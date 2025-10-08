यमुनानगर में सड़क पर दिखा अजगर, क्षेत्र में दहशत का माहौल, काफी देर तक थमा रहा ट्रैफिक
यमुनानगर में सड़क पर करीब 9 फीट का अजगर देखा गया जिसे देखने के बाद लोगों में दहशत का माहौल है.
Published : October 8, 2025 at 1:40 PM IST
यमुनानगर: यमुनानगर के व्यासपुर क्षेत्र में मंगलवार रात अचानक सड़क पर एक अजगर देखने को मिला. अजगर देखे जाने के बाद आवाजाही कर रहे लोगों ने अपने-अपने वाहनों को रोक दिया. नजारा देख आसपास के क्षेत्र में भय का माहौल बन गया. करीब नौ फीट लंबे और 25 से 30 किलो वजन वाले अजगर को देखने के लिए लोग अपनी गाड़ियों से उतर आए और वीडियो बनाने लगे.
जानें क्या कहते हैं प्रत्यक्षदर्शी: इस बारे में व्यासपुर निवासी प्रीत बल ने बताया कि, "वे रात करीब साढ़े 11 बजे गाड़ी में व्यासपुर से कपालमोचन की ओर जा रहे थे. मंगला पेट्रोल पंप के पास उन्होंने सड़क पर किसी मोटी रस्सी जैसी वस्तु को धीरे-धीरे बढ़ते हुए देखा. गाड़ी की रफ्तार कम कर करीब पहुंचने पर उन्होंने पाया कि वो एक अजगर है. इसके बाद कई वाहन रुक गए और लोग अजगर को देखने के लिए जमा हो गए."
लोगों में खौफ: प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो अजगर का रंग पीला था और इसके ऊपर काले निशान भी दिखाई दे रहे थे. अजगर सुस्त गति से सड़क पार कर खेतों की ओर रेंगता हुआ चला गया. यह घटना आबादी से मात्र 150 मीटर की दूरी पर हुई है, जिससे आसपास के लोगों में डर व्याप्त है कि कहीं अजगर फिर से आबादी वाले क्षेत्र में न आ जाए. फिलहाल आस-पास के लोगों में डर का माहौल है.
ये भी पढ़ें: करनाल में नहर में डूबे दो मासूम, एक को बचाने कूदा दोस्त भी लापता, सर्च ऑपरेशन जारी
ये भी पढ़ें: कुरुक्षेत्र पुलिस ने हैंड ग्रेनेड के साथ दो युवकों को पकड़ा, पंजाब के रहने वाले हैं दोनों आरोपी