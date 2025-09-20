ETV Bharat / state

अब कैंसर के मरीजों को 20 मिनट में असहनीय दर्द से मिलेगी राहत, लखनऊ के कैंसर संस्थान में इस खास मशीन से इलाज शुरू

कल्याण सिंह कैंसर संस्थान में आयोजित कार्यशाला में 5 मरीजों निशुल्क हुआ इलाज, जानिए इलाज का तरीका और खर्च

KALYAN SINGH CANCER INSTITUTE
कल्याण सिंह कैंसर संस्थान में रेडियोफ्रीक्वेंसी एब्लेशन से मरीज का इलाज करता स्टाफ. (KALYAN SINGH CANCER INSTITUTE)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 20, 2025 at 6:07 PM IST

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के कैंसर पीड़ित मरीजों के लिए राहत भरी खबर आई है. लखनऊ स्थित कल्याण सिंह कैंसर संस्थान में मरीजों को आधुनिक इलाज मिलेगा. अब 15 से 20 मिनट के इलाज से मरीज को कैंसर के दर्द से छुटकारा मिल सकेगा. इसके लिए संस्थान में 70 लाख रुपये की रेडियोफ्रीक्वेंसी एब्लेशन (आरएफए) मशीन खरीदी है. जिससे कैंसर के गंभीर मरीजों को इलाज मिल सकेगा. यह जानकारी कैंसर संस्थान के निदेशक डॉ. एमएलबी भट्ट ने दी.

डॉ. एमएलबी भट्ट ने शनिवार को संस्थान के एनस्थीसिया विभाग की तरफ से आयोजित कार्यशाला में बताया कि कैंसर में मरीजों को असहनीय पीड़ा होती है. दर्द से निजात दिलाने के लिए मरीजों को दवाएं दी जाती है. कई बार दर्द की सामान्य दवाएं बेअसर हो जाती है. मॉरफीन तक असर नहीं करती है. ऐसे मरीजों को रेडियोफ्रीक्वेंसी एब्लेशन तकनीक से दर्द से छुटकारा दिलाया जा सकता है.

आरएफए मशीन से इलाज संजीवनीः कार्यक्रम में उपस्थित नई दिल्ली की डॉ. साईप्रिया तिवारी ने बताया कि चेहरे, पीठ व पेट के कैंसर से पीड़ितों के लिए आरएफए मशीन से इलाज संजीवनी की तरह काम करती है. सबसे पहले दर्द के लिए जिम्मेदार नस की पहचान की जाती है. उसके बाद आरएफए से रेडियोफ्रीक्वेंसी सिरिंज के माध्यम से नस तक पहुंचाई जाती है. रेडियोफ्रीक्वेंसी एब्लेशन से नस पूरी तरह सुन्न हो जाती है और मरीज को दर्द का अहसास खत्म हो जाता है. करीब डेढ़ से दो साल तक मरीज को उस हिस्से में दर्द महसूस नहीं होता है. इस पूरी प्रक्रिया में 15 से 20 मिनट का समय लगता है.

6600 रुपये में होगा इलाजः चिकित्सा अधीक्षक डॉ. वरुण विजय ने बताया कि प्रशिक्षण कार्यशाला में पांच मरीजों को निशुल्क इलाज मुहैया कराया गया. उन्होंने बताया कि निजी अस्पतालों में इस इलाज के लिए मरीज को सवा से डेढ़ लाख रुपये खर्च करने पड़ते हैं. जबकि कल्याण सिंह कैंसर संस्थान में इस इलाज के लिए मरीज को सिर्फ 6600 रुपये देने होंगे. बताया कि मरीजों को बेहतर इलाज मुहैया कराने के लिए संस्थान प्रशासन लगातार प्रयासरत है. कार्यक्रम में एनस्थीसिया विभाग के अध्यक्ष डॉ. आसिम रशीद समेत अन्य डॉक्टर मौजूद रहे.

