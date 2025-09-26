'हेल्मेट मैन' के नाम से मशहूर राघवेंद्र पहुंचे KBC, मुहिम से 'बिग बी' हुए खासे प्रभावित
नई दिल्ली/गाजियाबाद: कई बार व्यक्ति के जीवन में ऐसी घटना सामने आ जाती है जो न सिर्फ उसपर गहरी छाप छोड़ती है, बल्कि उसकी जीवन भी बदल डालती है. हेल्मेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर राघवेंद्र कुमार के बारे में ऐसा कहा जाएगा तो अतिशयोक्ति नहीं होगी. सड़क हादसे में दोस्त की मौत के बाद हजारों लोगों को हेल्मेट वितरित कर चुके राघवेंद्र भारत के उस मंच पर पहुंचे, जहां जाने का सपना हर भारतीय का होता है. हम बात कर रहे हैं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के शो कौन बनेगा करोड़पति की.
हाल ही में राघवेंद्र इस शो का न सिर्फ हिस्सा बने, बल्कि अमिताभ बच्चन को अपनी मुहिम के बारे में बताया. इस दौरान उन्होंने राघवेंद्र के हेल्मेट वितरित करने के मुहिम की जमकर सराहना की. इतना ही नहीं, उन्हों अपने फैंस को हेल्मेट वितरित करने के साथ 'हेलमेट मैन' को लेकर ब्लॉग लिखने के साथ, X पर पोस्ट भी किया.
प्रभावित हुए बिग बी: इसे लेकर जब ईटीवी भारत ने राघवेंद्र कुमार से बातचीत की तो उन्होंने बताया, कौन बनेगा करोड़पति के मंच तक पहुंचाना लोगों के लिए एक सपना होता है. मुझे केबीसी के मंच तक जाने का मौका मिला. इस मंच के माध्यम से मुझे सड़क सुरक्षा की आवाज को देशभर में पहुंचने का मौका मिला. मंच पर जब अमिताभ बच्चन से सड़क सुरक्षा को लेकर बातचीत हुई तो वह मेरी बातों से काफी प्रभावित हुए.
राघवेंद्र कहते हैं, "अमिताभ बच्चन साहब के लिए मैं दो हेलमेट लेकर गया था. उनसे काफी देर तक बातचीत हुई और अंत में उन्होंने कहा कि मैं न सिर्फ लोगों को हेलमेट बाटूंगा, बल्कि आपके मिशन में भी आपका साथ दूंगा. अगले दिन फैंस से मिलने के दौरान उन्होंने हेल्मेट बांटे. ऐसे लोग जिनको करोड़ों लोग अपना हीरो मानते हैं जब वह इस मुहिम को आगे बढ़ाने में आगे आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि मेरी मुहिम अब एक आंदोलन का रूप ले रही है.
उन्होंने कहा, आज ट्रेंड पूरी तरह से बदल रहा है. अब लोग गिफ्ट में भी हेलमेट दे रहे हैं. हेलमेट के प्रति लोगों को जागरूक करना केवल सरकार और पुलिस का काम नहीं, बल्कि जब आम लोग इसमें भागीदारी करेंगे तो बड़े स्तर पर बदलाव आएगा और वह बदलाव आना अब शुरू हो चुका है. बीते 11 वर्षों से हमारी मुहिम लगातार जारी है और जमीनी स्तर पर हमारी मुहिम का काफी असर भी दिखाई दे रहा है. हमें उम्मीद है की एक वह दिन भी आएगा जब सभी हेलमेट लगाकर ही वाहन चलाएंगे.
ऐसे शुरू हुई मुहिम: दरअसल, 2014 में राघवेंद्र कुमार ने नोएडा एक्सप्रेसवे की सड़क दुर्घटना में अपने मित्र को खो दिया था. अपने बचपन के मित्र को खोने की घटना ने राघवेंद्र पर ऐसा असर डाला कि उन्होंने ठान लिया अब किसी को इस तरह घटना से दो-चार न होना पड़े और तब जाकर, उन्होंने अपनी मुहिम की शुरुआत की जो आज भी जारी है. देश के 22 राज्यों की सड़कों पर घूम कर राघवेंद्र तकरीबन 75000 से अधिक हेलमेट बांट चुके हैं. कई साल पहले जब मुहिम चलाने के लिए पैसों की तंगी आने लगी, तब उन्होंने 48 लाख रुपए में अपना घर बेचकर भी मुहिम को जिंदा रखा. देश के 200 से अधिक स्कूलों में उनकी तरफ से हेलमेट बैंक खोला जा चुका है, जहां नि:शुल्क हेलमेट मुहैया कराया जाता है.
