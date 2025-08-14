ETV Bharat / state

आरएसी के कंपनी कमांडर भंवर सिंह और एसआई नरेंद्र सिंह को मिलेगा राष्ट्रपति पुलिस पदक - PRESIDENT POLICE MEDAL

राजस्थान पुलिस के दो अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस और 16 अन्य अधिकारियों-कर्मचारियों को पुलिस पदक देने की घोषणा की गई है.

Company Commander Bhanwar Singh and SI Narendra Singh
कंपनी कमांडर भंवर सिंह और उप निरीक्षक नरेंद्र सिंह (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 14, 2025 at 4:41 PM IST

2 Min Read

जयपुर: स्वाधीनता दिवस के मौके पर गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति पुलिस पदक और पुलिस पदक की घोषणा कर दी है. इसमें राजस्थान पुलिस के दो अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस देने की घोषणा की गई है. जबकि 16 अन्य पुलिसकर्मियों और अधिकारियों के नाम पुलिस पदक की सूची में हैं. आज जारी सूची के अनुसार, बीकानेर में आरएसी की तृतीय बटालियन के कंपनी कमांडर भंवर सिंह और जयपुर में एजीटीएफ, सीआईडी सीबी के उप निरीक्षक नरेंद्र सिंह को राष्ट्रपति पुलिस पदक देने की घोषणा की गई है.

असाधारण वीरता और सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक: असाधारण वीरता और सेवा के लिए दिए जाने वाले प्रतिष्ठित राष्ट्रपति के पुलिस पदक के लिए राजस्थान पुलिस के दो अधिकारियों का चयन किया गया है. इनमें बीकानेर में आरएसी की तृतीय बटालियन के कंपनी कमांडर भंवर सिंह और जयपुर में एजीटीएफ, सीआईडी सीबी के उप निरीक्षक नरेंद्र सिंह शामिल हैं. डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने राष्ट्रपति पुलिस पदक और पुलिस पदक के लिए चयनित सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी और उनके कार्यों की सराहना की है.

पढ़ें: पेपर लीक माफिया पर शिकंजा कसने वाले SOG के एडीजी वीके सिंह होंगे राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित - PRESIDENT POLICE MEDAL

इन्हें मिलेगा पुलिस पदक: वहीं, प्रदेश के 16 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को पुलिस पदक के लिए चुना गया है. इनमें डीआईजी (आर्म्ड बटालियन) मनीष अग्रवाल-द्वितीय, एएसपी (सीआईडी-एसएसबी) जोन जयपुर शहर धर्मेंद्र सिंह सागर, एएसपी (एसओजी) अवनीश कुमार शर्मा, बाली (पाली) एएसपी चैन सिंह, एससी-एसटी सेल झालावाड़ के उपाधीक्षक कैलाश चंद खटीक, जयपुर के करधनी पुलिस निरीक्षक सवाई सिंह, जोधपुर रेंज आईजी कार्यालय के एसआई जसवंत राम, तकनीकी शाखा (एसएसबी), जयपुर के उप निरीक्षक देवी सिंह, आरएसी प्रथम बटालियन, जोधपुर के प्लाटून कमांडर सही राम का नाम शामिल है.

पढ़ें: पेपर लीक पर सीएम से मीटिंग के बाद एसओजी की दो टूक, कहा- सियासी मिलीभगत वाले भी जाएंगे सलाखों के पीछे - Rajasthan SI Paper Leak Case

इनका नाम भी सूची में शामिल: इसी प्रकार जयपुर कमिश्नरेट के साइबर थाने के सहायक उप निरीक्षक भोजराज सिंह, पुलिस काउंसलिंग एवं सहायता केंद्र, बीकानेर के कानाराम जाखड़, आरएसी (तृतीय बटालियन), बीकानेर के हेड कांस्टेबल देवकरण, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर के हेड कांस्टेबल गिरधारी लाल, एसडीआरएफ, जयपुर के हेड कांस्टेबल तुलसा राम, आरएसी (छठी बटालियन), धौलपुर के कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह और राजस्थान पुलिस अकादमी के कांस्टेबल तेजाराम को भी पुलिस पदक के लिए चुना गया है.

जयपुर: स्वाधीनता दिवस के मौके पर गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति पुलिस पदक और पुलिस पदक की घोषणा कर दी है. इसमें राजस्थान पुलिस के दो अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस देने की घोषणा की गई है. जबकि 16 अन्य पुलिसकर्मियों और अधिकारियों के नाम पुलिस पदक की सूची में हैं. आज जारी सूची के अनुसार, बीकानेर में आरएसी की तृतीय बटालियन के कंपनी कमांडर भंवर सिंह और जयपुर में एजीटीएफ, सीआईडी सीबी के उप निरीक्षक नरेंद्र सिंह को राष्ट्रपति पुलिस पदक देने की घोषणा की गई है.

असाधारण वीरता और सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक: असाधारण वीरता और सेवा के लिए दिए जाने वाले प्रतिष्ठित राष्ट्रपति के पुलिस पदक के लिए राजस्थान पुलिस के दो अधिकारियों का चयन किया गया है. इनमें बीकानेर में आरएसी की तृतीय बटालियन के कंपनी कमांडर भंवर सिंह और जयपुर में एजीटीएफ, सीआईडी सीबी के उप निरीक्षक नरेंद्र सिंह शामिल हैं. डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने राष्ट्रपति पुलिस पदक और पुलिस पदक के लिए चयनित सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी और उनके कार्यों की सराहना की है.

पढ़ें: पेपर लीक माफिया पर शिकंजा कसने वाले SOG के एडीजी वीके सिंह होंगे राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित - PRESIDENT POLICE MEDAL

इन्हें मिलेगा पुलिस पदक: वहीं, प्रदेश के 16 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को पुलिस पदक के लिए चुना गया है. इनमें डीआईजी (आर्म्ड बटालियन) मनीष अग्रवाल-द्वितीय, एएसपी (सीआईडी-एसएसबी) जोन जयपुर शहर धर्मेंद्र सिंह सागर, एएसपी (एसओजी) अवनीश कुमार शर्मा, बाली (पाली) एएसपी चैन सिंह, एससी-एसटी सेल झालावाड़ के उपाधीक्षक कैलाश चंद खटीक, जयपुर के करधनी पुलिस निरीक्षक सवाई सिंह, जोधपुर रेंज आईजी कार्यालय के एसआई जसवंत राम, तकनीकी शाखा (एसएसबी), जयपुर के उप निरीक्षक देवी सिंह, आरएसी प्रथम बटालियन, जोधपुर के प्लाटून कमांडर सही राम का नाम शामिल है.

पढ़ें: पेपर लीक पर सीएम से मीटिंग के बाद एसओजी की दो टूक, कहा- सियासी मिलीभगत वाले भी जाएंगे सलाखों के पीछे - Rajasthan SI Paper Leak Case

इनका नाम भी सूची में शामिल: इसी प्रकार जयपुर कमिश्नरेट के साइबर थाने के सहायक उप निरीक्षक भोजराज सिंह, पुलिस काउंसलिंग एवं सहायता केंद्र, बीकानेर के कानाराम जाखड़, आरएसी (तृतीय बटालियन), बीकानेर के हेड कांस्टेबल देवकरण, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर के हेड कांस्टेबल गिरधारी लाल, एसडीआरएफ, जयपुर के हेड कांस्टेबल तुलसा राम, आरएसी (छठी बटालियन), धौलपुर के कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह और राजस्थान पुलिस अकादमी के कांस्टेबल तेजाराम को भी पुलिस पदक के लिए चुना गया है.

For All Latest Updates

TAGGED:

राष्ट्रपति पुलिस पदकPOLICE MEDAL TO 16 POLICEMEN16 पुलिसकर्मियों को पुलिस पदकLIST OF POLICEMEN FOR MEDALSPRESIDENT POLICE MEDAL

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

26 साल बाद खोया हुआ भाई परिवार से मिला, कारगिल युद्ध के दौरान घर छोड़ गया था राकेश

खाद्य और ईंधन कीमतों में गिरावट से मुद्रास्फीति दर दो साल के न्यूनतम स्तर पर

79वां स्वतंत्रता दिवस : किसी भी घटना को रोकने लिए RPF ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की

ट्रंप ने बनाया अंतरिक्ष नियमों को आसान, क्या इससे खुश होंगे एलन मस्क

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.