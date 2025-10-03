ETV Bharat / state

युवक को चोर समझ पीट-पीटकर मार डाला, रेलवे लाइन पर फेंका शव

फतेहपुर का रहने वाला युवक एनटीपीसी के पास स्थित बैंक में तैनात पत्नी से मिलने पहुंचा था.

रायबरेली में हत्या.
रायबरेली में हत्या. (Photo Credit : Social Media)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 3, 2025 at 11:32 AM IST

2 Min Read
रायबरेली : ऊंचाहार थाना क्षेत्र के ईश्वरदासपुर के उन्मादी लोगों ने चोर समझकर मानसिक अस्वस्थ युवक की पीट पीट कर जान ले ली. इसके बाद युवक का शव रेलवे लाइन के किनारे फेंक दिया. युवक की शिनाख्त के बाद पुलिस ने छह लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है. मानसिक अस्वस्थ युवक फतेहपुर का रहने वाला था और वह यहां एनटीपीसी के पास स्थित बैंक में सफाईकर्मी के पद पर तैनात पत्नी से मिलने पहुंचा था.

शव मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंचे ग्रामीण.
शव मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंचे ग्रामीण. (Photo Credit : ETV Bharat)

कोतवाल संजय कुमार ने बताया कि गुरुवार को पचखरा गांव स्थित ईश्वरदासपुर हाल्ट स्टेशन के रेलवे ट्रैक के पास अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था. युवक की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे थे. इसी दौरान सोशल मीडिया में वायरल एक वीडियो से घटना की जानकारी हुई.

जांच में पता चला कि गुरुवार शाम फतेहपुर शहर कोतवाली इलाके के तरावती का पुरवा निवासी हरिओम (38) भटकते हुए पचखरा गांव पहुंच गया था. उसकी पत्नी एनटीपीसी के पास स्थित बैंक में सफाईकर्मी है, जिससे मिलने वह जा रहा था, लेकिन वह मानसिक रूप से थोड़ा अस्वस्थ है. इसके चलते वह ग्रामीणों के सवालों का ठीक से जवाब नहीं दे पा रहा था. ऐसे में कुछ उन्मादी लोगों ने उसे चोर समझ कर बुरी तरह मारपीट दिया. जिससे उसकी मौत हो गई. इसके बाद आरोपियों ने शव रेलवे लाइन के किनारे फेंक दिया.

कोतवाल संजय कुमार के मुताबिक सोशल मीडिया में वायरल वीडियो में मारपीट कर रहे युवकों की पहचान कर छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. अरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

