कोरबा हेल्थ डिपार्टमेंट को रेडियोलॉजिस्ट की तलाश, 14 लाख की आबादी पर सिर्फ 1 सोनोग्राफी करने वाला कर्मचारी

वनांचल क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में सोनोग्राफी की सुविधा बंद है.

Shortage of radiologists
कोरबा हेल्थ डिपार्टमेंट को रेडियोलॉजिस्ट की तलाश (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 31, 2025 at 11:10 AM IST

कोरबा: सरकारी अस्पतालों में किसी मर्ज की जांच के लिए डॉक्टर ने सोनोग्राफी का सुझाव दिया तो मरीजों की मुश्किलें घटने के बजाए बढ़ने वाली हैं. क्योंकि अस्पतालों में सोनोग्राफी की लंबी लंबी लाइनें और वेटिंग हैं. करीब 1 महीने के इंतजार पर सोनोग्राफी टेस्ट का नंबर आपको मिलेगा. अगर आपको जल्दी है तो फिर पैसे देकर आप निजी क्लीनिकों और संस्थानों में जांच करा सकते हैं.

हेल्थ डिपार्टमेंट को रेडियोलॉजिस्ट की तलाश: ऊर्जाधानी की 14 लाख की जनसंख्या पर स्वास्थ्य विभाग के पास केवल एक रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर राकेश अग्रवाल मौजूद हैं. जिनकी सेवाएं मेडिकल कॉलेज अस्पताल और रानी धनराज कुंवर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ली जा रही हैं. कुछ महीने पहले तक मेडिकल कॉलेज कोरबा में एक अन्य रेडियोलॉजिस्ट पदस्थ थे. लेकिन वह पिछले कुछ महीनो से लंबी छुट्टी पर गए हुए हैं और लौट कर नहीं आए.

रेडियोलॉजिस्ट की तलाश (ETV Bharat)

सोनोग्राफी टेस्ट बंद: रेडियोलॉजिस्ट के छुट्टी पर जाने की वजह से वनांचल क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में सोनोग्राफी की सुविधा बंद है. स्वास्थ्य विभाग के पास एकमात्र रेडियोलॉजिस्ट है और शहर में मरीजों का अधिक दबाव रहता है. इसलिए शहर के दो महत्वपूर्ण स्थानों पर ही उनकी सेवाएं ली जा रही हैं. सोनोग्राफी की सुविधा शहर तक सीमित कर दी गयी है. सीएमएचओ खुद यह बात स्वीकार कर रहे हैं. वो कहते हैं कि अकेले मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जिस तादाद में मरीज आते हैं. उसके अनुसार कम से कम 4 रेडियोलॉजिस्ट यहां जरूरत है.

दिन भर में 40 से 45 सोनोग्राफी: वर्तमान परिवेश में मेडिकल कॉलेज अस्पताल कोरबा में एक दिन में औसतन 40 से 45 सोनोग्राफी की जाती है, सोनोग्राफी मशीनों की संख्या पर्याप्त है. लेकिन सोनोग्राफी करने के लिए रेडियोलॉजिस्ट ही मौजूद नहीं. विभाग के पास केवल एक रेडियोलॉजिस्ट है, जिस पर काम का इतना अधिक बोझ रहता है कि वो तनाव में रहते हैं. मेडिकल कॉलेज में सोनोग्राफी करने के बाद हफ्ते में दो दिन रानी धनराज कुंवर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अपनी सेवाएं देते हैं.

हड़ताल पर एनएचएम कर्मचारी: एनएचएम के कर्मचारियों का हड़ताल पर जाने से मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक दिन में लगभग 1200 मरीज ओपीडी में आ रहे हैं. इनमें से कई मरीज ऐसे हैं जिन्हें सोनोग्राफी की आवश्यकता है, लेकिन रेडियोलॉजिस्ट के अभाव में इन्हें अगली तारीख दी जाती है. किसी एक मरीज के सोनोग्राफी का नंबर लगभग 1 महीने बाद आता है. 2 बजे तक ओपीडी का समय होता है. इसके बाद यदि कोई मरीज इमरजेंसी में मेडिकल कॉलेज पहुंच जाए, तो मुश्किल खड़ी हो जाती है.

विकासखण्ड में सुविधा अब पूरी तरह से बंद: मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कुछ महीने पहले तक 2 रेडियोलॉजिस्ट की पदस्थापना थी. डॉ मनोज लहरे, मेडिकल कॉलेज के अपने स्टाफ थे. जबकि डॉ राकेश अग्रवाल, एनएचएम और डीएमएफ से टॉप अप सैलरी प्राप्त करते हैं. डॉ मनोज लंबी छुट्टी पर चले गए हैं और वापस लौट कर नहीं आए. जब तक डॉक्टर मनोज मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रहे थे, तब तक डॉ राकेश अग्रवाल सप्ताह में एक-एक दिन पाली, पोड़ी-उपरोड़ा और करतला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाकर सोनोग्राफी करते आ रहे थे. लेकिन अब एक पद अघोषित तौर पर रिक्त होने के कारण विकासखण्ड में सोनोग्राफी की सुविधा पूरी तरह से बंद है.

रानी धनराज कुंवर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र: जिले के इकलौते रेडियोलॉजिस्ट की सेवाएं मेडिकल कॉलेज अस्पताल और रानी धनराज कुंवर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक सीमित कर दी गई हैं. जिसके कारण वनांचल क्षेत्र के मरीजो का बड़ा नुकसान हो रहा है. सोनोग्राफी जैसी महत्वपूर्ण सुविधा उनसे पूरी तरह से छिन चुकी है.

इसलिए जरूरी है सोनोग्राफी: सोनोग्राफी की सुविधा खास तौर पर गर्भवती महिलाओं के लिए बेहद जरूरी है. गर्भवती की कोख में पल रहे शिशु की वास्तविक स्थिति का पता सोनोग्राफी से लगाया जा सकता है. इसके अलावा सर्जिकल से संबंधित मरीज फिर चाहे वह पेट की पथरी, पेनक्रियाज या अन्य तरह की जांच हो. इन सभी की जांच सोनोग्राफी से ही की जा सकता है. हर्निया में हाइड्रोसील और कई मामलों में थॉयराइड के मरीजों के लिए भी सोनोग्राफी की जांच आवश्यक है. यह एक बेहद महत्वपूर्ण सुविधा है. जिसकी रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर बीमारी का पता लगते हैं और फिर उसका इलाज करते हैं. खास तौर पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल एक रेफरल सेंटर है, जहां सभी छोटी संस्थाओं से मरीज रेफर होकर पहुंचते हैं, आसपास के छोटे जिलों से भी मरीज अब यहां आने लगे हैं, इमरजेंसी में कोई मरीज यहां पहुंचा, तब सोनोग्राफी की जरूरत सबसे ज्यादा होती है.

रेडियोलॉजिस्ट नहीं आना चाहते छोटे शहर: एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने के बाद रेडियोलॉजी एक पोस्ट ग्रेजुएशन की विशेषज्ञता वाला विषय है. छत्तीसगढ़ में सीट भी काफी सीमित है. लिहाजा भारी भरकम खर्च लगन और मेहनत के बाद जो डॉक्टर रेडियोलॉजिस्ट बन जाते हैं. वह छोटे शहरों में आना नहीं चाहते. जिले का स्वास्थ्य विभाग कई बार विज्ञापन निकाल चुका है, डीएमएफ से मुंह मांगी सैलरी देने को भी प्रशासन तैयार है. इसके बाद भी कोई रेडियोलॉजिस्ट नहीं मिल रहा है.

निजी अस्पतालों में दिखाते हैं दिलचस्पी: रेडियोलॉजिस्ट की निजी अस्पतालों में अच्छी खासी डिमांड रहती है. एक अनुमान के मुताबिक यदि ठीक ठाक निजी अस्पताल में भी कोई रेडियोलॉजिस्ट अपनी सेवा देता है, तो वह सालाना 50 लाख तक की कमाई कर सकता है. निजी संस्थान का संचालन करने वाले रेडियोलॉजिस्ट भी अच्छी खासी कमाई कर लेते हैं. कोरबा शहर में ही प्रख्यात रेडियोलॉजिस्ट की संस्थाओं में मरीज सुबह से ही नंबर लगाकर अपने पारी का इंतजार करते हैं. यहां भी इतनी भीड़ रहती है कि मरीजों को सोनोग्राफी कराने में पूरा दिन लग जाता है. प्रत्येक सोनोग्राफी के एवज में 800 से 1000 रुपये तक का शुल्क निजी संस्थानों में लिया जाता है.

क्या कहते हैं सीएमएचओ: कोरबा के सीएमएचओ डॉ एसएन केसरी कहते हैं कि स्वास्थ्य विभाग के पास फिलहाल केवल एक रेडियोलॉजिस्ट डॉ राकेश अग्रवाल मौजूद हैं. एक और रेडियोलॉजिस्ट मेडिकल कॉलेज में थे, जो छुट्टी पर चले गए हैं. पूर्व में विकासखंड में जाकर भी एक-एक दिन सोनोग्राफी की सुविधा थी. हमारे पास सभी सीएचसी में मशीन मौजूद हैं, लेकिन अब केवल एक रेडियोलॉजिस्ट मौजूद होने के कारण उनकी सेवाएं मेडिकल कॉलेज और रानी धनराज कुंवर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ही ली जा रही हैं. रेडियोलॉजिस्ट की भर्ती के लिए हम अच्छा पैकेज देने को भी तैयार हैं, लेकिन कोई भी कोरबा आना नहीं चाहते. मेडिकल कॉलेज में काम इतना ज्यादा है कि वहां कम से कम 4 रेडियोलॉजिस्ट की जरूरत है.

ख़ास ख़बरें

