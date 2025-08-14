पौड़ी: ज़िला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव के परिणाम आज घोषित हो गए हैं. घोषित नतीजों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी रचना बुटोला ने अध्यक्ष पद पर शानदार जीत दर्ज की है. निर्दलीय प्रत्याशी आरती नेगी ने उपाध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया है.

सुबह से ही जिला पंचायत सभागार में मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्वक संपन्न हुई. मतदान के दौरान अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली. मतगणना के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी. जैसे-जैसे मतों की गिनती आगे बढ़ी, माहौल उत्सुकता से भरता चला गया. आखिर में अध्यक्ष पद पर रचना बुटोला और उपाध्यक्ष पद पर आरती नेगी को विजयी घोषित किया गया.

परिणाम घोषित होते ही विजयी प्रत्याशियों के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई. कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने ढोल-नगाड़ों पर नृत्य किया. एक-दूसरे को मिठाई खिलाई और फूल-मालाओं से दोनों विजेताओं का स्वागत किया. रचना बुटोला और आरती नेगी ने अपने-अपने समर्थकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगी.

भाजपा जिलाध्यक्ष कमल रावत ने कहा पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी रचना बुटोला को भाजपा सदस्यों के साथ-साथ कई निर्दलीय सदस्यों का भी समर्थन मिला है. जिसके चलते यह जीत संभव हो सकी. उन्होंने यह भी कहा कि उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय प्रत्याशी आरती नेगी की जीत के लिए पार्टी की ओर से भी शुभकामनाएं दी जाती हैं. दोनों विजयी नेताओं ने कहा वे अपने-अपने पद पर रहते हुए क्षेत्र के विकास, बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और जनता की समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता देंगी. चुनाव में मिली यह जीत जनता के भरोसे का प्रमाण है. इस भरोसे को बनाए रखना उनका पहला लक्ष्य होगा.

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी स्वाति भदौरिया ने बताया अध्यक्ष पद के लिए दो प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए थे. गुरुवार को हुई मतदान प्रक्रिया में रचना बुटोला को 33 मत प्राप्त हुए, जबकि उनकी प्रतिद्वंद्वी दीपिका इष्टवाल को 5 मत मिले. उपाध्यक्ष पद के लिए चार प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा. जिसमें आरती नेगी को 18 मत और दूसरे स्थान पर रहे महेंद्र सिंह को 14 मत प्राप्त हुए. विजय के बाद आरती नेगी ने सभी जिला पंचायत सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए कहा उनका मुख्य लक्ष्य क्षेत्र की जनता की समस्याओं का समाधान करना है. परिणाम घोषित होते ही दोनों विजेता प्रत्याशियों के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई.

