रांची: पूरक मानसून सत्र के तीसरे दिन भी प्रश्न काल की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई. कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने व्यवस्था के तहत बिहार के वोटर लिस्ट में हो रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का विरोध करते हुए SIR वापस लेने की मांग शुरू कर दी.

उन्होंने हाथ में लाल रंग की भारतीय संविधान की कॉपी भी थाम रखी थी. दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल भाजपा के विधायक भी कई मांगों को लेकर नारेबाजी करने लगे. देखते-देखते गतिरोध बढ़ता चला गया. सबसे पहले सत्ता पक्ष के विधायक वेल में पहुंचे. जवाब में भाजपा के विधायक भी वेल में आ गए. हंगामा इतना बढ़ा कि स्पीकर ने सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी.

जानकारी देते ग्रामीण विकास मंत्री और कांग्रेस नेता (ETV BHARAT)

मंगलवार को सभा की कार्यवाही शुरू होते ही सत्ताधारी दल की ओर से प्रदीप यादव के नेतृत्व में SIR के विरोध में नारेबाजी शुरू हो गई. उन्होंने कहा कि SIR को वापस लेना होगा. इसकी आड़ में वोट चोरी की कोशिश की जा रही है. वोट चोरी कर सत्ता हथियाने की कोशिश हो रही है. लेकिन ऐसा नहीं होने दिया जाएगा. यह कहते हुए वोट चोर-गद्दी छोड़ का नारा लगाया जाने लगा.

वहीं, दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि कोई हंगामा नहीं किया जा रहा है. जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या कर वोट चोरी के जरिए कई राज्यों में सरकार बनाए जा रहे हैं, उसके खिलाफ हमलोग विरोध कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि अब तो यह भी आशंका होने लगी है कि देश के प्रधानमंत्री वोट चोरी करके सांसद बने हैं और प्रधानमंत्री तक बन गए हैं. यह जो गलत हो रहा है इस पर लगाम कैसे हो इसके लिए हमारे नेता राहुल गांधी ने पूरे फैक्ट और डाटा के साथ उजागर किया है.

इस बीच भाजपा के विधायकों ने वेल में आकर सूर्या हांसदा एनकाउंटर की सीबीआई से जांच, राज्यपाल के संवैधानिक अधिकारों में हस्तक्षेप बंद करो और राज्य सरकार द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी के अपमान का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की. भाजपा ने आरोप लगाया कि जिस भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को पूरा देश सम्मान करता है, उनके नाम से झारखंड में शुरू अटल क्लीनिक को मदर टेरेसा का नाम देकर राज्य सरकार ने उनका अपमान किया है. इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो ने प्रश्नकाल की कार्यवाही चलाने की पूरी कोशिश की.

बता दें कि 25 अगस्त को भी पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध की वजह से प्रश्न काल की कार्यवाही बाधित हो गई थी. मंगलवार को सदन में सरकार की ओर से कुल पांच विधायक पेश किए जाने हैं. इनमें झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2025, झारखंड व्यावसायिक शिक्षण संस्थान (शुल्क विनियमन) विधेयक, 2025, झारखंड कोचिंग सेंटर( नियंत्रण एवं विनियमन ) विधेयक, 2025, झारखंड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम (विशेष छूट ) विधेयक, 2025 और झारखंड प्लेटफार्म आधारित गिग श्रमिक (निबंधन और कल्याण विधेयक, 2025 शामिल है.

