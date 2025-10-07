ETV Bharat / state

उत्तराखंड के रघुवीर लाल को यूपी में पुलिस कमिश्नर का जिम्मा, गांव में बंटी मिठाई

रुद्रप्रयाग: उत्तराखंड के कई आईएएस-आईपीएस अधिकारी देशभर के अलग-अलग राज्यों में उच्च पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. इस सूची में एक ओर नाम जुड़ गया है. रुद्रप्रयाग जिले राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अगस्त्यमुनि के पूर्व छात्र रघुवीर लाल को उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है. उनकी इस उपलब्धि से पूरे जिले में हर्ष और उत्साह का माहौल है.

रघुवीर लाल का मूल निवास ग्राम सभा मणिगुह, विकासखंड अगस्त्यमुनि, जिला रुद्रप्रयाग में है. उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राथमिक विद्यालय मणिगुह, इंटरमीडिएट की पढ़ाई गणेशनगर और स्नातक शिक्षा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अगस्त्यमुनि से पूरी की है.

दरअसल,1997 बैच के आईपीएस अधिकारी रघुवीर लाल पहले उत्तर प्रदेश में अपर पुलिस महानिदेशक सुरक्षा, लखनऊ की जिम्मेदारी संभाल रहे थे. ट्रांसफर के बाद उन्हें पुलिस आयुक्त, पुलिस कमिश्नरेट, कानपुर नगर का जिम्मा सौंपा गया है.

उनकी नियुक्ति पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों, शिक्षकों, छात्रों और ग्रामीणों ने खुशी जताई है. विधायक केदारनाथ आशा नौटियाल ने बधाई देते हुए कहा, रघुवीर लाल ने रुद्रप्रयाग जिले का नाम समूचे प्रदेश में रोशन किया है. उनकी सफलता युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है. यह हमारे क्षेत्र के लिए गौरव का क्षण है.

ब्लॉक प्रमुख अगस्त्यमुनि भुवनेश्वरी देवी, जो रघुवीर लाल के छोटे भाई की धर्मपत्नी हैं, ने भावुक होकर कहा, यह हमारे परिवार ही नहीं, पूरे रुद्रप्रयाग जिले के लिए गर्व की बात है. रघुवीर ने हमेशा कर्म, अनुशासन और ईमानदारी को अपना आदर्श बनाया. आज उनकी मेहनत का परिणाम पूरे क्षेत्र को गौरवान्वित कर रहा है.