दुस्साहस; बकाया वसूलने के लिए रेल कोच टेक्नीशियन को किया अगवा, दो आरोपी गिरफ्तार

रायबरेली लालगंज कोतवाली क्षेत्र की घटना. दो दिन पहले सब्जी खरीदते समय जबरन कार में बैठाकर अगवा किया गया था.

पुलिस की गिरफ्त में अपहरण के आरोपी.
पुलिस की गिरफ्त में अपहरण के आरोपी. (Photo Credit : Media Cell Raebareli Police)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 14, 2025 at 11:23 AM IST

रायबरेली : रेल कोच फैक्ट्री लालगंज में टेक्नीशियन से बकाया वसूलने की कोशिश दो युवकों पर भारी पड़ गई. पुलिस ने दो आरोपियों को किडनैपिंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. इस मामले में टेक्नीशियन के परिजनों ने अपहरण की सूचना पुलिस को दी थी.

जानकारी देते लालगंज क्षेत्राधिकारी अमित सिंह. (Photo Credit : Media Cell Raebareli Police)

लालगंज क्षेत्राधिकारी अमित सिंह ने बताया दो दिन पहले पुलिस को सूचना दी गई थी कि संजय कुमार मीना पुत्र नारायन लाल मीना हाल पता निवासी रेलकोच आवास थाना लालगंज जनपद रायबरेली का अपहरण कर लिया गया है. इसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए संजय कुमार मीणा को बीते सोमवार को सकुशल बरामद कर दो आरोपियों भूपेन्द्र सिंह उर्फ रिषू सिंह व वैभव सिंह उर्फ अभय सिंह को गिरफ्तार कर लिया. दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है. आरोपियों के पास से घटना में प्रयोग की गई कार, स्टील का कड़ा, लकड़ी का फट्टा बरामद हुआ है.

सीओ अमित सिंह के मुताबिक संजय कुमार मीणा रेल कोच फैक्ट्री लालगंज में टेक्नीशियन हैं. प्राथमिक जांच और पूछताछ में पता चला कि संजय कुमार मीणा की भूपेंद्र और वैभव सिंह पर कुछ रुपयों की देनदारी है. बार बार पैसा मांगे जाने के बाद न मिलने पर आरोपियों ने संजय को जबरन कार में बैठा कर मारपीट की और जान से मारने की धमकी देकर दो लाख रुपये की मांग कर रहे थे. रास्ते में दोनों आरोपी कार रोक कर लघुशंका करने उतरे थे. इसी दौरान संजय कार से भागकर थाना लालगंज पहुंचे और घटना के बाबत प्रार्थना पत्र दिया था. आरोपी भूपेन्द्र सिंह उर्फ रिषू सिंह पुत्र शिवबहादुर सिंह सोहवल मजरे दीपेमऊ थाना लालंगज और वैभव सिंह उर्फ अभय सिंह पुत्र सुरेश सिंह नरहरपुर मजरा कल्यानपुर बेती थाना डलमऊ रायबरेली के रहने वाले हैं.

KIDNAPPING CASE RAEBARELI
RAEBARELI CRIME
RAIL COACH TECHNICIAN KIDNAPPING
KIDNAP
KIDNAPPING IN RAEBARELI

