ETV Bharat / state

'हेल्मेट मैन' के नाम से मशहूर राघवेंद्र पहुंचे KBC, मुहिम से 'बिग बी' हुए खासे प्रभावित

हाल ही में हेल्मेट मैन के नाम से जाने जाने वाले राघवेंद्र KBC का हिस्सा बने. उनकी मुहिम ने अमिताभ बच्चन को खासा प्रभावित किया.

हेल्मेट मैन पहुंचे KBC
हेल्मेट मैन पहुंचे KBC (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 26, 2025 at 6:46 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली/गाजियाबाद: कई बार व्यक्ति के जीवन में ऐसी घटना सामने आ जाती है जो न सिर्फ उसपर गहरी छाप छोड़ती है, बल्कि उसकी जीवन भी बदल डालती है. हेल्मेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर राघवेंद्र कुमार के बारे में ऐसा कहा जाएगा तो अतिशयोक्ति नहीं होगी. सड़क हादसे में दोस्त की मौत के बाद हजारों लोगों को हेल्मेट वितरित कर चुके राघवेंद्र भारत के उस मंच पर पहुंचे, जहां जाने का सपना हर भारतीय का होता है. हम बात कर रहे हैं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के शो कौन बनेगा करोड़पति की.

हाल ही में राघवेंद्र इस शो का न सिर्फ हिस्सा बने, बल्कि अमिताभ बच्चन को अपनी मुहिम के बारे में बताया. इस दौरान उन्होंने राघवेंद्र के हेल्मेट वितरित करने के मुहिम की जमकर सराहना की. इतना ही नहीं, उन्हों अपने फैंस को हेल्मेट वितरित करने के साथ 'हेलमेट मैन' को लेकर ब्लॉग लिखने के साथ, X पर पोस्ट भी किया.

राघवेंद्र कुमार, हेल्मेट मैन (ETV Bharat)

प्रभावित हुए बिग बी: इसे लेकर जब ईटीवी भारत ने राघवेंद्र कुमार से बातचीत की तो उन्होंने बताया, कौन बनेगा करोड़पति के मंच तक पहुंचाना लोगों के लिए एक सपना होता है. मुझे केबीसी के मंच तक जाने का मौका मिला. इस मंच के माध्यम से मुझे सड़क सुरक्षा की आवाज को देशभर में पहुंचने का मौका मिला. मंच पर जब अमिताभ बच्चन से सड़क सुरक्षा को लेकर बातचीत हुई तो वह मेरी बातों से काफी प्रभावित हुए.

राघवेंद्र कहते हैं, "अमिताभ बच्चन साहब के लिए मैं दो हेलमेट लेकर गया था. उनसे काफी देर तक बातचीत हुई और अंत में उन्होंने कहा कि मैं न सिर्फ लोगों को हेलमेट बाटूंगा, बल्कि आपके मिशन में भी आपका साथ दूंगा. अगले दिन फैंस से मिलने के दौरान उन्होंने हेल्मेट बांटे. ऐसे लोग जिनको करोड़ों लोग अपना हीरो मानते हैं जब वह इस मुहिम को आगे बढ़ाने में आगे आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि मेरी मुहिम अब एक आंदोलन का रूप ले रही है.

विभिन्न मंचों पर राघवेंद्र को किया जा चुका है सम्मानित
विभिन्न मंचों पर राघवेंद्र को किया जा चुका है सम्मानित (ETV Bharat)

उन्होंने कहा, आज ट्रेंड पूरी तरह से बदल रहा है. अब लोग गिफ्ट में भी हेलमेट दे रहे हैं. हेलमेट के प्रति लोगों को जागरूक करना केवल सरकार और पुलिस का काम नहीं, बल्कि जब आम लोग इसमें भागीदारी करेंगे तो बड़े स्तर पर बदलाव आएगा और वह बदलाव आना अब शुरू हो चुका है. बीते 11 वर्षों से हमारी मुहिम लगातार जारी है और जमीनी स्तर पर हमारी मुहिम का काफी असर भी दिखाई दे रहा है. हमें उम्मीद है की एक वह दिन भी आएगा जब सभी हेलमेट लगाकर ही वाहन चलाएंगे.

लागातार कर रहे लोगों को जागरूक
लागातार कर रहे लोगों को जागरूक (ETV Bharat)

ऐसे शुरू हुई मुहिम: दरअसल, 2014 में राघवेंद्र कुमार ने नोएडा एक्सप्रेसवे की सड़क दुर्घटना में अपने मित्र को खो दिया था. अपने बचपन के मित्र को खोने की घटना ने राघवेंद्र पर ऐसा असर डाला कि उन्होंने ठान लिया अब किसी को इस तरह घटना से दो-चार न होना पड़े और तब जाकर, उन्होंने अपनी मुहिम की शुरुआत की जो आज भी जारी है. देश के 22 राज्यों की सड़कों पर घूम कर राघवेंद्र तकरीबन 75000 से अधिक हेलमेट बांट चुके हैं. कई साल पहले जब मुहिम चलाने के लिए पैसों की तंगी आने लगी, तब उन्होंने 48 लाख रुपए में अपना घर बेचकर भी मुहिम को जिंदा रखा. देश के 200 से अधिक स्कूलों में उनकी तरफ से हेलमेट बैंक खोला जा चुका है, जहां नि:शुल्क हेलमेट मुहैया कराया जाता है.

यह भी पढ़ें-

दिल्ली CM रेखा गुप्ता ने ऑटोमेटेड पजल कार पार्किंग का किया उद्घाटन, जानें कितनी गाड़ियां हो सकेंगी खड़ी

दिल्ली की 'ब्रॉडवे रामलीला' है तकनीक और संस्कृति का अनूठा मेल, जानें इस बार क्या होगा खास

For All Latest Updates

TAGGED:

KAUN BANEGA CROREPATIHELMET MAN RAGHAVENDRA KUMARहेल्मेट मैन राघवेंद्र कुमारRAGHAVENDRA KUMAR IN KBC

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

सोनिया को फिर आया गुस्सा, तीसरी बार PM मोदी को दिलाया याद, 'गहरी चुप्पी' पर उठाए सवाल

रोमांच के शौकीनों के लिए खुशखबरी, 27 सितंबर से ऋषिकेश में शुरू होगी राफ्टिंग

खामोश है लद्दाख: अब तक 5 मौतें, 50 हिरासत में, तनाव के बीच लेह में कर्फ्यू, उमर बोले अब तो आंखें खोले दिल्ली

अभिषेक शर्मा ने रचा इतिहास, गुरु युवराज का तोड़ा रिकॉर्ड, रोहित-कोहली की बराबरी कर बने एशिया के नए बादशाह

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.