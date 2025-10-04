ETV Bharat / state

लखनऊ पीजीआई में रेडियोलॉजी सम्मेलन, एक्सपर्ट बोले- गर्भ में ही पहचाने जा सकते हैं कई रोग, डॉक्टरों ने बेटी बचाने का लिया संकल्प

डॉ. अर्चना गुप्ता ने कहा कि भ्रूण के दिल, अंगों और गुणसूत्र संबंधी असामान्यताओं की जांच में अल्ट्रासाउंड अहम भूमिका निभाता है.

लखनऊ पीजीआई में रेडियोलॉजी सम्मेलन.
लखनऊ पीजीआई में रेडियोलॉजी सम्मेलन. (Photo Credit; PGI Media Cell)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 4, 2025 at 9:58 PM IST

लखनऊ : 'गर्भ में भ्रूण की कई बीमारियों की पहचान अब अल्ट्रासाउंड और खून की जांच से संभव है. इससे न सिर्फ जन्म दोष और आनुवंशिक रोगों का समय रहते पता चल सकता है, बल्कि जरूरत पड़ने पर उपचार भी किया जा सकता है.' यह बातें शनिवार को संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (पीजीआई) में शुरू हुए राष्ट्रीय रेडियोलॉजी सम्मेलन रीकॉन में विशेषज्ञों ने कही.

सम्मेलन का उद्घाटन पीजीआई निदेशक डॉ. आरके धीमन ने किया. आयोजन अध्यक्ष व पीजीआई रेडियोडायग्नोसिस विभाग की प्रमुख डॉ. अर्चना गुप्ता ने कहा कि भ्रूण के दिल, अंगों और गुणसूत्र संबंधी असामान्यताओं की जांच में अल्ट्रासाउंड अहम भूमिका निभाता है. समय पर जानकारी मिलने से मां-बाप भावनात्मक व मानसिक रूप से तैयार हो पाते हैं और बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए सही निर्णय ले सकते हैं.

आयोजन सचिव डॉ. अनुराधा सिंह ने बताया कि गर्भवती महिलाओं को समय-समय पर अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए. इससे भ्रूण की स्थिति स्पष्ट होती है और कई बार जन्म से पहले होने वाले संक्रमण या बीमारियों को नियंत्रित किया जा सकता है.

सम्मेलन में देशभर से 400 से अधिक रेडियोलॉजिस्ट और करीब 500 डॉक्टर शामिल हुए. इस मौके पर डॉ. अर्चना गुप्ता ने सभी डॉक्टरों को बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और लैंगिक निर्धारण की कुप्रथा का विरोध करने की शपथ दिलाई. डॉक्टरों ने संकल्प लिया कि बेटा-बेटी में कोई भेदभाव नहीं करेंगे और हर बेटी को शिक्षा, सुरक्षा व सम्मान दिलाने में योगदान देंगे.

