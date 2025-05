ETV Bharat / state

विजय शाह मामले में जांच अभियान या बचाव अभियान, नेता प्रतिपक्ष ने उठाए बड़े सवाल - QUESTIONS RAISED ON SIT

एसआईटी टीम पर नेता प्रतिपक्ष ने उठाए सवाल ( Etv Bharat )

भोपाल : कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मध्यप्रदेश सरकार द्वारा स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया है. इस एसआईटी में मध्यप्रदेश कैडर के तीन आईपीएस मंत्री विजय शाह मामले की जांच करेंगे. इनमें सागर रेंज के आईजी प्रमोद वर्मा को एसआईटी का चीफ बनाया गया है. उनके अलावा 2010 बैच के आईपीएस और एसएएफ डीआईजी कल्याण चक्रवर्ती और डिंडौरी एसपी वाहिनी सिंह को शामिल किया गया है, लेकिन अब इस एसआईटी को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सवाल खड़े कर दिए हैं. एसआईटी टीम पर उठाए गए सवाल नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एसआईटी को लेकर सवाल उठाए हैं. उन्होंने लिखा, '' कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए आपत्तिजनक बयान के मामले में मत्रीं विजय शाह के खिलाफ सरकार ने जो तीन सदस्यीय एसआईटी गठित की है, उसकी निष्पक्षता पर ही गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. सूत्रों से पता चला है कि एसआईटी में शामिल आईजी प्रमोद वर्मा 2010 में एसपी खरगोन रह चुके हैं.

