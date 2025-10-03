ETV Bharat / state

युवक को चोर समझ पीट-पीटकर मार डाला, रेलवे लाइन पर फेंका शव

रायबरेली में हत्या. ( Photo Credit : Social Media )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : October 3, 2025 at 11:32 AM IST 2 Min Read