रांचीः जीएसटी दरों में प्रस्तावित संशोधन को लेकर आज 29 अगस्त को नई दिल्ली के कर्नाटक भवन में झारखंड सहित देश के आठ राज्यों के वित्त मंत्री एवं वाणिज्य कर मंत्रियों की बैठक हुई. इस बैठक में झारखंड से वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के अलावे हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पंजाब, तमिलनाडु,तेलंगाना एवं पश्चिम बंगाल के मंत्री उपस्थित रहे.
इस बैठक में आगामी तीन और चार सितंबर को जीएसटी परिषद की होने वाली बैठक में जीएसटी दरों में संशोधन को लेकर चर्चा हुई. केंद्र सरकार जीएसटी दलों के वर्तमान चार श्रेणी 5%, 12% 18% एवं 28% में संशोधन करते हुए 12% और 28% के स्लैब को समाप्त करने का प्रस्ताव दिया है. इस प्रस्ताव पर उपस्थित राज्यों के मंत्री समूह द्वारा विस्तार से चर्चा की गई.
बता दें कि 1 जुलाई 2017 के पूर्व देश में डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स के तहत जीएसटी की शुरुआत की गई जिसमें केंद्र और राज्यों की भागीदारी है.
झारखंड की ओर से वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने रखी राय
इस बैठक में झारखंड की ओर से वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने राय रखी. सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार झारखंड का मानना है कि प्रस्तावित एजेंडा पर इस शर्त के साथ सहमति दी जा सकती है कि जीएसटी की दरों में बदलाव के कारण राज्यों को होने वाले राजस्व क्षति की भरपाई जीएसटी कंपनसेशन से करने की मांग रखी है. इस बदलाव से अनुमानित आकलन के अनुसार झारखंड को लगभग 2000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष राजस्व की प्राप्ति नहीं हो सकेगी.
इस बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जीएसटी परिषद को मूल रूप से राज्यों के राजस्व संरक्षण के विषय को ध्यान में रखते हुए कंपनसेशन की व्यवस्था स्थापित करते हुए इसे लागू करने का सुझाव दिया जाए. अगर वर्तमान प्रस्ताव को बिना किसी कंपनसेशन के लागू किया जाता है तो इससे राज्यों के राजस्व को भारी नुकसान होगा, राजकोषीय असंतुलन बढ़ेगा और इसलिए यह वर्तमान स्वरूप में और अस्वीकार्य है.
