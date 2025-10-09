ETV Bharat / state

नूंह में डीएपी खाद में मिलावट कर मोटी कमाई का भंडाफोड़, सीएम फ्लाइंग टीम ने की कार्रवाई, भारी मात्रा में खाद और खाली बोरियां जब्त

नूंहः हरियाणा में सरसों और गेहूं की बिजाई का सीजन आने वाला है. इसका फायदा उठाते हुए कई जगहों पर खाद में मिलावट और नकली खाद को तैयार कर बाजार में खपाने की तैयारी की जा रही है. इसी बीच डीएपी खाद में मिलावट कर मोटी कमाई करने का खेल की जानकारी मिलते ही नूंह में सीएम उड़नदस्ता की टीम ने कृषि विभाग के साथ छापेमारी की. नूंह के अरावली कॉलोनी में 6 अक्टूबर को छापेमारी के दौरान पोटाश को डीएपी के पट्टे में भरने का मामला पकड़ा गया. मौके से डीएपी के 420 कट्टे में पोटाश भरा हुआ मिला. वहीं, पोटाश का 575 खाली कट्टा मिला. साथ ही डीएपी का 84 भरा हुआ कट्टा और 15 खाली कट्टा मिला. मौके से कारोबारी नियाज मोहम्मद को पकड़ा गया. मामले में नूंह थाना में उर्वरक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है.

क्या बोले कृषि विभाग के अधिकारी: कृषि विभाग के कृषि विभाग में कार्यरत उप निदेशक वीरेंद्र देव आर्य ने बताया कि, "गुप्त सूचना के आधार पर खाद के अवैध कारोबार से संबंधित मामला पकड़ा गया है. पोटाश को दानेदार डीएपी भारतीय जन उर्वरक परियोजना के कट्टे रिपैकिंग की जा रही थी. मुख्यमंत्री उड़नदस्ता रेवाड़ी की टीम से निरीक्षक राजेश कुमार, कृषि विभाग के क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर अजीत सिंह ने नेतृत्व में छापेमारी की गई. छापेमारी में भारी मात्रा में खाद बरामद किया गया. यह प्लाट नूंह के अरावली कॉलोनी में नियाज मोहम्मद (पिता हनीफ) का है. रेड के दौरान उसे मौके से पकड़ा गया और पुलिस के हवाले किया गया."