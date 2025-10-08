ETV Bharat / state

यमुनानगर में सड़क पर दिखा अजगर, क्षेत्र में दहशत का माहौल, काफी देर तक थमा रहा ट्रैफिक

यमुनानगर: यमुनानगर के व्यासपुर क्षेत्र में मंगलवार रात अचानक सड़क पर एक अजगर देखने को मिला. अजगर देखे जाने के बाद आवाजाही कर रहे लोगों ने अपने-अपने वाहनों को रोक दिया. नजारा देख आसपास के क्षेत्र में भय का माहौल बन गया. करीब नौ फीट लंबे और 25 से 30 किलो वजन वाले अजगर को देखने के लिए लोग अपनी गाड़ियों से उतर आए और वीडियो बनाने लगे.

जानें क्या कहते हैं प्रत्यक्षदर्शी: इस बारे में व्यासपुर निवासी प्रीत बल ने बताया कि, "वे रात करीब साढ़े 11 बजे गाड़ी में व्यासपुर से कपालमोचन की ओर जा रहे थे. मंगला पेट्रोल पंप के पास उन्होंने सड़क पर किसी मोटी रस्सी जैसी वस्तु को धीरे-धीरे बढ़ते हुए देखा. गाड़ी की रफ्तार कम कर करीब पहुंचने पर उन्होंने पाया कि वो एक अजगर है. इसके बाद कई वाहन रुक गए और लोग अजगर को देखने के लिए जमा हो गए."