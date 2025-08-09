पटना : 83 वर्ष पहले आज ही के दिन शुरू हुआ भारत छोड़ो आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम का निर्णायक मोड़ साबित हुआ था. 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के 'करो या मरो' के नारे ने देश को एकजुट कर दिया और आज़ादी की आखिरी निर्णायक लड़ाई की शुरुआत हुई. इस आंदोलन में बिहार, खासकर पटना की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही.

द्वितीय विश्व युद्ध और आंदोलन की पृष्ठभूमि : भारत छोड़ो आंदोलन उस समय शुरू हुआ जब भारत द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका में धकेला जा चुका था. ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ जापान आक्रामक हो चुका था और पूर्वी सीमाओं से भारत में खतरा बढ़ गया था. ब्रिटेन ने भारत को युद्ध में शामिल कर दिया, लेकिन भारतीय नेताओं को विश्वास नहीं था कि ब्रिटेन भारत की रक्षा कर पाएगा. ऐसे में कांग्रेस नेताओं ने तय किया कि अब समय आ गया है जब अंग्रेजों को भारत छोड़ना ही होगा.

ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

8 अगस्त की बैठक में हुआ था फैसला : 8 अगस्त 1942 को बंबई (अब मुंबई) के ग्वालिया टैंक मैदान में कांग्रेस कार्यसमिति की ऐतिहासिक बैठक में 'भारत छोड़ो आंदोलन' का प्रस्ताव पारित किया गया. महात्मा गांधी ने 'करो या मरो' का नारा दिया और अंग्रेजों से भारत तुरंत खाली करने की मांग की. जैसे ही आंदोलन का ऐलान हुआ, अंग्रेजी हुकूमत हरकत में आ गई और 9 अगस्त की सुबह से ही देशभर में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया.

पटना ने मजबूत की आंदोलन की जड़ें : पटना विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. अविनाश कुमार बताते हैं कि ''भारत छोड़ो आंदोलन में पटना की भागीदारी सिर्फ सांकेतिक नहीं थी, बल्कि निर्णायक थी. महात्मा गांधी ने 1920 के असहयोग आंदोलन से देश को सिखाया था कि आंदोलन सिर्फ नेताओं पर नहीं, जनसामान्य पर निर्भर होता है. इसी सोच ने भारत छोड़ो आंदोलन को पूरे देश में फैलने का आधार दिया.''

पटना विश्वविद्यालय (ETV Bharat)

पटना विश्वविद्यालय राजनीति का केंद्र : पटना, जो तब से ही राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र रहा है, उस दौर में पटना यूनिवर्सिटी रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी होने के कारण युवा नेतृत्व और विचारधारा का गढ़ बन चुका था. प्रो. अविनाश बताते हैं कि पटना विश्वविद्यालय के छात्र पढ़ाई के साथ राजनीति में बेहद सक्रिय रहते थे. देश में कहीं भी कोई राजनीतिक गतिविधि होती थी तो उसे पर विश्वविद्यालय के छात्र जरूर बैठक करते और चर्चा करते. इसी बीच 9 अगस्त को जैसे ही आंदोलन की घोषणा हुई, यहां के छात्रों ने स्वतःस्फूर्त ढंग से आंदोलन की कमान संभाल ली.

जब तिरंगा झुकने नहीं दिया : प्रो अविनाश कुमार ने बताया कि 9 अगस्त की चेतना से प्रेरित होकर 11 अगस्त को पटना की धरती पर वह ऐतिहासिक घटना घटी, जिसने अंग्रेजों की रीढ़ तोड़ दी. विधानसभा के सामने आज जहां सप्तमूर्ति शहीद स्मारक है, वहां उस समय ब्रिटिश हुकूमत का सचिवालय था. उसी भवन पर तिरंगा फहराने के लिए सात युवा, हाथों में झंडा लेकर आगे बढ़े.

''जैसे ही उन्होंने सचिवालय पर झंडा फहराने का प्रयास किया, अंग्रेजों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी. सबसे आगे चल रहे युवक के सीने में गोली लगी लेकिन उसके गिरने से पहले पीछे वाले ने झंडा थाम लिया. इस क्रम में सातों युवाओं ने बारी-बारी से गोली खाई, लेकिन तिरंगे को झुकने नहीं दिया. आखिर में पटना विश्वविद्यालय के बीए तृतीय वर्ष के छात्र, मसौढ़ी निवासी रामानुज सिंह ने अपनी जेब से तिरंगा निकाला और सचिवालय पर फहरा दिया.''- प्रो. अविनाश कुमार, पटना विश्वविद्यालय

प्रो. अविनाश कुमार, पटना विश्वविद्यालय (ETV Bharat)

टूट गया अंग्रेजी हुकूमत का गुरुर : प्रो अविनाश कुमार ने बताया कि यह घटना न केवल बिहार बल्कि पूरे भारत में अंग्रेजी सत्ता की क्रूरता और भारतीयों की अडिग प्रतिबद्धता का प्रतीक बन गई. ब्रिटिश हुकूमत सकते में आ गई थी. इस घटना ने यह बता दिया कि अब लोगों में अंग्रेजों का कोई खौफ नहीं रह गया है. लोग अंग्रेजों की गोली से डरना बंद कर दिए थे और इस घटना ने अंग्रेजी हुकूमत की जड़ हिला दी थी. यही वजह है कि इस घटना को स्वतंत्रता के बाद 'अगस्त क्रांति' के नाम से इतिहास में अमर कर दिया गया.

गांधी मैदान से गिरफ्तार हुए सैकड़ों छात्र : प्रो. अविनाश बताते हैं कि आज का गांधी मैदान तब ‘बकीपुर गोल्फ कोर्स’ कहलाता था. 11 अगस्त की घटना के बाद पटना विश्वविद्यालय के छात्रों का यहां जबरदस्त जुटान हुआ. यह स्थल जल्द ही आंदोलन की रणनीति बनाने और ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती देने का अड्डा बन गया. अंग्रेजों ने इस उभार को दबाने के लिए सैकड़ों छात्रों को गिरफ्तार कर लिया और बांकीपुर जेल में डाल दिया. लेकिन गिरफ्तार किए गए छात्रों की संख्या इतनी अधिक थी कि बाद में इन्हें हजारीबाग, रांची, भागलपुर और बक्सर जैसे जेलों में शिफ्ट करना पड़ा. यह छात्र आंदोलन के विस्तार और युवाओं की ताकत का प्रतीक बन गया.

हजारीबाग जेल ब्रेक : प्रो अविनाश बताते हैं कि पटना कॉलेज के दो छात्र - जयप्रकाश नारायण और बैकुंठ शुक्ल, इस आंदोलन की दूसरी पंक्ति के नेता के रूप में खड़े होकर आगे आए. ये दोनों हजारीबाग जेल में बंद थे, लेकिन वहां से भागकर उन्होंने ब्रिटिश सत्ता को खुली चुनौती दी. दोनों ने हजारीबाग जेल ब्रेक घटना को अंजाम दिया.

''जय प्रकाश नारायण और बैकुंठ शुक्ल ने हजारीबाग जेल ब्रेक किया और अपने साथ कई क्रांतिकारी को भी भगा ले गए. जेल से भाग कर नेपाली सीमा में पहुंचकर दोनों नेताओं ने छापामार रणनीति से अंग्रेजों से लड़ने की योजना बनाई. नेपाल, जहां ब्रिटिश राज का सीधा नियंत्रण नहीं था, वहां रहकर उन्होंने आंदोलन को नया आयाम दिया. जयप्रकाश नारायण ने यह ठाना कि जब तक प्रशिक्षित सैनिक और हथियार नहीं हैं, तब तक छापामार युद्ध ही एकमात्र उपाय है.''-प्रो. अविनाश कुमार, पटना विश्वविद्यालय

छात्र नेतृत्व और जनक्रांति का संगम : भारत छोड़ो आंदोलन में पटना के छात्र नेताओं की भूमिका विशेष उल्लेखनीय रही. प्रो. अविनाश बताते हैं कि यह आंदोलन नेतृत्वविहीन होते हुए भी असाधारण ढंग से सफल रहा. अंग्रेजों ने सोचा था कि शीर्ष नेतृत्व को जेल भेजकर आंदोलन खत्म कर देंगे, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई. गांधी जी के जन-आंदोलन की शिक्षा ने लाखों युवाओं को नेतृत्व करने में सक्षम बना दिया था.

सिर्फ स्मृति नहीं, चेतना का दिन : प्रो अविनाश बताते हैं कि आज पटना सचिवालय के सामने जो सप्तमूर्ति स्मारक है, वह उन सात वीर नौजवानों की शहादत का प्रतीक है जिन्होंने तिरंगे को गिरने नहीं दिया. यह स्मारक न केवल पटना की धरती पर स्वतंत्रता संग्राम की सजीव स्मृति है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्त्रोत भी है.

9 अगस्त क्रांति दिवस : 9 अगस्त को हर साल ‘क्रांति दिवस’ के रूप में मनाया जाता है, लेकिन यह दिन केवल ऐतिहासिक स्मरण नहीं है. यह दिन हमें यह याद दिलाता है कि जब देश की स्वतंत्रता की बात हो, तो युवा शक्ति, जनसहभागिता और नेतृत्व के बिना कोई आंदोलन सफल नहीं हो सकता. 83 वर्ष पहले जो मशाल जली थी, उसकी रोशनी आज भी हम भारतीयों की चेतना में है.

