अब कैंसर के मरीजों को 20 मिनट में असहनीय दर्द से मिलेगी राहत, लखनऊ के कैंसर संस्थान में इस खास मशीन से इलाज शुरू

कल्याण सिंह कैंसर संस्थान में रेडियोफ्रीक्वेंसी एब्लेशन से मरीज का इलाज करता स्टाफ. ( KALYAN SINGH CANCER INSTITUTE )

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के कैंसर पीड़ित मरीजों के लिए राहत भरी खबर आई है. लखनऊ स्थित कल्याण सिंह कैंसर संस्थान में मरीजों को आधुनिक इलाज मिलेगा. अब 15 से 20 मिनट के इलाज से मरीज को कैंसर के दर्द से छुटकारा मिल सकेगा. इसके लिए संस्थान में 70 लाख रुपये की रेडियोफ्रीक्वेंसी एब्लेशन (आरएफए) मशीन खरीदी है. जिससे कैंसर के गंभीर मरीजों को इलाज मिल सकेगा. यह जानकारी कैंसर संस्थान के निदेशक डॉ. एमएलबी भट्ट ने दी. डॉ. एमएलबी भट्ट ने शनिवार को संस्थान के एनस्थीसिया विभाग की तरफ से आयोजित कार्यशाला में बताया कि कैंसर में मरीजों को असहनीय पीड़ा होती है. दर्द से निजात दिलाने के लिए मरीजों को दवाएं दी जाती है. कई बार दर्द की सामान्य दवाएं बेअसर हो जाती है. मॉरफीन तक असर नहीं करती है. ऐसे मरीजों को रेडियोफ्रीक्वेंसी एब्लेशन तकनीक से दर्द से छुटकारा दिलाया जा सकता है.