हरिओम वाल्मीकि हत्याकांड में दो और गिरफ्तार; अब तक 14 लोगों को भेजा जा चुका है जेल
क्षेत्राधिकारी गिरिजा शंकर त्रिपाठी ने बताया कि इस हत्याकांड मामले में अब तक 14 लोगों को जेल भेजा जा चुका है. दबिश जारी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 14, 2025 at 1:06 PM IST
रायबरेली: जिले के थाना ऊंचाहार में मॉब लिंचिंग के शिकार दलित युवक की हत्या मामले में 2 और अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है. रायबरेली में हरिओम वाल्मिकी हत्याकांड में अब तक 14 लोगों को जेल भेजा जा चुका है.
इस मामले की जांच कर रहे डलमऊ क्षेत्राधिकारी गिरिजा शंकर त्रिपाठी ने बताया कि 13 अक्टूबर को इस हत्याकांड मामले में छोटू उर्फ सुजीत अग्रहरि पुत्र भगवती प्रसाद निवासी बनियान का पुरवा, मजरा ग्राम पचखरा, थाना ऊंचाहार, जिला रायबरेली को गिरफ्तार किया गया. वहीं, दूसरे अभियुक्त अविनेश सिंह उर्फ सौरभ सिंह बघेल पुत्र शिवमोहन सिंह निवासी बनियान का पुरवा, मजरा ग्राम पचखरा, थाना ऊंचाहार, जिला रायबरेली को भी गिरफ्तार किया गया है. इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है.
1 अक्टूबर को हुई थी हरिओम की हत्या: फतेहपुर के रहने वाले 38 साल के दलित युवक हरिओम वाल्मीकि की 1 अक्टूबर 2025 की रात को भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी. युवक का शव थाना हरचंदपुर के ईश्वर दास पुर रेलवे हाल्ट के पास मिला था. इसके बाद उसकी पिटाई का वीडियो वायरल हुआ. उसे उन्मादी लोगों की भीड़ चोर समझकर इतना मारती है, कि उसकी जान चली जाती है. इसके बाद पुलिस कार्रवाई करती है और इस संबंध में अभियोग पंजीकृत करके 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया.
अब तक 14 लोगों को भेजा गया जेल: इसके बाद 8 अक्टूबर को 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया. 10 अक्टूबर को हरिओम वाल्मिकी को क्रूरता से पीट-पीटकर मारने वाले मुख्य अभियुक्त दीपक अग्रहरि को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है. अभी तक घटना में शामिल कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. घटना में शामिल अन्य लोगों को चिन्हित कर दूसरे जिलों और राज्यों में दबिश दी जा रही है.
