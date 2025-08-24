ETV Bharat / state

चंपाई सोरेन के हाउस अरेस्ट पर रघुवर दास ने सरकार को दिलाई 'हल जोतों' आंदोलन की याद, शिबू सोरेन को भारत रत्न देने पर कही ये बात - CHAMPAI SOREN HOUSE ARREST

चंपाई सोरेन के हाउस अरेस्ट और शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की मांग पर रघुवर दास ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.

Raghubar Das
पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास (Etv Bharat)
धनबाद: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने रविवार को धनबाद में राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला. पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के हाउस अरेस्ट पर उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह से डरी हुई है. उन्होंने सरकार को 2011 में गुरुजी द्वारा किए गए 'हल जोतों' आंदोलन की भी याद दिलाई. साथ ही, उन्होंने गुरुजी को भारत रत्न देने की मांग का भी समर्थन किया है.

एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के बाद सर्किट हाउस पहुंचे रघुवर दास ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मौजूदा सरकार आदिवासी-मूलवासी समाज का शोषण कर रही है और अवैध खनन, भू-माफिया और वनों की कटाई में शामिल लोगों को खुलेआम संरक्षण दे रही है.

पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का बयान (Etv Bharat)

रिम्स-2 के लिए अधिग्रहित भूमि विवाद का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों के समर्थन में शामिल हुए चंपाई सोरेन को उनके आवास पर ही हाउस अरेस्ट कर दिया गया. उन्होंने याद दिलाया कि 2011 में दिवंगत दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने भी इसी मुद्दे पर किसानों के समर्थन में आंदोलन किया था.

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार बेहद कमज़ोर है और माफियाओं को संरक्षण दे रही है. उन्होंने दावा किया कि अब आदिवासी समाज जाग चुका है और आगामी चुनावों में सरकार को सबक सिखाएगा.

रघुवर दास ने गुरुजी को भारत रत्न दिए जाने का समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि इस धरती का संघर्षशील नेतृत्व दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने किया है. गुरुजी ने हमेशा झारखंड के मूल निवासियों, आदिवासियों, झारखंड आंदोलन या शोषण के ख़िलाफ़ संघर्ष किया. अगर ऐसे संघर्षशील नेतृत्व की मांग है, तो यह जायज मांग है.

शिबू सोरेन को भारत रत्न देने के लिए चलाया गया हस्ताक्षर अभियान

गुरुजी को भारत रत्न देने की मांग लगातार की जा रही है. इसी कड़ी में जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित माइकल जॉन ऑडिटोरियम में गुरुजी विचार मंच द्वारा कोल्हान स्तरीय श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में दिशोम गुरु स्व शिबू सोरेन और झारखंड के शिक्षा मंत्री स्व रामदास सोरेन की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई. कार्यक्रम के दौरान दिवंगत दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न दिए जाने की मांग को लेकर हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया.

झामुमो प्रवक्ता कुणाल षाड़ंगी ने कहा कि आज झारखंड ही नहीं बल्कि पूरा देश दिशोम गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन को याद कर रहा है. जमीनी स्तर पर लोगों के उत्थान के लिए उनकी सोच और कार्यशैली को याद किया जाएगा. ऐसे महान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को भारत रत्न दिलाने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसे दिल्ली भेजा जाएगा.

