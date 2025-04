ETV Bharat / state

रायबरेली जिला अस्पताल में आईसीयू-वेंटिलेटर यूनिट शुरू, 10 बेड का वार्ड भी बनेगा - DISTRICT HOSPITAL RAEBARELI

जिला अस्पताल रायबरेली में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक. ( Photo Credit : ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : April 8, 2025 at 9:33 AM IST | Updated : April 8, 2025 at 9:52 AM IST 2 Min Read

लखनऊ/रायबरेली : यूपी के सरकारी अस्पतालों में गंभीर मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए आईसीयू की सुविधा को रफ्तार दिया जा रहा है. इसी क्रम में विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर गंभीर मरीजों के लिए रायबरेली के जिला अस्पताल में आईसीयू-वेंटिलेटर यूनिट की शुरूआत की गई है. डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया कि लखनऊ मंडल के सभी जिला अस्पतालों में आईसीयू वेंटिलेटर की सुविधाओं में वृद्धि की जा रही है. इसी क्रम में रायबरेली के जिला अस्पताल में 10 बेड का आईसीयू वेंटिलेटर यूनिट शुरू किया गया है.

जानकारी देते सीएमएस डॉ. प्रदीप अग्रवाल. (Video Credit : ETV Bharat)

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के अनुसार जिला अस्पताल में अब स्ट्रोक, दिल, सांस लेने में तकलीफ, सर्प दंश, आर्गन फेलयोर, हेड इंजरी, फूड प्वाइजनिंग के गंभीर मरीजों का इलाज हो सकेगा. रायबरेली के जिला अस्पताल के डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ को प्रशिक्षित भी किया गया है. अब यहां भर्ती गंभीर मरीजों को आईसीयू-वेंटिलेटर के लिए लखनऊ की दौड़ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

