कॉलेज में दारू मंगवाई फिर पीकर जूनियर के सिर पर ट्रिमर चलाया, रतलाम मेडिकल कॉलेज में रैगिंग

रतलाम : मेडिकल कॉलेज रतलाम में रैगिंग रूकने का नाम ही नहीं ले रही है. रैगिंग के नाम पर फर्स्ट ईयर के एक छात्र के बाल काटने का मामला सामने आया है.आरोप है कि नशे में धुत सेकंड ईयर के दो छात्रों ने मेडिकल कॉलेज के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट की रैगिंग ली है. एक छात्रा के बाल तक कटवा दिए. घटना की जानकारी मिलने के बाद मेडिकल कॉलेज में हड़कंप मचा हुआ है.

पहले मामले को दबाने का प्रयास हुआ जिसके बाद मीडिया के पहुंचने पर मामला एंटी रैगिंग कमेटी और स्थानीय पुलिस को सौंपे जाने की बात कॉलेज प्रबंधन द्वारा कही गई है.

देर रात मेडिकल कॉलेज मे रैगिंग से भड़के जूनियर्स (Etv Bharat)

शराब पीकर जूनियर के सिर पर ट्रिमर चलाया

दरअसल, घटना बुधवार रात की है, जहां नशे में धुत दो सीनियर छात्रों ने प्रथम वर्ष के छात्रों के हॉस्टल में प्रवेश कर पहले उनसे शराब मंगवाई, जिसके बाद एक छात्र के सिर पर ट्रिमर चलाकर उसके बाल काट दिए. पीड़ित छात्रों ने जब इसका विरोध किया तो दोनों छात्रों ने हॉस्टल में हंगामा खड़ा कर दिया. इसके बाद जूनियर छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन को फोन कर मामले की सूचना दी. मामला बढ़ता देख रैगिंग लेने वाले दोनों छात्र अपनी बाइक हॉस्टल के बाहर छोड़कर ही पीछे के रास्ते से भाग गए.

औद्योगिक थाना पुलिस को भी इस मामले की सूचना दी गई, जिसके बाद कॉलेज प्रबंधन ने भी मामला एंटी रैगिंग कमेटी को सौंपा है. वहीं, पुलिस ने भी रैगिंग लेने वाले छात्रों की बाइक जब्त की है.

मेडिकल कॉलेज रतलाम (Etv Bharat)

मेडिकल कॉलेज में नहीं थम रही रैगिंग

रतलाम मेडिकल कॉलेज में रैगिंग की यह पहली घटना नहीं है. इसके पूर्व भी जूनियर छात्रों पर थप्पड़ बरसाने की घटना सामने आई थी, जिसके बाद आरोपी छात्रों को कॉलेज से निष्कासित किया गया था. मेडिकल कॉलेज की डीन अनीता मुथा ने बताया, '' दो छात्रों द्वारा शराब पीकर जूनियर छात्रों के हॉस्टल में प्रवेश कर रैगिंग की जानकारी मिली है. जिस पर एंटी रैगिंग कमेटी जांच कर कार्रवाई करेगी. एंटी रैगिंग कमेटी इस मामले में गुरुवार को अनुशासनात्मक कार्रवाई का निर्णय लेगी.''

रात होते ही शुरू हो जाती हैं अनैतिक गतिविधियां

बहरहाल रतलाम मेडिकल कॉलेज में रैगिंग और आए दिन होने वाली गुंडागर्दी के मामले बढ़ते जा रहे हैं. यहां तक की मेडिकल कॉलेज परिसर से कुछ महीनों पूर्व एक कार से ढाई लाख रूपए मूल्य की शराब भी जब्त हुई थी. वहीं, मेडिकल कॉलेज में भर्ती होने वाले मरीजों के परिजनों के साथ भी मारपीट और अभद्रता के कई मामले सामने आ चुके हैं. रात होते ही मेडिकल कॉलेज का क्षेत्र अनैतिक गतिविधियों का अड्डा बनता जा रहा है, जिस पर न तो कॉलेज प्रबंधन का बस चल रहा है और ना ही पुलिस का.