कोरिया में पागल कुत्ते ने 15 लोगों को काटा, 9 साल का बच्चा एम्स रेफर

पागल कुत्ते ने 2 दिन शिवपुर चरचा क्षेत्र में आतंक मचाया.

BAIKUNTHPUR NEWS
आवारा कुत्तों का आतंक (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 9, 2025 at 4:50 PM IST

2 Min Read
बैकुंठपुर: जिले के शिवपुर-चरचा क्षेत्र में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ रहा है. बुधवार रात एक पागल कुत्ते ने 15 लोगों को काट लिया, जिनमें चार मासूम बच्चे भी शामिल हैं.

पागल कुत्ते का आतंक: पागल कुत्ते के हमले में घायल सभी लोगों को जिला अस्पताल बैकुंठपुर भेजा गया है, जहां डॉक्टरों ने बताया कि घायलों की स्थिति सामान्य है. 9 वर्षीय हसन रजा की हालत नाजुक बनी हुई है, जिसे बेहतर इलाज के लिए रायपुर एम्स रेफर किया गया है.

दो दिन पागल कुत्ते ने लोगों को बनाया शिकार: घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. गुरुवार सुबह पागल कुत्ते ने फिर ऑफिसर कॉलोनी में एक महिला को काट लिया.

Terror of stray dogs
शिवपुर चरचा में आवारा कुत्तों का आतंक (ETV Bharat Chhattisgarh)

जानकारी मिली है कि एसईसीएल अस्पताल ने आम लोगों को रेबीज इंजेक्शन देने से इंकार कर दिया है. एसईसीएल अस्पताल का कहना है कि एसईसीएल कर्मियों और उनके परिजनों को ही रेबीज का इंजेक्शन देने के निर्देश है. जिससे लोगों में आक्रोश है.

लोगों में दहशत और प्रशासन के प्रति नाराजगी: लोगों में प्रशासन के प्रति नाराजगी देखी जा रही है. जनता की मांग है कि क्षेत्र में आवारा कुत्तों की संख्या को नियंत्रित किया जाए और लोगों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाएं. स्थानीय लोगों ने नगर पालिका और जिला प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है. लोगों का कहना है कि आवारा कुत्तों को पकड़ने और टीकाकरण के लिए अभियान चलाया जाए, ताकि ऐसे हमलों की पुनरावृत्ति न हो.

नगर पालिका शिवपुर-चरचा के मुख्य नगर पालिका अधिकारी वशिष्ठ कुमार ओझा ने कहा कि तत्काल कार्यवाही की जाएगी.

TAGGED:

आवारा कुत्तों का आतंकTERROR OF STRAY DOGSRABID DOG BITESBAIKUNTHPUR NEWSKOREA DOG BITES

