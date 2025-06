ETV Bharat / state

रायबरेली में चलती ट्रेन से उतरते समय हादसा, राजस्थान से लौटे युवक की मौत - ACCIDENT WHILE GETTING OFF TRAIN

रायबरेली में चलती ट्रेन से उतरते समय हादसा, युवक की मौत. ( Photo Credit : ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : June 24, 2025 at 12:49 PM IST 2 Min Read