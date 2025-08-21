ETV Bharat / state

क्वाल्टी बार कब्जा मामला, आजम खान की जमानत पर हाईकोर्ट में फैसला सुरक्षित, पत्नी और बेटा भी है आरोपी - RAMPUR QUALITY BAR CASE

रामपुर के क्वाल्टी बार कब्जे के मामले में आजम खान की जमानत पर फैसला सुरक्षित

ETV Bharat
आजम खान की जमानत पर सुनवाई (photo credit ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 21, 2025 at 8:21 PM IST

2 Min Read

प्रयागराज: रामपुर के चर्चित क्वालिटी बार पर अवैध कब्जा मामले में जेल में बंद सपा के दिग्गज नेता आजम खान की जमानत याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है. न्यायमूर्ति समीर जैन ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है. आजम खान ने रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. सपा नेता की ओर से अधिवक्ता इमरानउल्लाह ने पक्ष रखते हुए कहा कि याची को इस मामले में राजनीतिक रंजिश के कारण फंसाया गया है. मुकदमा 2019 में दर्ज हुआ और आजम खान को 2024 में आरोपी बनाया गया.

वहीं सुनवाई के दौरान जमानत का विरोध करते हुए अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने कहा कि आजम खान का लंबा आपराधिक इतिहास है. घटना के वक्त वह तत्कालीन सरकार में नगर विकास मंत्री थे. अपने पद और प्रभाव का दुरुपयोग कर अपराध किया गया है.

बता दें कि यह मामला रामपुर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के हाईवे पर स्थित सईद नगर हरदोई पट्टी में क्वालिटी बार पर कथित तौर पर अवैध कब्जा करने से जुड़ा है. इस संबंध में 2019 में राजस्व निरीक्षक अनंगराज सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई थी.

रामपुर पुलिस ने पहले चेयरमैन सैयद जफर अली जाफरी, आजम खान की पत्नी डॉ. तजीन फात्मा और बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान को नामजद किया था. बाद में विवेचना के दौरान सपा नेता आजम खान को भी आरोपी बनाया गया है. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित कर लिया.

ये भी पढ़े: बस्ती में 25 साल की नौकरी के बाद महिला लिपिक बर्खास्त; हाईकोर्ट ने आदेश पर लगाई रोक, जानें पूरा मामला

प्रयागराज: रामपुर के चर्चित क्वालिटी बार पर अवैध कब्जा मामले में जेल में बंद सपा के दिग्गज नेता आजम खान की जमानत याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है. न्यायमूर्ति समीर जैन ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है. आजम खान ने रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. सपा नेता की ओर से अधिवक्ता इमरानउल्लाह ने पक्ष रखते हुए कहा कि याची को इस मामले में राजनीतिक रंजिश के कारण फंसाया गया है. मुकदमा 2019 में दर्ज हुआ और आजम खान को 2024 में आरोपी बनाया गया.

वहीं सुनवाई के दौरान जमानत का विरोध करते हुए अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने कहा कि आजम खान का लंबा आपराधिक इतिहास है. घटना के वक्त वह तत्कालीन सरकार में नगर विकास मंत्री थे. अपने पद और प्रभाव का दुरुपयोग कर अपराध किया गया है.

बता दें कि यह मामला रामपुर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के हाईवे पर स्थित सईद नगर हरदोई पट्टी में क्वालिटी बार पर कथित तौर पर अवैध कब्जा करने से जुड़ा है. इस संबंध में 2019 में राजस्व निरीक्षक अनंगराज सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई थी.

रामपुर पुलिस ने पहले चेयरमैन सैयद जफर अली जाफरी, आजम खान की पत्नी डॉ. तजीन फात्मा और बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान को नामजद किया था. बाद में विवेचना के दौरान सपा नेता आजम खान को भी आरोपी बनाया गया है. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित कर लिया.

ये भी पढ़े: बस्ती में 25 साल की नौकरी के बाद महिला लिपिक बर्खास्त; हाईकोर्ट ने आदेश पर लगाई रोक, जानें पूरा मामला

For All Latest Updates

TAGGED:

RAMPUR QUALITY BAR POSSESSION CASERAMPUR QUALITY BAR CASEHIGH COURT NEWSAZAM KHAN BAIL CASERAMPUR QUALITY BAR CASE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती: इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं, जानिए पूरी चयन प्रक्रिया, कब और कैसे करें आवेदन-तैयारी

यूपी में दरोगा भर्ती; महिलाओं को आरक्षण का अगर चाहिए लाभ तो ये प्रमाण पत्र अनिवार्य, जानिए क्या है नियम

यूपी में बाढ़-बारिश; मथुरा में यमुना खतरे के निशान से ऊपर, सीएम योगी ने अफसरों को राहत कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश

SDM ज्योति मौर्य का पति आलोक 2 गरीब बच्चियों को बनाएगा IAS अफसर, उठाया पढ़ाई का जिम्मा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.