खण्डेला में यूरेनियम खनन परियोजना पर सवाल, 3 हजार करोड़ का निवेश लाएगा रोजगार

प्रदेश में यूरेनियम खनन की दिशा में UCIL जल्द क्रियान्वयन करेगी. इससे स्थानीय नागरिकों को भी रोजगार मिलेगा.

Rajasthan Assembly
राजस्थान विधानसभा (ETV Bharat File Photo)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 9, 2025 at 8:45 PM IST

3 Min Read
जयपुर: सीकर जिले की खण्डेला तहसील में यूरेनियम खनन से जुड़ी बड़ी परियोजना पर काम तेज हो गया है. विधानसभा में मंगलवार को खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने जानकारी दी कि इस परियोजना के तहत कार्यकारी संस्था यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (UCIL) की तरफ से लगभग 3 हजार करोड़ का निवेश किया जाएगा.

मंत्री ने बताया कि इस परियोजना के माध्यम से 1,623 नागरिकों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा, जिसमें लगभग 80 प्रतिशत स्थानीय लोग शामिल होंगे. उन्होंने कहा कि खण्डेला क्षेत्र के विकास को जनहित को ध्यान में रखकर आगे बढ़ाया जाएगा.

खण्डेला में यूरेनियम खनन को लेकर मंत्री ने दिया जवाब (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: राजस्थान के 15 जिलों में 'यूरेनियम' मिलने की संभावना, AMD ने हेलीबोर्न जियोलॉजिकल सर्वे करने का रखा प्रस्ताव

परियोजना से मिलने वाले फायदे:

  1. परियोजना से 1,623 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा.
  2. रोजगार पाने वालों में 80 प्रतिशत स्थानीय लोग शामिल होंगे.
  3. खण्डेला क्षेत्र में खनन और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ा बड़ा विकास होगा.

पढ़ें: सीएम भजनलाल बोले- लोहे से लेकर सोना प्रदेश की खानों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध

प्रश्न काल में दिया गया जवाब: प्रश्नकाल के दौरान खान एवं पेट्रोलियम मंत्री की ओर से जवाब देते हुए गोदारा ने कहा कि वर्तमान में खण्डेला तहसील में UCIL, Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research (AMD) और Department of Atomic Energy (DAE) की तरफ से खनिज यूरेनियम की विस्तृत खोज (Exploratory Mining) का कार्य किया जा रहा है. मौके पर Decline और उससे संबंधित कार्य प्रगतिरत है. उन्होंने कहा कि इन तीनों संस्थाओं ने देश के अन्य स्थानों पर खनन और ऊर्जा से जुड़े क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किया है. खण्डेला क्षेत्र में भी यही प्रयास जनहित को ध्यान में रखकर होंगे.

पढ़ें: खनिज ब्लॉक की ई-नीलामी की अधिसूचना होगी जारी, सीएम भजनलाल ने दी अनुमति

स्थानीय विधायक ने लगाया था सवाल: इससे पहले विधायक सुभाष मील के प्रश्न के लिखित जवाब में मंत्री ने कहा कि खण्डेला विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत रोयल में इस समय यूरेनियम खनन कार्य संचालित नहीं है. उन्होंने जानकारी दी कि राज्य सरकार ने UCIL के पक्ष में 1086.46 हैक्टेयर क्षेत्र का खनन पट्टा आवंटन के लिए मंशा पत्र (Letter of Intent) 23 जून, 2022 को जारी किया है. मंत्री गोदारा ने बताया कि उक्त क्षेत्र में निजी भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 के प्रावधानों के तहत जारी है. इन्हीं प्रावधानों के तहत UCIL की ओर से भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास किया जाएगा.

इस तरह से बढ़ा काम:

  1. 23 जून, 2022 को UCIL के पक्ष में 1086.46 हैक्टेयर क्षेत्र का खनन पट्टा आवंटन के लिए मंशा पत्र जारी किया गया.
  2. भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया Land Acquisition Act 2013 के तहत जारी है.
  3. UCIL की ओर से अधिग्रहण और पुनर्वास भी इसी कानून के प्रावधानों के तहत किया जाएगा.

