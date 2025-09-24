ETV Bharat / state

क्यूआर कोड से मनरेगा के कार्यों में कसावट, पारदर्शिता के साथ भ्रष्टाचार पर भी लगाम

ग्रामीण जान सकेंगे कि मनरेगा के अंतर्गत किस काम का कितना भुगतान हुआ.

QR code MGNREGA
क्यूआर कोड मनरेगा (ETV Bharat Chhattisgarh)


By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 24, 2025 at 7:05 PM IST

4 Min Read
कोरबा: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अब सभी ग्राम पंचायतों के लिए विशेष क्यूआर कोड तैयार कर लिए गए हैं. इन कोड को पंचायत भवन और प्रमुख स्थानों पर चस्पा किया जा रहा है. ग्रामीण अपने मोबाइल से इन कोड को स्कैन कर मनरेगा के पिछले तीन वर्षों में हुए सभी स्वीकृत और प्रगतिरत कार्यों की पूरी जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकेंगे.

अक्सर मनरेगा के कार्यों में पारदर्शिता के अभाव और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहते हैं. जानकारी जिला स्तर के अधिकारियों तक भी नहीं पहुंच पाती, लेकिन अब क्यूआर के अस्तित्व में आ जाने के बाद कोई भी सामान्य ग्रामीण कार्यों की पूरी जानकारी अपने स्तर पर प्राप्त कर सकेगा. इसकी शिकायत भी उच्च अधिकारियों तक की जा सकेगी. अधिकारी खुद भी कह रहे हैं कि सुशासन की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है. जिसके परिणाम जल्द दिखेंगे.

क्यूआर कोड मनरेगा (ETV Bharat Chhattisgarh)

जनता के लिए उपयोगी, तुरंत मिलेगी जानकारी : यह व्यवस्था मनरेगा कार्यों को जनता के लिए पूरी तरह पारदर्शी और सुलभ बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है. क्यूआर कोड से मिलने वाली प्रमुख जानकारी में पिछले तीन वर्षों में गांव में मनरेगा के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की सूची, प्रत्येक कार्य पर स्वीकृत राशि एवं व्यय का विस्तृत विवरण, प्रगतिरत कार्यों की स्थिति, जॉब कार्डधारियों की कुल एवं सक्रिय संख्या, 100 दिनों का कार्य पूरा करने वाले श्रमिकों की जानकारी सृजित कुल मानव दिवस और व्यय राशि आदि की जानकारी मोबाइल से मिल सकेगी. क्यूआर कोड को स्कैन करते ही पूरी जानकारी इंटरनेट के माध्यम से मिल जाएगी. प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक यूनिक क्यूआर कोड तैयार किया गया है.

क्यूआर कोड मनरेगा
ग्राम पंचायतों के क्यूआर कोड (ETV Bharat Chhattisgarh)

ग्रामीणों को सीधे निगरानी का मिलेगा अधिकार : जिला पंचायत के सीईओ दिनेश कुमार नाग ने बताया कि यह पहल ग्रामीणों को योजनाओं की सीधे निगरानी का अधिकार देती है. अब ग्रामीण स्वयं देख सकेंगे कि उनके गांव में हुए विकास कार्यों पर कितना धन खर्च हुआ और किस स्तर पर उपयोग किया गया. इससे अनियमितताओं पर रोक लगेगी और योजनाओं पर जनता का भरोसा मजबूत होगा. यह प्रणाली न केवल पारदर्शिता सुनिश्चित करती है, बल्कि ग्रामीणों को सशक्त सहभागी भी बनाती है. अब वे केवल दर्शक नहीं, बल्कि अपने गांव के विकास की प्रत्यक्ष निगरानी करने वाले बनेंगे. केंद्र एवं राज्य सरकार की पारदर्शिता और जनभागीदारी की नीति को आगे बढ़ाते हुए, यह पहल कोरबा जिले के सभी जनपद पंचायतों में लागू की जा रही है. इससे विकास कार्यों की जानकारी हर ग्रामीण तक सहजता से पहुंचेगी और योजनाओं की प्रगति पर जनता की सीधी नजर बनी रहेगी.

KORBA NEWS
ग्रामीणों को सीधे निगरानी का मिलेगा अधिकार (ETV Bharat Chhattisgarh)

कोरबा में 412 पंचायत, ज्यादातर वनांचल : कोरबा जिले में कुल 412 ग्राम पंचायत हैं. राजस्व क्षेत्रफल के लिहाज से यह छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े जिलों में से एक है. ट्राइबल जिला होने के कारण कई गांव अपने पंचायत मुख्यालय से काफी दूरी पर स्थित हैं. ज्यादातर आबादी आदिवासियों की है. कम पढ़े लिखे और जागरूकता का अभाव होने के कारण कई बार उन्हें समय पर अपने मेहनताने का भुगतान नहीं हो पता. मजदूरों के बजाय जेसीबी और मशीन लगाकर कार्यों को पूर्ण कर फर्जी मजदूरों की लिस्ट बनाकर भ्रष्टाचार की शिकायतें भी बनी रहती हैं. अक्सर ग्रामीण ग्रुप बनाकर जिला मुख्यालय तक शिकायत करने पहुंचते हैं. क्यूआर कोड लग जाने के बाद अब इनके बीच का कोई भी एक जागरूक ग्रामीण भुगतान की पूरी जानकारी एक क्लिक पर प्राप्त कर सकेगा. कोरबा जैसे ट्राइबल जिलों के लिए यह योजना काफी फायदेमंद साबित होगी.

KORBA NEWS
मनरेगा के कार्यों में आएगी पारदर्शिता (ETV Bharat Chhattisgarh)
भारी बारिश में मां दतेश्वरी मंदिर के लिए निकले पदयात्री, नहीं रुक रहा भक्तों का उत्साह
धमतरी शराब पीकर स्कूल आने वाले प्रधानपाठक निलंबित, महिला कर्मियों से दुर्व्यवहार का भी आरोप
गरबा पर वक्फ बोर्ड के फरमान से सियासत गरमाई, कांग्रेस ने बताया टूल किट, भाजपा ने कहा गरबा में सबका स्वागत

