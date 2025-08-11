ETV Bharat / state

रायबरेली रेल कोच फैक्ट्री के कर्मचारियों को 3 महीने से नहीं मिली सैलरी; हड़ताल पर बैठे सैकड़ों ठेका कर्मचारी - RAEBARELI RAIL COACH FACTORY

कर्मचारियों ने बताया, लगातार वेतन रुकने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, घर का राशन-पानी तक मुश्किल से जुट रहा है.

मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री के कर्मचारी हड़ताल पर बैठे
मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री के कर्मचारी हड़ताल पर बैठे (Photo Credit- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 11, 2025 at 6:20 PM IST

2 Min Read

रायबरेली: यूपी के रायबरेली की मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री (एमसीएफ) के 600 से 700 ठेका कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं. सोमवार सुबह हिंदुस्तान फाइबर ग्लास वर्क्स और एक्मी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सभी कर्मचारी फैक्ट्री के मुख्य गेट पर धरने पर बैठ गए.

कर्मचारियों का आरोप है कि 3 महीने से उन्हें वेतन नहीं मिला है, जिससे घर चलाना मुश्किल हो गया है. बताया जा रहा है कि ठेका कंपनियों की ओर से भुगतान में देरी की वजह ठेकेदारी व्यवस्था और बिल पास होने की प्रक्रिया में अड़चन के कारण कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जा रहा है.

मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री के कर्मचारी हड़ताल पर बैठे (Video Credit- ETV Bharat)

कर्मचारियों ने दी चेतावनी: धरने पर बैठे कर्मचारियों का कहना है कि वेतन रुकने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है. घर का राशन-पानी तक मुश्किल से जुट रहा है. कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि बकाया भुगतान तुरंत नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा. जरूरत पड़ी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी चले जाएंगे और फैक्ट्री का काम पूरी तरह ठप कर देंगे.

3 महीनों का वेतन बकाया: दिनेश कुमार पाल ने बताया कि हिंदुस्तान फाइबर कंपनी का 3 महीने का वेतन हम सभी कर्मचारियों का बकाया है, जिस कारण कर्मचारी काफी दुखी हैं.

कर्मचारी नीरज कुमार ने बताया कि पिछले 3 महीने से हम लोगों को पूरा वेतन नहीं दिया गया है. 40 प्रतिशत वेतन ही दिया गया है. इतने कम वेतन में हम अपने परिवार का गुजारा कैसे करें.

एमसीएफ के पीआरओ अनिल श्रीवास्तव ने बताया कि यह मामला रेल कोच फैक्ट्री में एक टेंडर के तहत काम करने वाली कंपनी का है. उनके कर्मचारियों के वेतन को लेकर कुछ टेक्निकल दिक्कत आई है, जिसे कुछ दिन में ठीक कर लिया जाएगा.

यह भी पढ़ें: रायबरेली के मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री परिसर में चोरी; चोरों ने 7 कमरों के ताले तोड़े, आलमारी और किचन तक खंगाला

यह भी पढ़ें: रेलवे यात्रियों का सफर होगा सुहाना, रायबरेली की फैक्ट्री में 6 माह में बने सबसे ज्यादा जनरल-स्लीपर कोच

रायबरेली: यूपी के रायबरेली की मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री (एमसीएफ) के 600 से 700 ठेका कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं. सोमवार सुबह हिंदुस्तान फाइबर ग्लास वर्क्स और एक्मी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सभी कर्मचारी फैक्ट्री के मुख्य गेट पर धरने पर बैठ गए.

कर्मचारियों का आरोप है कि 3 महीने से उन्हें वेतन नहीं मिला है, जिससे घर चलाना मुश्किल हो गया है. बताया जा रहा है कि ठेका कंपनियों की ओर से भुगतान में देरी की वजह ठेकेदारी व्यवस्था और बिल पास होने की प्रक्रिया में अड़चन के कारण कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जा रहा है.

मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री के कर्मचारी हड़ताल पर बैठे (Video Credit- ETV Bharat)

कर्मचारियों ने दी चेतावनी: धरने पर बैठे कर्मचारियों का कहना है कि वेतन रुकने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है. घर का राशन-पानी तक मुश्किल से जुट रहा है. कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि बकाया भुगतान तुरंत नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा. जरूरत पड़ी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी चले जाएंगे और फैक्ट्री का काम पूरी तरह ठप कर देंगे.

3 महीनों का वेतन बकाया: दिनेश कुमार पाल ने बताया कि हिंदुस्तान फाइबर कंपनी का 3 महीने का वेतन हम सभी कर्मचारियों का बकाया है, जिस कारण कर्मचारी काफी दुखी हैं.

कर्मचारी नीरज कुमार ने बताया कि पिछले 3 महीने से हम लोगों को पूरा वेतन नहीं दिया गया है. 40 प्रतिशत वेतन ही दिया गया है. इतने कम वेतन में हम अपने परिवार का गुजारा कैसे करें.

एमसीएफ के पीआरओ अनिल श्रीवास्तव ने बताया कि यह मामला रेल कोच फैक्ट्री में एक टेंडर के तहत काम करने वाली कंपनी का है. उनके कर्मचारियों के वेतन को लेकर कुछ टेक्निकल दिक्कत आई है, जिसे कुछ दिन में ठीक कर लिया जाएगा.

यह भी पढ़ें: रायबरेली के मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री परिसर में चोरी; चोरों ने 7 कमरों के ताले तोड़े, आलमारी और किचन तक खंगाला

यह भी पढ़ें: रेलवे यात्रियों का सफर होगा सुहाना, रायबरेली की फैक्ट्री में 6 माह में बने सबसे ज्यादा जनरल-स्लीपर कोच

For All Latest Updates

TAGGED:

RAEBARELI NEWSMODERN COACH FACTORYRAIL COACH FACTORY WORKERSWORKERS STRIKERAEBARELI RAIL COACH FACTORY

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

ट्रंप के 50% टैरिफ का यूपी के कारोबारियों ने निकाला तोड़; बोले-यूके समेत यूरोपियन-अफ्रीकी देशों में बढ़ाएंगे कारोबार

कानपुर का अनोखा अस्थि कलश बैंक; 11 वर्षों से अनजान लोगों का करा रहे अस्थि विसर्जन

लगातार धूम्रपान और तंबाकू सेवन से बढ़ रहा खतरा; जानें क्या कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट?

फल-सब्जियां, बंद पेटी में सही हैं या खराब, बताएगा ये डिवाइस; मेरठ के 10वीं के 2 छात्रों ने इजाद की तकनीक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.