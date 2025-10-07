उत्तराखंड के रघुवीर लाल को यूपी में पुलिस कमिश्नर का जिम्मा, गांव में बंटी मिठाई
रुद्रप्रयाग के रघुवीर लाल को यूपी के कानपुर का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया.
रुद्रप्रयाग: उत्तराखंड के कई आईएएस-आईपीएस अधिकारी देशभर के अलग-अलग राज्यों में उच्च पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. इस सूची में एक ओर नाम जुड़ गया है. रुद्रप्रयाग जिले राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अगस्त्यमुनि के पूर्व छात्र रघुवीर लाल को उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है. उनकी इस उपलब्धि से पूरे जिले में हर्ष और उत्साह का माहौल है.
रघुवीर लाल का मूल निवास ग्राम सभा मणिगुह, विकासखंड अगस्त्यमुनि, जिला रुद्रप्रयाग में है. उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राथमिक विद्यालय मणिगुह, इंटरमीडिएट की पढ़ाई गणेशनगर और स्नातक शिक्षा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अगस्त्यमुनि से पूरी की है.
दरअसल,1997 बैच के आईपीएस अधिकारी रघुवीर लाल पहले उत्तर प्रदेश में अपर पुलिस महानिदेशक सुरक्षा, लखनऊ की जिम्मेदारी संभाल रहे थे. ट्रांसफर के बाद उन्हें पुलिस आयुक्त, पुलिस कमिश्नरेट, कानपुर नगर का जिम्मा सौंपा गया है.
उनकी नियुक्ति पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों, शिक्षकों, छात्रों और ग्रामीणों ने खुशी जताई है. विधायक केदारनाथ आशा नौटियाल ने बधाई देते हुए कहा, रघुवीर लाल ने रुद्रप्रयाग जिले का नाम समूचे प्रदेश में रोशन किया है. उनकी सफलता युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है. यह हमारे क्षेत्र के लिए गौरव का क्षण है.
ब्लॉक प्रमुख अगस्त्यमुनि भुवनेश्वरी देवी, जो रघुवीर लाल के छोटे भाई की धर्मपत्नी हैं, ने भावुक होकर कहा, यह हमारे परिवार ही नहीं, पूरे रुद्रप्रयाग जिले के लिए गर्व की बात है. रघुवीर ने हमेशा कर्म, अनुशासन और ईमानदारी को अपना आदर्श बनाया. आज उनकी मेहनत का परिणाम पूरे क्षेत्र को गौरवान्वित कर रहा है.
रघुवीर लाल के भाई महावीर लाल ने कहा कि हम सबके लिए यह अत्यंत गर्व का पल है. रघुवीर ने बचपन से ही लगन और ईमानदारी से कार्य किया है. उनकी सफलता ने मणिगुह और पूरे अगस्त्यमुनि क्षेत्र का मान बढ़ाया है.
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अगस्त्यमुनि के प्राचार्य ने भी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि रघुवीर लाल हमारे महाविद्यालय के मेधावी छात्र रहे हैं. उनकी यह उपलब्धि संस्थान के लिए गौरव की बात है और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी.
वहीं ग्राम सभा मणिगुह के ग्रामीणों ने मिठाइयां बांटकर खुशी मनाई और कहा कि यह सफलता पर्वतीय क्षेत्रों के युवाओं के लिए एक उदाहरण है कि समर्पण और परिश्रम से हर लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है.
