रायबरेली : सलोन तहसील क्षेत्र की मुस्लिम युवती सन्नो बानो ने धर्म परिवर्तन कर हिंदू युवक अमित सरोज के साथ सात फेरे लेकर चर्चा में आ गई है. सन्नो बानो ने इस्लाम धर्म त्याग कर सनातन धर्म अपनाने के बाद अमित के साथ मंदिर में शादी की है. इस मौके पर हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारी और अमित के परिजनों के अलावा बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे. हालांकि नाराजगी के चलते युवती के पक्ष के लोग आयोजन में शामिल नहीं हुए.

रायबरेली में प्रेम विवाह करने वाले जोड़े के साथ ग्रामीण. (Video Credit : ETV Bharat)

बताया गया कि अमित और सन्नो सलोन थाना क्षेत्र के लोहारन का पुरवा के रहने हैं. दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध चल रहा था. दोनों वैवाहिक जीवन के लिए साथ रहने की इच्छा अपने-अपने घरवालों को बता चुके थे, लेकिन युवती के घरवाले इस रिश्ते को लेकर राजी नहीं हो रहे थे. वहीं दूसरी तरफ युवक के परिजन शादी को लेकर कोई आपत्ति नहीं कर रहे थे. इसके बाद सन्नो ने धर्म परिवर्तन कर अपना नाम सोनाली रखकर अमित के साथ शादी करने का निर्णय लिया.

हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारी जितेंद्र सिंह ने बताया कि सलोन नगर पंचायत क्षेत्र के लोहारन पुरवा के रहने वाले अमित सरोज का यहीं रहने वाली सन्नो से प्रेम संबंध थे. दोनों ने अपनी मर्जी से शादी करने का निर्णय लिया था. शादी को लेकर कुछ सामाजिक बाधाएं थीं, लेकिन युवती ने अपना धर्म त्याग कर हिंदू रीति रिवाज से मंदिर में सात फेरे लिए हैं. हिन्दू युवा वाहिनी ने सोनाली के इस कदम का स्वागत किया है. अमित के परिजन भी सन्नो को बहू के रूप में स्वीकार करके काफी खुश हैं.

