिलाढ़ मोड़ होते हुए देव पहुंचेगी. यहां देव सूर्य मंदिर में पूजा अर्चना का आयोजन किया जाएगा.

गया जिले के गुरुआ में लंच कार्यक्रम: यात्रा पूजा के बाद देव मोड़ से आगे बढ़ते हुए जीटी रोड से रफीगंज ब्लॉक मोड होते हुए गया जिले के गुरुआ पहुंचेगी. यहां पर 4:00 बजे शाम को लंच कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें यात्रा के साथ जुड़े सभी नेता और जनता शामिल होंगे. लंच के बाद, यात्रा गया शहर की ओर प्रस्थान करेगी.

RAHUL GANDHI BIHAR VISIT
बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा (ETV Bharat)

गया शहर में रात्रि विश्राम: यात्रा का अंतिम चरण गया शहर में होगा, जहां रात्रि विश्राम का आयोजन किया जाएगा. यह यात्रा न केवल वोटर अधिकारों के महत्व को उजागर करेगी, बल्कि लोगों के बीच एकजुटता और जागरूकता का भी संदेश देगी. यह अभियान महागठबंधन के नेताओं द्वारा जनता को जोड़ने और वोटर के अधिकारों की सुरक्षा के लिए उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है.

वोटर अधिकार यात्रा का रास्ता: राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यह महत्वाकांक्षी वोटर अधिकार यात्रा बिहार के कई जिलों और विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी. यात्रा की शुरुआत 17 अगस्त को सासाराम से होगी, जहां एक विशाल जनसभा का आयोजन होगा. इसके बाद 18 अगस्त को औरंगाबाद और 19 अगस्त को गया व नालंदा में यात्रा लोगों से संवाद करेगी. 20 अगस्त को विश्राम का दिन होगा. 21 अगस्त को शेखपुरा और लखीसराय, 22 अगस्त को मुंगेर और भागलपुर, 23 अगस्त को कटिहार, और 24 अगस्त को पूर्णिया व अररिया में यात्रा जनता के बीच पहुंचेगी.

RAHUL GANDHI BIHAR VISIT
बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा (ETV Bharat)

यात्रा का दूसरा चरण: 25 अगस्त को यात्रा में कोई गतिविधि नहीं होगी. इसके बाद 26 अगस्त को सुपौल और मधुबनी, 27 अगस्त को दरभंगा और मुजफ्फरपुर, 28 अगस्त को सीतामढ़ी और मोतिहारी में कार्यक्रम होंगे. 29 अगस्त को यात्रा बेतिया, गोपालगंज और सिवान में लोगों से मिलेगी, जबकि 30 अगस्त को छपरा और आरा में जनसंपर्क होगा. 31 अगस्त को एक बार फिर विश्राम का दिन होगा, और अंत में 1 सितंबर को पटना में यह यात्रा एक भव्य समापन समारोह के साथ समाप्त होगी. यह यात्रा बिहार के लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.

