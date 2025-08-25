ETV Bharat / state

हंगामे की भेंट चढ़ी प्रश्नकाल की कार्यवाही, वेल में पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर हुई खींचतान - JHARKHAND MONSOON SESSION

झारखंड विधानसभा मानसून सत्र का दूसरा दिन हंगामा के साथ शुरू हुआ और प्रश्नकाल की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गयी.

झारखंड विधानसभा के अंदर हंगामे को शांत कराते स्पीकर (ETV Bharat)
Published : August 25, 2025 at 12:24 PM IST

रांचीः झारखंड विधानसभा के पूरक मानसून सत्र के दूसरे दिन के प्रश्न काल की कार्यवाही हंगामा की भेंट चढ़ गई. सत्ता पक्ष और विपक्ष के हंगामे को देखते हुए स्पीकर रबींद्र नाथ महतो ने सभा की कार्यवाही 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी. दोनों ओर से दो-दो मुद्दों को लेकर वेल में नारेबाजी की गई.

विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के विधायकों ने नगड़ी के रिम्स टू प्रोजेक्ट और सूर्या हांसदा एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए नारेबाजी शुरु कर दी. इसके जवाब में सत्ता पक्ष के विधायकों ने पिछले दिनों लोकसभा में पेश 130वें संविधान संशोधन विधेयक (प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री के 30 दिन तक जेल में रहने की स्थिति में स्वत: पद से हटने से संबंधित संशोधन) और बिहार में वोटरों से जुड़े SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी.

इस दौरान स्पीकर ने प्रश्नकाल की कार्यवाही को चलाने की पूरी कोशिश की. उन्होंने प्रश्न पूछने के लिए भाजपा विधायक राज सिन्हा के बाद जयराम कुमार महतो का भी नाम लिया. इस बीच दोनों पक्ष के विधायक वेल में पहुंच गए और हंगामा करने लगे. इसी बीच सत्ता पक्ष के विधायकों ने नारों से जुड़े प्रिंटेड कार्ड को फाड़ कर वेल में उछाल दिया. फिर भी स्पीकर दोनों पक्षों को अपनी-अपनी कुर्सी पर लौटने का बार-बार आग्रह करते रहे. विपक्ष सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले की सीबीआई से जांच करने की मांग कर रहा था. हंगामा बढ़ता देख स्पीकर ने सभा की कार्यवाही 12.30 बजे तक स्थगित कर दी.

सदन में हंगामा

एक बार फिर 12.30 सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होते ही विपक्ष के विधायक वेल में पहुंच गये और हंगामा करने लगे. विपक्ष के सदस्यों ने रिम्स-2 को लेकर कांके-नगड़ी में हुई पुलिसिया कार्रवाई की निंदा करते हुए राज्य सरकार पर प्रहार किया. दूसरी ओर प्रबल तरीके से सूर्या हांदसा एनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग को भाजपा ने दोहराते हुए वेल में पहुंचकर जमकर नारेबाजी की.

पटल पर रखा गया विनियोग विधेयक

इस हंगामे के बीच संसदीय कार्यमंत्री सह वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने विनियोग विधेयक को सदन के पटल पर रखा. पक्ष और विपक्ष के शोर शराबे के बीच संसदीय कार्य मंत्री ने एजी की रिपोर्ट को सदन में पेश किया. इस दौरान भी सदन में शोर-शराबा का आलम बरकरार रहा. पक्ष और विपक्ष के विधायक वेल में एक बार से पहुंचकर हंगामा करने लगे. जिस पर स्पीकर ने सदन में मौजूद मार्शल को अलर्ट पर रखा. लेकिन सदन में हंगामे को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी.

नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर साधा निशाना

विधानसभा परिसर में मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बिहार सरकार ने 1956-57 में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के लिए जमीन अधिग्रहण करने की कोशिश की थी. उस वक्त भी वहां के लोगों ने विरोध किया था. विरोध के परिणाम स्वरूप यह हुआ कि उस समय बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे वह उस जमीन पर गए और सबों के साथ बातचीत कर और देखने के बाद उन्होंने कहा कि इस जमीन को अधिग्रहित नहीं करना है. किसानों को कह दिया गया कि आपकी यह जमीन है आप इस पर खेती-बाड़ी करिए और लगातार वह लोग खेती-बाड़ी करते रहे और मालगुजारी रसीद भी करते रहे.

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का बयान (ETV Bharat)

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि 2012 में झारखंड सरकार के द्वारा एक बार फिर उसे जमीन को अधिग्रहीत करने की कोशिश की गई थी आइआइएम और ट्रिपल आईटी के लिए उसे समय भी वहां के लोगों ने विरोध किया और सरकार वापस आई और दूसरे जगह यह बना. ग्रामीणों ने बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से भी सूचना के अधिकार के तहत यह जानना चाहा की कितनी जमीन अधिग्रहित की गई है तो उसमें उत्तर दिया गया कि वह जमीन हमने अधिग्रहित नहीं किया है.

'विधानसभा में मुख्यमंत्री नगड़ी जमीन को लेकर घोषणा करें'

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि विधानसभा में नगड़ी की किसानों के रैयती जमीन को लेकर घोषणा करे कि जिस तरह से वहां के किसान 2012 से पहले उस जमीन का वे मालगुजारी रसीद कटाते थे उसी तरह से कटेंगे और वहां लोग खेतीबाड़ी कर सके. इन दोनों मुद्दों पर सरकार विधानसभा में जवाब दे.

बता दें कि सत्र की दूसरी पाली में 22 अगस्त को राज्य सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष का पहला और 4296 करोड़ 62 लाख रुपये का अनुपूरक बजट पर चर्चा होने के बाद सदन से पारित करा दिया जाएगा. सोमवार को सदन की कार्यवाही शुरू होने के पहले सदन के बाहर सत्तापक्ष और विपक्ष के विधायकों ने तख्ती बैनर लेकर प्रदर्शन किया.

