लखनऊ पीजीआई में रेडियोलॉजी सम्मेलन, एक्सपर्ट बोले- गर्भ में ही पहचाने जा सकते हैं कई रोग, डॉक्टरों ने बेटी बचाने का लिया संकल्प

लखनऊ : 'गर्भ में भ्रूण की कई बीमारियों की पहचान अब अल्ट्रासाउंड और खून की जांच से संभव है. इससे न सिर्फ जन्म दोष और आनुवंशिक रोगों का समय रहते पता चल सकता है, बल्कि जरूरत पड़ने पर उपचार भी किया जा सकता है.' यह बातें शनिवार को संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (पीजीआई) में शुरू हुए राष्ट्रीय रेडियोलॉजी सम्मेलन रीकॉन में विशेषज्ञों ने कही.

सम्मेलन का उद्घाटन पीजीआई निदेशक डॉ. आरके धीमन ने किया. आयोजन अध्यक्ष व पीजीआई रेडियोडायग्नोसिस विभाग की प्रमुख डॉ. अर्चना गुप्ता ने कहा कि भ्रूण के दिल, अंगों और गुणसूत्र संबंधी असामान्यताओं की जांच में अल्ट्रासाउंड अहम भूमिका निभाता है. समय पर जानकारी मिलने से मां-बाप भावनात्मक व मानसिक रूप से तैयार हो पाते हैं और बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए सही निर्णय ले सकते हैं.

आयोजन सचिव डॉ. अनुराधा सिंह ने बताया कि गर्भवती महिलाओं को समय-समय पर अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए. इससे भ्रूण की स्थिति स्पष्ट होती है और कई बार जन्म से पहले होने वाले संक्रमण या बीमारियों को नियंत्रित किया जा सकता है.