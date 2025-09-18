ETV Bharat / state

धमतरी महापौर के खिलाफ कांग्रेस पार्षदों ने गया रघुपति राघव राजा राम भजन

नेता प्रतिपक्ष दीपक सोनकर ने कहा है कि महापौर को 40 वार्डो की जिम्मेदारी सौंपी गई है. मगर 20 वार्डो में काम हो रहा है.

CONGRESS COUNCILORS PROTEST
कांग्रेस पार्षदों ने गया रघुपति राघव राजा राम भजन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 18, 2025 at 8:43 PM IST

धमतरी: नगर निगम में कांग्रेस पार्षदों ने मेयर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. कांग्रेस पार्षदों का कहना है कि बीजेपी पार्षदों के वार्ड में काम हो रहा है. जबकि कांग्रेस पार्षदों के वार्ड में काम नहीं हो रहा है. काग्रेस पार्षदों का कहना है कि विकास शुल्क मद से 40 वार्डो में से 20 वार्डों में ही सड़क, गली, भवन, चबूतरा, शेड आदि निर्माण और मरम्मत कार्य किया जा रहा है. कांग्रेस पार्षदों का कहना है कि मेयर के फैसले के विरोध में वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. इस दौरान कांग्रेस के पार्षदों ने जमकर नारेबाजी की और निगम के सामने बैठकर "रघुपति राघव राजा राम" भजन गाया.

महापौर के खिलाफ कांग्रेस पार्षदों का फूटा गुस्सा: कांग्रेस का आरोप है कि नगर निगम के कार्यपालन अभियंता की ओर से विकास शुल्क मद से निगम क्षेत्र में 20 वार्ड के कार्यों के लिए आदेश जारी किया गया है. जिसमें मकेश्वर वार्ड, घासीदास वार्ड , रिसाई पारा पश्चिम वार्ड, जोधापुर वार्ड, कोष्टापारा वार्ड, सदर पश्चिम वार्ड, पोस्टऑफिस वार्ड, रामपुर वार्ड, मराठा पारा वार्ड, टिकरापारा वार्ड, हटकेश्वर वार्ड, सरदार वल्लभभाई पटेल वार्ड, नवागांव वार्ड, साल्हेवारपारा वार्ड, बठेना वार्ड, गोकुलपुर वार्ड में एक-एक कार्य, रामसागर वार्ड में 2 कार्य, श्यामाप्रसाद मुखर्जी वार्ड में 3, सदर उत्तर वार्ड में 5 कार्य स्वीकृत हुए हैं. कांग्रेसी पार्षदों का कहना है कि सभी 40 वार्ड के लोग विकास शुल्क देते हैं इसलिए सभी वार्डो में राशि का उपयोग किया जाना चाहिए. मगर 20 वार्ड के लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है.

महापौर रामू रोहरा के खिलाफ प्रदर्शन: नेता प्रतिपक्ष दीपक सोनकर ने कहा है कि महापौर को 40 वार्डो की जिम्मेदारी सौंपी गई है. मगर 20 वार्डो के साथ ऐसा भेदभाव किया जाना निंदनीय है. इसे लेकर उग्र आंदोलन करेंगे. पार्षद सुमन मेश्राम ने कहा कि कई भाजपा पार्षदों के वार्ड में दो-तीन कार्य दिए गए हैं. जब आयुक्त से मिले थे तब उन्होंने आवश्वासन दिया था कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा. उपनेता प्रतिपक्ष विशु देवांगन ने कहा कि सिर्फ फोटोबाजी हो रही है. शहर में कामकाज के बजाए गांव में स्वीकृति होने का श्रेय ले रहे हैं. इस प्रदर्शन में कांग्रेसी पार्षद पूर्णिमा गजानंद रजक, योगेश लाल, विधायक प्रतिनिधि आकाश गोलछा, उमा भागी ध्रुव, रामेश्वरी कोसरे आदि मौजूद रहे.

बीजेपी महापौर ने बताया कांग्रेस को विकास विरोधी: इस संबंध में नगर निगम महापौर रामू रोहरा का कहना है कि नगर निगम में कांग्रेस शासनकाल में भेदभाव रवैया अपनाया जाता था. मगर उनके कार्यकाल में कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा. सभी 40 वार्ड मेरे नजरों में बराबर हैं. मैं सभी वार्डों से जीतकर आया हूं.

