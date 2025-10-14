ETV Bharat / state

दुस्साहस; बकाया वसूलने के लिए रेल कोच टेक्नीशियन को किया अगवा, दो आरोपी गिरफ्तार

पुलिस की गिरफ्त में अपहरण के आरोपी. ( Photo Credit : Media Cell Raebareli Police )