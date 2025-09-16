ETV Bharat / state

दिल्ली की घनी आबादी वाले इलाकों में आग बुझाना होगा आसान, कल से तैनात होंगे क्विक रिस्पॉन्स व्हीकल, जानिए इसकी खासियत

भीड़भाड़ वाली जगहों पर छोटी गाड़ियों होंगी कारगर दिल्ली दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले प्रमुख शहरों में से एक है. दिल्ली अग्निशमन सेवा को समय पर और प्रभावी सेवा प्रदान करने में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसका मुख्य कारण शहर का उच्च जनसंख्या घनत्व और यातायात की भीड़भाड़ है. दिल्ली में प्रतिदिन आग लगने की दर्जनों कॉल अग्निशमन विभाग को मिलती है. जिस पर कार्रवाई करते हुए विभाग अपने नजदीकी सेंटर से फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भेजता है. लेकिन मौके पर पहुंचने के बाद भी यह बड़ी गाड़ियां आगजनी की घटना वाले स्पॉट पर नहीं पहुंच पाती. इसलिए सरकार का गठन होने के बाद सरकार ने आग बुझाने के लिए छोटी गाड़ियों को बेड़े में शामिल करने का निर्देश दिया था.

बुधवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस विशेष गाड़ी को लॉन्च करेंगी. उसके बाद निर्धारित 24 स्थानों पर अग्निशमन विभाग के बेड़े में शामिल यह विशेष गाड़ी जगह-जगह तैनात हो जाएंगी. पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इसे फायर डिपार्टमेंट के बेड़े में शामिल करेंगी.

नई दिल्ली : दिल्ली में आए दिन आगजनी की घटना और उससे होने वाले जानमाल के नुकसान को कम करने के लिए अब 24 स्थानों पर क्विक रेस्पॉन्स व्हीकल (QRV) की तैनाती की जाएगी.

आग बुझाने में बड़ी गाड़ियां बनती है चुनौती

दिल्ली फायर सर्विस के अधिकारी कहते हैं आग पर नियंत्रण के लिए बड़ी गाड़ियों के होने से सबसे बड़ी चुनौती होती है, भारी ट्रैफिक, विशेष रूप से व्यस्त समय के दौरान, अग्निशमन गाड़ियों को आग लगने की जगह पर पहुंचने में काफी देरी होती है. सघन आबादी वाले स्थान विशेष रूप से झुग्गी-झोपड़ियों वाले क्षेत्रों और शहर के पुराने, घनी आबादी वाले हिस्सों में, बड़ी अग्निशमन गाड़ियों के लिए प्रभावित स्थानों तक पहुंचने में और भी ज्यादा कठिनाई होती है. इन चुनौतियों के कारण, एवरेज रेस्पॉन्स टाइम बढ़ जाता है और छोटी आग भी बड़ी आग में बदल जाती है. जिसके लिए अधिक कर्मचारियों और उपकरणों की आवश्यकता होती है, जिससे संपत्ति के नुकसान और जानमाल के नुकसान का जोखिम काफी बढ़ जाता है.

घनी आबादी वाले इलाकों में आग बुझाने में मिलेगी मदद (SOURCE: ETV BHARAT)

8.61 करोड़ की लागत से खरीदी गई गाड़ियां

दिल्ली अग्निशमन विभाग ने ऐसी जगहों के लिए बेड़े में कॉम्पैक्ट मारुति XL6 वाहनों में एक उन्नत अल्ट्रा हाई-प्रेशर पंप एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम और नवीनतम तकनीकों को एकीकृत किया है, जिससे आपात स्थितियों से निपटने की इसकी क्षमता में मदद मिलेगी. विभाग की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान सरकार ने बजट आवंटित किया और इस अवधारणा को तीन चरणों में लागू करने की योजना बनाई. पहले चरण में 24 क्यूआरवी खरीदे और शामिल किए गए हैं. इन 24 वाहनों की खरीद की कुल लागत, जिसमें वाहन और विशेष अग्निशमन उपकरण दोनों शामिल हैं, लगभग 8.61 करोड़ है.

कल से तैनात होंगे क्विक रिस्पॉन्स व्हीकल (SOURCE: ETV BHARAT)

दूसरे चरण में 26 और गाड़ियां खरीदी जाएंगी. वाहनों की डिलीवरी के बाद हाई प्रेशर पंप खरीदे जाएंगे. तीसरे चरण में 50 क्यूआरवी की तैनाती के प्रस्ताव तैयार किए गए हैं. फिलहाल दिल्ली भर में 24 स्थानों को रणनीतिक रूप से चिह्नित किया है जहां आग लगने की घटनाओं की रिपोर्ट अधिक होती है और भीड़भाड़ वाले इलाकों तक पहुंचना मुश्किल होता है. क्यूआरवी में मौजूदा डीएफएस कर्मचारी तैनात किए जाएंगे. दूसरे चरण में, क्यूआरवी पर तैनात कर्मचारियों को आउटसोर्स करने की योजना है.

क्विक रिस्पॉन्स व्हीकल (SOURCE: ETV BHARAT)

1. जनकपुरी हस्तसाल गांव 2. नजफगढ़ विशाल गार्डन, नजफगढ़ रोड 3. जनकपुरी पीवीआर/डीडीए कॉम्प्लेक्स, विकासपुरी 4. बीसीपी महरौली पुलिस चौकी 5. वसंत कुंज डेरा गांव मोर 6. वसंत कुंज इग्नू, मैदान गढ़ी 7. वसंत कुंज घिटोरनी मेट्रो स्टेशन/आया नगर मेट्रो 8. रोहिणी सेक्टर-16 बादली औद्योगिक क्षेत्र 9. जहांगीर पुरी, संत नगर बुराड़ी-मेन चौक 10. रूपनगर, आदर्श नगर/आजादपुर टर्मिनल 11. रूपनगर वजीराबाद गांव 12. एसजीटीएन स्वरूप नगर 13. मथुरा रोड लाजपत नगर, सेंट्रल मार्केट। (पी.एस.) 14. शास्त्री पार्क सोनिया विहार, सभापुर गांव के पास 15. गीता कॉलोनी गांधी नगर मार्केट 16. मेन बाज़ार पहाड़गंज 17. भोरगढ़ अलीपुर पुलिस स्टेशन 18. भोरगढ जे जे कॉलोनी बवाना 19. चाणक्यपुरी सदर बाज़ार, दिल्ली कैंट 20. केशव पुरम, रानी बाग मार्केट 21. ज्वालापुरी नांगलोई पी.एस 22. गोकुलपुर डीएलएफ करावल नगर 23. मोती नगर गुरु गोबिंद सिंह सरकार. अस्पताल, रघुबीर नगर 24 द्वारका पालम गोल चक्कर, द्वारका

जानिए क्या है क्विक रेस्पॉन्स व्हीकल की विशेषताएं

कॉम्पैक्ट और चुस्त: भीड़भाड़ वाली, संकरी गलियों में आसान नेविगेशन के लिए XL6 वाहनों पर लगाया जा सकता है.

त्वरित प्रतिक्रिया: बड़े इंजनों की आवश्यकता से पहले तेज़ी से पहुँच और आग बुझाने में सक्षम.

केवल 21 लीटर प्रति मिनट की दर से संचालित होता है, जिससे 100 लीटर के पानी के टैंक की क्षमता अधिकतम हो जाती है.

इसमें कूलिंग के लिए वाटर स्टीम, ऑक्सीजन को रोकने के लिए फोम और विभिन्न प्रकार की आग के लिए एक शक्तिशाली जेट शामिल है.

