स्पेन में हिंदी में लिखा जाता था ओढ़नी का इश्तेहार, जवाहर कर्णावत ने खोजा किस देश में निकले कितने हिंदी अखबार

27 देशों में 120 वर्ष की हिंदी पत्रकारिता पर रिसर्च किया. दुनिया के अलग-अलग कोने तक पहुंच कर हाथ से लिखी हुई ये पत्रिकाएं जुटाईं. उनका ये संकलन विदेश में हिंदी पत्रकारिता के नाम से किताब की शक्ल में भी आया. एकल प्रयासों से इस विशिष्ट सामग्री के संकलन के लिए इनका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में भी दर्ज हुआ है.

आप ये जानकर हैरान होंगे कि भारत के अलावा भी अमेरिका लंदन आस्ट्रेलिया दक्षिण अफ्रीका और बाकी गिरमिटिया देश जैसे फिजी, मॉरीशस वो मुल्क हैं कि जहां प्रवासी भारतीयों के बीच हिंदी केवल भाषा के तौर पर नहीं समाचार पत्र पत्रिका के रुप में आजादी के पहले दस्तक दे चुकी थी. रविन्द्र नाथ टैगोर यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी केन्द्र के निदेशक जवाहर कर्णावत वो शख्स हैं. जिन्होंने विदेश में हिंदी पत्रकारिता का का दुर्लभ संग्रह तैयार किया.

भोपाल: पूरी आमद सौदागरों के लिए आती है. चटकदार खास छींट की ओढ़नी कांच और हड्डी की बटन कुर्ती में लगाने लायक, मखमल साटिन किमरिख और बहुत से सौदे. अनेक प्रकार के कपड़े और बहुत प्रकार के छींट सस्ते दाम में मिल जाएंगे. 1858 का इश्तेहार है. जो 28 नवंबर को पोर्ट ऑफ स्पेन के हिंदुस्तानी कोहिनूर अखबार में छपा था. क्रिसमस नजदीक था, लिहाजा इस विज्ञापन में लिखा गया था कि क्रिसमिस पर्व के लिए मिछ ब्रदर्स कंपनी का बोनांजा. ये हाथ से लिखा हुआ अखबार त्रिनिदाद पोर्ट ऑफ स्पेन में निकाला गया.

जवाहर कर्णावत के इस दुर्लभ संग्रह में 1903 से लेकर 2023 तक 27 देशों के वो अखबार और पत्रिकाएं हैं, जो हिंदी में प्रकाशित हुए थे. इनमें लंदन से प्रकाशित होने वाली हिंदी की पत्रिका पुरवाई भी है. अमेरिका से प्रकाशित होने वाली विश्वा पत्रिका थी. लंदन से प्रकाशित होने वाला वो अखबार भी उनके संग्रह का हिस्सा है. जिसका नाम ही तस्वीरी था. इस अखबार में केवल तस्वीरें होती और तस्वीरों की बयानी हिंदी, ऊर्दू, तमिल और अंग्रेजी इन चार भाषाओं में थी. जापान में निकाला गया ज्वालामुखी अखबार खास था.

इस अखबार में किसी भी हिंदुस्तानी हिंदी भाषा के लिए मदद लिए बगैर जापानियों ने ही पूरा हिंदी अखबार निकाला. दक्षिण अफ्रीका से निकलने वाला अखबार इंडियन ओपिनियन ये एक ऐसा अखबार था कि जो एक साथ 4 भाषाओं में निकाला जा रहा था. हिंदी, तमिल, गुजराती और अंग्रेजी. ऐसे दुर्लभ अखबारों को दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से तलाशकर अपने संग्रह में लाना बड़ी चुनौती थी. जवाहर कर्णावत कहते हैं, चुनौती तो थी, लंदन की लाइब्रेरी में लगातार सात दिन तक रहा.

लंदन में प्रकाशित हिंदी पुरवाई पत्रिका (ETV Bharat)

मैंने 1999 के बाद से जितनी भी विदेश यात्राएं की, उसका यही मकसद था, कि हिंदी पत्रकारिता में दुनिया के किस देश से कौन सा अध्याय जोड़ पाऊं. वे बताते हैं मॉरीशस में दुर्गा जो पत्रिका निकली, वो हस्तलिखित है. 1834 में भारतीय मॉरीशस गए थे. 1909 से यहां पत्रकारिता शुरू हो गई. आप देखिए 64 पन्नों की पत्रिका और पूरी हाथ से लिखी हुई, उसे देखना अपने आप में अनुभूति है. फिजी से शांति दूत अखबार जो है, 1935 में शुरू हुआ था.

जो अभी 2020 में जाकर बंद हुआ. अब इनमें से कई जो डिजीटली उपलब्ध हैं. कर्णावत त्रिनिदाद के 1898 में छपे अखबार हिन्दुस्तानी कोहिनूर के बारे में बताते हैं, कैसे उस दौर में हाथ से लिखे गए, इस अखबार में छींट यानि सूती कपड़ों से लेकर चूड़ी और घुंघरू तक की बिक्री के लिए इश्तेहार होता था.

देवनागरी पत्रिका (ETV Bharat)

भारत की आजादी की आवाज बनें दुनिया के ये अखबार

आजादी के पहले जब भारत में आजादी का आंदोलन जारी था. हैरत की बात है कि उस दौरान भारत से दूर दुनिया के अलग-अलग देशों में भी आजादी की अलख जगाई जा रही थी. जवाहर कर्णावत बताते हैं, मैंने जब इस विषय पर रिसर्च की तो हैरान रह गया. सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल गदर अखबार निकाल रहे थे. ये उर्दू, पंजाबी, पश्तो और अंग्रेजी में था. इसमें अंग्रेजों के लूट की कहानी होती है. देशभक्ति के गीत होते. दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन तो था ही, लेकिन धर्मवीर समाचार पत्र भी था. इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अद्भुत संपादकीय होते थे. उसमें लिखा होता था, हम क्या विजयादशमी मनाएंगे, विजयादशमी तब होगी जब भारत में अंग्रेजों का रावण राज खत्म होगा.

नीदरलैंड में प्रकाशित हिंदी प्रचार पत्रिका (ETV Bharat)

हाथ से लिखी कॉपी, कंटेंट ज्यादातर साहित्य और संस्कृति

भारत के बाहर दुनिया के बाकी देशों के प्रवासी भारतीयों के बीच छप रही इन पत्र पत्रिकाओं का कंटेट ज्यादातर संस्कृति और परंपरा से जुड़ा हुआ था. जवाहर कर्णावत कहते हैं "असल में प्रवासी भारतीयों के बीच वही सब पहुंचाया जाना था, लेकिन जिस तरह से उस दौर में भारत से जाने वाली सामग्री के इश्तेहार होते थे. जिस तरह से संपादकीय होते थे. उनमें भारत की आजादी की लड़ाई भी दर्ज हुई. ये सवाल लाजिमी था कि भारत की हिंदी पत्रकारिता से अलग दुनिया में हिंदी की पत्रकारिता में क्या काम हो रहा है. इसे जानने का ख्याल कैसे आया.

पोर्ट ऑफ स्पेन का हिंदुस्तानी कोहिनूर अखबार (ETV Bharat)

जवाहर कर्णावत ईटीवी भारत से बातचीत में बताते हैं, असल में मैं लंदन विश्व हिंदी सम्मेलन में हिस्सा लेने गया था. जहां मुझे पता चला कि पुरवाई नाम की एक साहित्यिक पत्रिका यहां हिंदी में निकलती है. फिर वहां बाकी के जो देश के प्रतिनिधि थे, उनसे चर्चा की. पता चला कि कुछ देश और हैं, जहां हिंदी की पत्र पत्रिकाएं निकलती हैं. फिर मैंने इनकी सूची बनाई और जानकारी जुटानी शुरू की. इसमें पहले गिरमिटिया देश थे. फिजी मॉरीशस, फिर लंदन, अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और स्पेन जैसे देश भी जुड़ते गए. कहीं से हस्तलिखित कॉपी मिली, कहीं से फोटोकॉपी ही मिल पाई. मैं संग्रह करता गया."

दक्षिण अफ्रीका की इंडियन ओपिनियन पत्रिका (ETV Bharat)

1999 से अभियान शुरू हुआ 2023 में जाकर पुरा हुआ

जवाहर कर्णावत ने 1999 में ये संग्रह का काम शुरू किया था. वे बताते हैं मुझे करीब 24 साल लगे. इस दौरान कितने ही देशों की मैंने निजी खर्च पर यात्राएं की. कई जगह तो लंबा रुकना भी पड़ा. मिसाल के तौर पर लंदन में सात दिन तक रोज लाइ्ब्रेरी में जाता था. फिजी की नेशनल लाइब्रेरी मॉरीशस के आर्काइव में कई दिन बिताए न्यूजीलैंड की आर्काइव में गया. जिन लोगों ने इस पूरे रिसर्च में मुझे सहयोग किया, उन 90 लोगों के नाम मैंने अपनी पुस्तक में आखिरी में प्रकाशित भी किए हैं. चूंकि 2020 में कोरोना का काल आया, तो मुझे वक्त मिल गया और मैंने जो काम जुटाया था, उसे किताब की शक्ल दे दी.

जवाहर कर्णावत के पास हिंदी पत्रिकाओं का संग्रह (ETV Bharat)

लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में नाम दर्ज

बैंक ऑफ बड़ौदा में राजभाषा अधिकारी के तौर पर काम करते रहे जवाहर कर्णावत बैंक में जनरल मैनेजर के पद तक पहुंचे. इस जिम्मेदारी के साथ भी उन्होंने अपने अभियान को कमजोर नहीं पड़ने दिया. अकेले के बूते इस दुर्लभ संग्रह को जुटाने और फिर उसे किताब की शक्ल में लाने के बाद उनका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड में भी दर्ज हुआ. कैसे एक अकेले शख्स ने दुनिया के 27 देशों में किए गए रिसर्च के बाद बताया कि विदेशों में कब से कैसे और कहां तक हिंदी पत्रकारिता पहुंची.