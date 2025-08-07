Essay Contest 2025

सीतापुर में पत्रकार हत्याकांड में एनकाउंटर पर सवाल, पत्नी ने पूछा- आखिर CBI जांच क्यों नहीं हो रही, किसे बचाया जा रहा - SITAPUR JOURNALIST MURDER CASE

STF ने गुरुवार सुबह पत्रकार हत्याकांड में शामिल दो शूटरों का एनकाउंटर किया है.

राघवेंद्र बाजपेयी की पत्नी रश्मि ने एनकाउंटर पर उठाए सवाल.
राघवेंद्र बाजपेयी की पत्नी रश्मि ने एनकाउंटर पर उठाए सवाल. (Photo Credit; ETV Bharat)
Published : August 7, 2025 at 4:56 PM IST

Updated : August 7, 2025 at 5:24 PM IST

सीतापुर : महोली के पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी हत्याकांड में दो शूटरों को STF ने गुरुवार सुबह एनकाउंटर में ढेर कर दिया. वहीं इस एनकाउंटर पर राघवेंद्र बाजपेयी की पत्नी रश्मि ने सवाल उठाए हैं. रश्मि ने कहा- हम इस एनकाउंटर से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं. पुलिस ने आज जो वाहवाही लूटी है, वह हमारे दर्द और न्याय की मांग को दबाने जैसा है. शुरू से लेकर अंत तक सिर्फ खानापूर्ति की गई. हमें अब तक न्याय नहीं मिला.

रश्मि ने कहा, जब तक पति का अंतिम संस्कार नहीं हुआ, हमारी हर मांग पर हामी भरी गई. शुरू में नेता-मंत्री सब आए और न्याय दिलाने की बात की. हत्या को 5 महीने हो गए, लेकिन अब कोई यह पूछने भी नहीं आया. हमें अब तक न्याय नहीं मिला. निर्मम हत्याकांड की गूंज संसद तक गई थी. लेकिन अब इंसाफ के लिए भटकना पड़ रहा है.

मृतक राघवेंद्र की पत्नी रश्मि ने एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं. (Video Credit; ETV Bharat)

पत्नी ने कहा- पुलिस की कहानी मनगढ़ंत और झूठी : रश्मि ने कहा, हमारे परिवार की क्या हालत है? बच्चों का क्या हुआ? किसी को कोई मतलब ही नहीं रहा. पुलिस ने जो खुलासा किया, वह पूरी तरह से मनगढ़ंत और झूठी कहानी थी. उन्होंने वही बताया जो उनके मन में आया. हमने शुरू से ही मांग की कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए. आखिर सीबीआई जांच क्यों नहीं करवाई जा रही है? क्या दिक्कत है? जब सीबीआई जांच होगी, तब असली चेहरे सामने आएंगे, वे चेहरे जो अब तक बचते रहे हैं.

हमारे समर्थकों को किया गया प्रताड़ित : उन्होंने कहा, हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं है. जो लोग हमारे समर्थन में थे, उन्हें इतना प्रताड़ित किया गया कि अब वे हमारे घर आने की हिम्मत नहीं कर पाते. अब यह एनकाउंटर कर दिया गया, वह भी बिना हमें कोई सूचना दिए. ऐसा नहीं होना चाहिए था. हमें तो कहा गया था कि जब दोषी पकड़े जाएंगे, तब एनकाउंटर वहीं किया जाएगा, जहां मेरे पति की हत्या की गई थी, वो भी मेरी आंखों के सामने. लेकिन, ऐसा कुछ नहीं हुआ.

सीतापुर में मारे गए दोनों बदमाश.
सीतापुर में मारे गए दोनों बदमाश. (Photo Credit; ETV Bharat)

पुलिस ने कहा- बदमाश सुपारी किलर थे : वहीं इस मामले में पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने बताया कि पुलिस की जांच लगातार जारी है. हत्याकांड को लेकर बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है. इन आरोपियों के बारे में इनपुट मिला था, जिन पर एक्शन लिया गया है. तीन आरोपी जेल में बंद हैं उनकी भी आपराधिक गतिविधियों की जांच जारी है. मामले में किसी भी निर्दोष को यदि प्रताड़ित किया गया है, या कोई निर्दोष है तो उसे इंसाफ मिलेगा. एनकाउंटर में मारे गए बदमाश सुपारी किलर थे.

आठ मार्च को हुई थी हत्या : बता दें, पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी की आठ मार्च को सीतापुर- बरेली हाईवे पर हेमपुर रेलवे ओवरब्रिज पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. राघवेंद्र को चार गोली लगी थी. पुलिस की शुरुआती जांच धान खरीद में घोटाले की खबरों पर टिकी. पत्रकार राघवेंद्र ने धान खरीद में गड़बड़ी को छापा था. कर्मचारियों पर एक्शन भी हुए थे. पुलिस ने 4 हजार से अधिक नंबरों को सर्विलांस रखा. 100 से अधिक संदिग्धों से पूछताछ की गई.

33 दिन बाद हुआ खुलासा : वारदात के 33 दिन बाद पुलिस ने खुलासा किया कि पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी महोली कस्बे में अपने परिवार के साथ रहते थे. उनका कारेदेव मंदिर पर आना-जाना था. पिछले 5-6 महीनों से राघवेंद्र का मंदिर पर आना-जाना काफी बढ़ गया था. मंदिर के मुख्य पुजारी रमाकांत मिश्रा हैं, वह महोली के कारीपाकर के रहने वाले हैं.

शूटरों के पास से पुलिस को हाइटेक वेपंस मिले हैं.
शूटरों के पास से पुलिस को हाइटेक वेपंस मिले हैं. (Photo Credit; ETV Bharat)

मामले में तीन आरोपी जेल में : इसी मंदिर में शिवानंद बाबा नाम का व्यक्ति भी 5 साल से रह रहा था. उसका असली नाम विकास राठौर उर्फ विकास मिश्रा है. वह रामकोट के अहाता कप्तान का रहने वाला है. पुलिस ने CCTV खंगाले. फुटेज में दो लोग कारेदेव बाबा मंदिर और राघवेंद्र के घर के आसपास और महोली कस्बे में संदिग्ध रूप से घूमते नजर आए. शक पुख्ता होते ही गहनता से जांच की गई.

चार लाख रुपए में दी थी सुपारी : पूछताछ के लिए शिवानंद बाबा, उसके करीबी निर्मल सिंह और असलम गाजी को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की गई. इसके बाद तीनों ने जुर्म कबूल कर लिया था. हत्या की साजिश कारेदेव बाबा मंदिर के पुजारी शिवानंद बाबा उर्फ विकास राठौर ने रची थी. राघवेंद्र ने पुजारी को मंदिर परिसर में किसी के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था. पुजारी को डर था कि राघवेंद्र यह बात बाहर न बता दे, इसलिए दोनों शूटरों को चार लाख रुपए की सुपारी देकर हत्या करवा दी थी.

