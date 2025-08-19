ETV Bharat / state

बसपा सरकार में बना गल्ला मंडी फ्लाइओवर दे रहा खतरे को आमंत्रण, लोगों ने कही ऐसी बात - DANGER FROM FLYOVERS

वर्ष 2011 में मायावती शासनकाल में लोक निर्माण विभाग और राज्य क्षेत्र निगम ने 12 करोड़ रुपये की लागत से पुल का निर्माण किया था.

गल्ला मंडी फ्लाइओवर में हुआ होल.
गल्ला मंडी फ्लाइओवर में हुआ होल. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 19, 2025 at 3:28 PM IST

2 Min Read

रायबरेली : मायावती के कार्यकाल में बना गल्ला मंडी फ्लाइओवर देखरेख और मरम्मत के अभाव में दरकने लगा है. मंगलवार सुबह स्थानीय लोगों और राहगीरों ने इसमें एक होल देखा तो सहम गए. होल के आसपास का प्लास्टर उखड़ चुका है और होल का हिस्सा लगातार टूट कर गिर रहा है. इसके बाद स्थानीय लोगों और राहगीरों ने मिलकर होल के चारों ओर ईंट व रेत की बोरियां लगा दीं. लोगों का कहना है कि प्रशासन ने जल्द ही संज्ञान नहीं लिया तो बढ़ा हादसा हो सकता है.

देखें ; खतरे में रायबरेली का गल्ला मंडी फ्लाइओवर. (Photo Credit : ETV Bharat)

बता दें, रायबरेली शहर के अंदर मौजूद यह ओवरब्रिज रतापुर चौराहा व रेलवे स्टेशन के साथ ही शहर को जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण है. इस ओवरब्रिज से रोजाना हजारों लोग आवागमन करते हैं. इसी से भारी वाहन भी गुजरते हैं. फ्लाइओवर 14 साल पहले वर्ष 2011 में मायावती शासनकाल में बना था. लोक निर्माण विभाग और राज्य क्षेत्र निगम ने 12 करोड़ रुपये की लागत से पुल का निर्माण किया था. निर्माण के बाद पुल को दो साल तक यातायात के लिए बंद रखा गया था. जिला प्रशासन ने तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती का शिलापट भी लगवाया था. पुल का लोकार्पण 21 नवंबर 2011 को किया गया था. स्थानीय नागरिकों का कहना है कि पुल में अक्सर खामी आती रहती है. लगभग 10 महीने पहले ही इसे काफी दिनों के लिए बंद करके मरम्मत कार्य किया गया था. फिलवक्त पुल में अब फिर बड़ा हो गया है.

बहराना निवासी सचिन सोनकर ने बताया कि ओवरब्रिज के कुछ हिस्सा टूट कर नीचे गिर रहा है. स्थानीय निवासी मनोज कुमार सोनकर ने बताया कि ओवरब्रिज में बड़ा होल खतरे का कारण बन गया है. यह वर्तमान सरकार और प्रशासन का दायित्व है, लेकिन ध्यान नहीं दिया जा रहा है.



डीएम ने लिया जायजा : गल्ला मंडी पुल के क्षतिग्रस्त होने की जानकारी मिलने पर जिलाधिकारी हर्षिता माथुर अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचीं. निरीक्षण करने के बाद उन्होंने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को पुल का जल्द से जल्द मरम्मत करने का निर्देश दिया. पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन महिपाल सिंह ने बताया कि गल्ला मंडी पुल के क्षतिग्रस्त होने के निर्देश जिलाधिकारी द्वारा मिले हैं. जल्दी ही पुल के क्षतिग्रस्त हिस्से को दुरुस्त कराया जाएगा.

यह भी पढ़ें : यूपी में बाढ़ और बारिश; अयोध्या में घनन-घनन बरसे बदरा, नए ओवरब्रिज की सड़क धंसी

यह भी पढ़ें : निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज का गार्डर गिरा, हादसे में SSB के इंस्पेक्टर की मौत

रायबरेली : मायावती के कार्यकाल में बना गल्ला मंडी फ्लाइओवर देखरेख और मरम्मत के अभाव में दरकने लगा है. मंगलवार सुबह स्थानीय लोगों और राहगीरों ने इसमें एक होल देखा तो सहम गए. होल के आसपास का प्लास्टर उखड़ चुका है और होल का हिस्सा लगातार टूट कर गिर रहा है. इसके बाद स्थानीय लोगों और राहगीरों ने मिलकर होल के चारों ओर ईंट व रेत की बोरियां लगा दीं. लोगों का कहना है कि प्रशासन ने जल्द ही संज्ञान नहीं लिया तो बढ़ा हादसा हो सकता है.

देखें ; खतरे में रायबरेली का गल्ला मंडी फ्लाइओवर. (Photo Credit : ETV Bharat)

बता दें, रायबरेली शहर के अंदर मौजूद यह ओवरब्रिज रतापुर चौराहा व रेलवे स्टेशन के साथ ही शहर को जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण है. इस ओवरब्रिज से रोजाना हजारों लोग आवागमन करते हैं. इसी से भारी वाहन भी गुजरते हैं. फ्लाइओवर 14 साल पहले वर्ष 2011 में मायावती शासनकाल में बना था. लोक निर्माण विभाग और राज्य क्षेत्र निगम ने 12 करोड़ रुपये की लागत से पुल का निर्माण किया था. निर्माण के बाद पुल को दो साल तक यातायात के लिए बंद रखा गया था. जिला प्रशासन ने तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती का शिलापट भी लगवाया था. पुल का लोकार्पण 21 नवंबर 2011 को किया गया था. स्थानीय नागरिकों का कहना है कि पुल में अक्सर खामी आती रहती है. लगभग 10 महीने पहले ही इसे काफी दिनों के लिए बंद करके मरम्मत कार्य किया गया था. फिलवक्त पुल में अब फिर बड़ा हो गया है.

बहराना निवासी सचिन सोनकर ने बताया कि ओवरब्रिज के कुछ हिस्सा टूट कर नीचे गिर रहा है. स्थानीय निवासी मनोज कुमार सोनकर ने बताया कि ओवरब्रिज में बड़ा होल खतरे का कारण बन गया है. यह वर्तमान सरकार और प्रशासन का दायित्व है, लेकिन ध्यान नहीं दिया जा रहा है.



डीएम ने लिया जायजा : गल्ला मंडी पुल के क्षतिग्रस्त होने की जानकारी मिलने पर जिलाधिकारी हर्षिता माथुर अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचीं. निरीक्षण करने के बाद उन्होंने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को पुल का जल्द से जल्द मरम्मत करने का निर्देश दिया. पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन महिपाल सिंह ने बताया कि गल्ला मंडी पुल के क्षतिग्रस्त होने के निर्देश जिलाधिकारी द्वारा मिले हैं. जल्दी ही पुल के क्षतिग्रस्त हिस्से को दुरुस्त कराया जाएगा.

यह भी पढ़ें : यूपी में बाढ़ और बारिश; अयोध्या में घनन-घनन बरसे बदरा, नए ओवरब्रिज की सड़क धंसी

यह भी पढ़ें : निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज का गार्डर गिरा, हादसे में SSB के इंस्पेक्टर की मौत

For All Latest Updates

TAGGED:

RAEBAREILLY GALLA MANDI FLYOVERDANGER FROM FLYOVERSFLYOVER DAMAGEDOVERBRIDGE IN RAEBARELIDANGER FROM FLYOVERS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती: इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं, जानिए पूरी चयन प्रक्रिया, कब और कैसे करें आवेदन-तैयारी

यूपी में दरोगा भर्ती; महिलाओं को आरक्षण का अगर चाहिए लाभ तो ये प्रमाण पत्र अनिवार्य, जानिए क्या है नियम

यूपी में बाढ़-बारिश; मथुरा में यमुना खतरे के निशान से ऊपर, सीएम योगी ने अफसरों को राहत कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश

SDM ज्योति मौर्य का पति आलोक 2 गरीब बच्चियों को बनाएगा IAS अफसर, उठाया पढ़ाई का जिम्मा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.