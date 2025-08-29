रायबरेली : ऊंचाहार थाना क्षेत्र के अरखा गांव में शुक्रवार को एक सिरफिरा युवक 400 मेगावाॅट की हाईटेंशन लाइन पर चढ़ गया और करीब दो घंटे तक हाईवोल्टेज ट्रामा किया. पुलिस और लोगों के समझाने के बाद वह खंभे से खुद ही उतर आया. इसके बाद पुलिस ने उसे घरवालों के हवाले कर दिया है. मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है. हालांकि ईटीवी भारत इसकी पुष्टि नहीं करता है.

हाईटेंशन लाइन के खंभे पर चढ़ा युवक. (Video Credit : ETV Bharat)

बताया जा रहा है कि ऊंचाहार थाना क्षेत्र के अरखा गांव में बंधवा के पास का रहने वाला विशाल (22) बीते शुक्रवार को गांव के पास से गुजरी 400 मेगावाॅट हाईटेंशन लाइन के खंभे पर चढ़ गया. हालांकि लाइन में बिजली सप्लाई नहीं थी. विशाल के खंभे पर चढ़ने की खबर मिली तो ग्रामीण मौके पर पहुंचे और उसे नीचे उतरने के लिए कहने लगे. हालांकि युवक कुछ सुनने को तैयार नहीं था. वह गांव की किसी युवती से विवाह की जिद पर अड़ा था. वहीं जानकारी मिलने पर परिजनों के साथ ग्राम प्रधान रामदेव मौके पर पहुंचे और उन्होंने भी विशाल से खंभे से उतरने के लिए काफी मान मनौवल किया. इसी दौरान किसी ग्रामीण ने पुलिस को सूचना दी.

सूचना पर कोतवाल संजय कुमार मौके पर पहुंचे और युवक को उतारने का प्रयास करने लगे. मौके पर पहुंचे सीओ डलमऊ अरुण नौहार ने भी समझाने की कोशिश की. इसके बाद विशाल खुद ही नीचे उतर आया. पुलिस ने पूछताछ के बाद विशाल को परिजनों के सुपुर्द कर दिया है. कोतवाल संजय कुमार ने बताया कि युवक के ट्रांसमिशन लाइन पर चढ़ने की सूचना मिली थी. मौके पर पर पहुंचकर उसे समझाया बुझाया गया था. इसके बाद वह खंभे से उतर आया था. समझा बुझा कर उसे परिजनों के सुपर्द कर दिया गया है. वहीं इस दौरान राजमार्ग से लेकर संपर्क मार्ग पर भीषण जाम लगा रहा.



यह भी पढ़ें : चंदौली में टावर पर चढ़ा युवक; प्रेमिका से शादी न होने पर उठाया कदम, काफी देर तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा

यह भी पढ़ें : सीएम योगी गोरखनाथ मठ में सुन रहे थे लोगों की फरियाद, बाहर टावर पर चढ़ा युवक