ETV Bharat / state

हिमाचल में BPL के लिए तय मापदंडों की सख्ती से होगी पालना, केंद्र से तय कोटा खाली रहने पर सरकार करेगी ये काम - HIMACHAL BPL QUOTA

हिमाचल में BPL के लिए तय मापदंडों की सख्ती से होगी पालना ( कॉन्सेप्ट इमेज )

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team Published : April 25, 2025 at 8:28 AM IST | Updated : April 25, 2025 at 9:59 AM IST 5 Min Read

शिमला: हिमाचल में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को सरकार की सुविधाओं का सही मायनों में लाभ मिले, इसके लिए प्रदेश में BPL परिवारों के चयन के लिए नए मापदंड तय किए गए हैं. इसको लेकर सरकार की तरफ से जारी आदेशों के मुताबिक, निर्धारित मापदंडों के आधार पर ही BPL सूची तैयार की जाएगी. यही नहीं, BPL सूची का मामला ग्रामसभा की बैठकों में जाने से पहले SDM की ओर से गठित तीन सदस्यीय वेरिफिकेशन कमेटी, जिसमें पंचायत सचिव, पटवारी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शामिल होंगे, आवेदनों की जांच और साथ लगे सहायक दस्तावेजों का सत्यापन करेगी. इस दौरान वेरिफिकेशन को BPL परिवारों के लिए जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक ही नाम तय करने होंगे, अगर कोई भी आवेदन मापदंडों के अनुसार सही नहीं पाया जाता है तो उसे BPL सूची के लिए कंसीडर ही नहीं किया जाएगा. वेरिफिकेशन कमेटी पहले ही ऐसे आवेदन को सूची से बाहर कर देगी. पंचायतों के लिए तय किया गया बीपीएल कोटा हिमाचल में BPL सूची के लिए केंद्र से कोटा निर्धारित किया गया है. इसी के आधार पर ही प्रदेश भर की पंचायतों के लिए BPL परिवारों का कोटा निर्धारित किया गया है. तय कोटे से अधिक परिवारों का नाम सूची में शामिल नहीं किया जा सकता है. केंद्र ने हिमाचल के लिए 2,82,370 BPL का कोटा निर्धारित किया है. इसी के आधार पर पंचायतों के लिए भी BPL का कोटा फिक्स किया गया है. कोटा खाली रहने पर ये करेगी सरकार

ऐसे में पंचायतों को निर्धारित कोटे के तहत ही BPL परिवारों का चयन करना होगा. वहीं, इस बार नए मापदंडों के मुताबिक BPL परिवारों का चयन होना है. ऐसे में अगर पंचायतों में BPL सूची में शामिल करने के लिए प्राप्त हुए आवेदन मापदंडों पर खरे नहीं पाए जाते हैं तो उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा. ऐसा करते हुए पंचायतों के लिए तय कोटा भले ही पूरा न हो पाए, खाली रहे BPL परिवारों के कोटे को सरकार भविष्य में निर्धारित नियमों के तहत ही भरेगी. ये हैं BPL चयन के नए मापदंड हिमाचल सरकार को लगातार BPL सूची में प्रभावी लोगों के शामिल होने की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं. ऐसे में BPL सूची के लिए नए मापदंड तय किए गए हैं. इसके मुताबिक:

ऐसे परिवार जिनमें 18 साल से कम आयु के अनाथ बच्चे ही सदस्य हैं.

ऐसे परिवार जिनमें केवल 59 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजन ही सदस्य हैं और 18–59 वर्ष का कोई वयस्क सदस्य नहीं है.

महिला मुखिया वाले परिवार, जिसमें 18 से 59 वर्ष की आयु के बीच का कोई व्यस्क पुरुष सदस्य ना हो; जैसे विधवा, अविवाहित, तलाकशुदा या परित्यक्त महिलाएं.

ऐसे परिवार जिनके मुखिया 50% से अधिक विकलांग हैं.

वे परिवार जिनके सभी वयस्क सदस्यों ने पिछले वित्तीय वर्ष में मनरेगा के तहत कम से कम 100 दिन का रोजगार प्राप्त किया है.

ऐसे परिवार जिनके कमाने वाले सदस्य कैंसर, अल्जाइमर, पार्किंसंस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया या किसी अन्य बीमारी से पीड़ित हैं, जिससे वे स्थायी रूप से अक्षम हो गए हैं.

इन मापदंडों में से किसी एक या अधिक को पूरा करने वाले परिवार BPL सूची में शामिल होने के पात्र होंगे. इसके अलावा, जिन परिवारों में एक से अधिक सदस्य उपरोक्त बीमारियों से पीड़ित हैं, उन्हें चयन में प्राथमिकता दी जाएगी. ये परिवार होंगे सूची से बाहर प्रदेश में ऐसे परिवार जिनके पास रहने के लिए पक्का मकान है, उन्हें सूची से बाहर किया जाएगा.

ऐसे परिवार जिनका कोई भी सदस्य आयकर देता हो.

जिनकी समस्त स्रोतों से अर्जित वार्षिक आय ₹50,000 से अधिक हो.

जिनके पास एक हेक्टेयर से अधिक भूमि हो.

जिनका कोई भी सदस्य सरकारी/अर्धसरकारी या निजी नौकरी में हो.

ऐसे परिवार BPL सूची में शामिल होने के लिए अपात्र होंगे.

प्रदेश में BPL सूची में शामिल होने के लिए लोगों को आवेदन के साथ शपथ पत्र भी देना होगा, जिसमें हर मुखिया को यह घोषणा करनी होगी:

मेरे परिवार के पास रहने के लिए पक्का मकान नहीं है.

मेरा परिवार आयकर नहीं देता है.

मेरे परिवार की समस्त स्रोतों से अर्जित वार्षिक आय ₹50,000 से अधिक नहीं है.

मेरे परिवार के पास एक हेक्टेयर से अधिक भूमि नहीं है.

मेरे परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी/अर्धसरकारी या निजी नौकरी में नहीं है. ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के निदेशक राघव शर्मा का कहना है कि “BPL सूची के लिए तय मापदंडों की सख्ती से पालना करनी होगी. इसके लिए भले ही निर्धारित कोटे से BPL परिवारों की संख्या कम रह जाए. भविष्य में पात्र परिवार पुनः आवेदन कर सकते हैं.” ये भी पढ़ें: हिमाचल में BPL परिवारों की चयन प्रक्रिया शुरू, इच्छुक परिवार यहां करें आवेदन

शिमला: हिमाचल में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को सरकार की सुविधाओं का सही मायनों में लाभ मिले, इसके लिए प्रदेश में BPL परिवारों के चयन के लिए नए मापदंड तय किए गए हैं. इसको लेकर सरकार की तरफ से जारी आदेशों के मुताबिक, निर्धारित मापदंडों के आधार पर ही BPL सूची तैयार की जाएगी. यही नहीं, BPL सूची का मामला ग्रामसभा की बैठकों में जाने से पहले SDM की ओर से गठित तीन सदस्यीय वेरिफिकेशन कमेटी, जिसमें पंचायत सचिव, पटवारी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शामिल होंगे, आवेदनों की जांच और साथ लगे सहायक दस्तावेजों का सत्यापन करेगी. इस दौरान वेरिफिकेशन को BPL परिवारों के लिए जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक ही नाम तय करने होंगे, अगर कोई भी आवेदन मापदंडों के अनुसार सही नहीं पाया जाता है तो उसे BPL सूची के लिए कंसीडर ही नहीं किया जाएगा. वेरिफिकेशन कमेटी पहले ही ऐसे आवेदन को सूची से बाहर कर देगी. पंचायतों के लिए तय किया गया बीपीएल कोटा हिमाचल में BPL सूची के लिए केंद्र से कोटा निर्धारित किया गया है. इसी के आधार पर ही प्रदेश भर की पंचायतों के लिए BPL परिवारों का कोटा निर्धारित किया गया है. तय कोटे से अधिक परिवारों का नाम सूची में शामिल नहीं किया जा सकता है. केंद्र ने हिमाचल के लिए 2,82,370 BPL का कोटा निर्धारित किया है. इसी के आधार पर पंचायतों के लिए भी BPL का कोटा फिक्स किया गया है. कोटा खाली रहने पर ये करेगी सरकार ऐसे में पंचायतों को निर्धारित कोटे के तहत ही BPL परिवारों का चयन करना होगा. वहीं, इस बार नए मापदंडों के मुताबिक BPL परिवारों का चयन होना है. ऐसे में अगर पंचायतों में BPL सूची में शामिल करने के लिए प्राप्त हुए आवेदन मापदंडों पर खरे नहीं पाए जाते हैं तो उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा. ऐसा करते हुए पंचायतों के लिए तय कोटा भले ही पूरा न हो पाए, खाली रहे BPL परिवारों के कोटे को सरकार भविष्य में निर्धारित नियमों के तहत ही भरेगी. ये हैं BPL चयन के नए मापदंड हिमाचल सरकार को लगातार BPL सूची में प्रभावी लोगों के शामिल होने की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं. ऐसे में BPL सूची के लिए नए मापदंड तय किए गए हैं. इसके मुताबिक:

ऐसे परिवार जिनमें 18 साल से कम आयु के अनाथ बच्चे ही सदस्य हैं.

ऐसे परिवार जिनमें केवल 59 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजन ही सदस्य हैं और 18–59 वर्ष का कोई वयस्क सदस्य नहीं है.

महिला मुखिया वाले परिवार, जिसमें 18 से 59 वर्ष की आयु के बीच का कोई व्यस्क पुरुष सदस्य ना हो; जैसे विधवा, अविवाहित, तलाकशुदा या परित्यक्त महिलाएं.

ऐसे परिवार जिनके मुखिया 50% से अधिक विकलांग हैं.

वे परिवार जिनके सभी वयस्क सदस्यों ने पिछले वित्तीय वर्ष में मनरेगा के तहत कम से कम 100 दिन का रोजगार प्राप्त किया है.

ऐसे परिवार जिनके कमाने वाले सदस्य कैंसर, अल्जाइमर, पार्किंसंस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया या किसी अन्य बीमारी से पीड़ित हैं, जिससे वे स्थायी रूप से अक्षम हो गए हैं.

इन मापदंडों में से किसी एक या अधिक को पूरा करने वाले परिवार BPL सूची में शामिल होने के पात्र होंगे. इसके अलावा, जिन परिवारों में एक से अधिक सदस्य उपरोक्त बीमारियों से पीड़ित हैं, उन्हें चयन में प्राथमिकता दी जाएगी. ये परिवार होंगे सूची से बाहर प्रदेश में ऐसे परिवार जिनके पास रहने के लिए पक्का मकान है, उन्हें सूची से बाहर किया जाएगा.

ऐसे परिवार जिनका कोई भी सदस्य आयकर देता हो.

जिनकी समस्त स्रोतों से अर्जित वार्षिक आय ₹50,000 से अधिक हो.

जिनके पास एक हेक्टेयर से अधिक भूमि हो.

जिनका कोई भी सदस्य सरकारी/अर्धसरकारी या निजी नौकरी में हो.

ऐसे परिवार BPL सूची में शामिल होने के लिए अपात्र होंगे.

प्रदेश में BPL सूची में शामिल होने के लिए लोगों को आवेदन के साथ शपथ पत्र भी देना होगा, जिसमें हर मुखिया को यह घोषणा करनी होगी:

मेरे परिवार के पास रहने के लिए पक्का मकान नहीं है.

मेरा परिवार आयकर नहीं देता है.

मेरे परिवार की समस्त स्रोतों से अर्जित वार्षिक आय ₹50,000 से अधिक नहीं है.

मेरे परिवार के पास एक हेक्टेयर से अधिक भूमि नहीं है.

मेरे परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी/अर्धसरकारी या निजी नौकरी में नहीं है. ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के निदेशक राघव शर्मा का कहना है कि “BPL सूची के लिए तय मापदंडों की सख्ती से पालना करनी होगी. इसके लिए भले ही निर्धारित कोटे से BPL परिवारों की संख्या कम रह जाए. भविष्य में पात्र परिवार पुनः आवेदन कर सकते हैं.” ये भी पढ़ें: हिमाचल में BPL परिवारों की चयन प्रक्रिया शुरू, इच्छुक परिवार यहां करें आवेदन

Last Updated : April 25, 2025 at 9:59 AM IST