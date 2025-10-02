ETV Bharat / state

रास गरबा ने श्रद्धालुओं को किया आनंदित, माता की भक्ति में डूबे श्रद्धालु

महिलाएं एवं बच्चों ने की भक्ति : महिलाएं, युवा और बच्चे सभी माता के भक्ति गीतों पर झूमते हुए गरबा नृत्य में लीन दिखे. बीते 9 दिनों से लोग माता की भक्ति में तल्लीन रहे और अंतिम दिन श्रद्धा की यह धारा चरम पर पहुंची. डांडिया की थाप पर झूमती महिलाएं, पारंपरिक वेशभूषा में सजे बच्चे और युवाओं का उत्साह पूरे वातावरण को भक्ति रस से भर रहा था.

गरियाबंद : नवरात्रि के पावन पर्व के अंतिम दिन गरियाबंद के गांधी मैदान स्थित सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति ने रास गरबा का आयोजन किया. रास-गरबा पंडाल में भक्तिभाव और आस्था का अनूठा संगम देखने को मिला. मां दुर्गा की विदाई के अवसर पर पंडाल में इतनी भीड़ उमड़ी कि पूरा मैदान भक्तों के उत्साह और तालियों से गूंज उठा.



15 साल से हो रहा है आयोजन : सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति पिछले 15 वर्षों से गांधी मैदान में मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर भव्य पूजा-अर्चना कर रही है. बीते 5 वर्षों से यहां रास-गरबा का आयोजन भी किया जा रहा है, जो नगर की धार्मिक-सांस्कृतिक पहचान बन चुका है. इस बार भी आयोजन में महिलाओं की विशेष भागीदारी रही. बच्चों ने फैंसी ड्रेस पहनकर गरबे में हिस्सा लिया तो महिलाएं रंग-बिरंगे परिधानों और हाथों में डांडिया लेकर मां के जयकारों के साथ झूम उठीं.





आयोजन का मुख्य आकर्षण माँ दुर्गा की महाआरती रही. जहां हजारों श्रद्धालु आरती के दौरान मंत्रमुग्ध हो उठे और माता से आशीर्वाद प्राप्त किया. समिति से जुड़े संदीप सरकार, मनोज खरे और प्रकाश रोहरा ने बताया कि भारी बारिश के बावजूद माता की कृपा से आयोजन सफल रहा. गरबे से कुछ ही समय पहले मैदान में भरा पानी स्वयं सूख गया और श्रद्धालु निर्बाध रूप से माँ की भक्ति में डूब सके.





नवरात्रि के इस समापन ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि आस्था और श्रद्धा के आगे विपरीत परिस्थितियां भी बाधा नहीं बन सकतीं. माँ दुर्गा की जयकारों और गरबे की थाप के साथ गरियाबंद का गांधी मैदान भक्ति और उल्लास से सराबोर रहा.







