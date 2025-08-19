रायबरेली : मायावती के कार्यकाल में बना गल्ला मंडी फ्लाइओवर देखरेख और मरम्मत के अभाव में दरकने लगा है. मंगलवार सुबह स्थानीय लोगों और राहगीरों ने इसमें एक होल देखा तो सहम गए. होल के आसपास का प्लास्टर उखड़ चुका है और होल का हिस्सा लगातार टूट कर गिर रहा है. इसके बाद स्थानीय लोगों और राहगीरों ने मिलकर होल के चारों ओर ईंट व रेत की बोरियां लगा दीं. लोगों का कहना है कि प्रशासन ने जल्द ही संज्ञान नहीं लिया तो बढ़ा हादसा हो सकता है.

देखें ; खतरे में रायबरेली का गल्ला मंडी फ्लाइओवर. (Photo Credit : ETV Bharat)

बता दें, रायबरेली शहर के अंदर मौजूद यह ओवरब्रिज रतापुर चौराहा व रेलवे स्टेशन के साथ ही शहर को जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण है. इस ओवरब्रिज से रोजाना हजारों लोग आवागमन करते हैं. इसी से भारी वाहन भी गुजरते हैं. फ्लाइओवर 14 साल पहले वर्ष 2011 में मायावती शासनकाल में बना था. लोक निर्माण विभाग और राज्य क्षेत्र निगम ने 12 करोड़ रुपये की लागत से पुल का निर्माण किया था. निर्माण के बाद पुल को दो साल तक यातायात के लिए बंद रखा गया था. जिला प्रशासन ने तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती का शिलापट भी लगवाया था. पुल का लोकार्पण 21 नवंबर 2011 को किया गया था. स्थानीय नागरिकों का कहना है कि पुल में अक्सर खामी आती रहती है. लगभग 10 महीने पहले ही इसे काफी दिनों के लिए बंद करके मरम्मत कार्य किया गया था. फिलवक्त पुल में अब फिर बड़ा हो गया है.

बहराना निवासी सचिन सोनकर ने बताया कि ओवरब्रिज के कुछ हिस्सा टूट कर नीचे गिर रहा है. स्थानीय निवासी मनोज कुमार सोनकर ने बताया कि ओवरब्रिज में बड़ा होल खतरे का कारण बन गया है. यह वर्तमान सरकार और प्रशासन का दायित्व है, लेकिन ध्यान नहीं दिया जा रहा है.





डीएम ने लिया जायजा : गल्ला मंडी पुल के क्षतिग्रस्त होने की जानकारी मिलने पर जिलाधिकारी हर्षिता माथुर अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचीं. निरीक्षण करने के बाद उन्होंने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को पुल का जल्द से जल्द मरम्मत करने का निर्देश दिया. पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन महिपाल सिंह ने बताया कि गल्ला मंडी पुल के क्षतिग्रस्त होने के निर्देश जिलाधिकारी द्वारा मिले हैं. जल्दी ही पुल के क्षतिग्रस्त हिस्से को दुरुस्त कराया जाएगा.

