यमुनानगर: यमुनानगर में 15 फीट का अजगर पाया गया. आबादी वाले क्षेत्र में अजगर को देख जहां एक ओर लोग खौफ के कारण दुबक गए. वहीं, दूसरी ओर कुछ लोग अजगर का वीडियो बनाने लगे. जबकि कुछ लोग अजगर की ओर कंकड़ पत्थर फेंकने लगे. इसके बाद अजगर पेड़ पर चढ़ गया. हालांकि कुछ देर बाद वन विभाग की टीम ने अजगर का रेस्क्यू कर उसे जंगल में छोड़ दिया.

चिक्कन-शहजादवाला गांव में 15 फीट का अजगर: यमुनानगर के चिक्कन-शहजादवाला गांव में रविवार को15 फीट का अजगर देखा गया. बाढ़ के पानी के साथ कलेसर नेशनल पार्क से बहकर ये अजगर आबादी वाले क्षेत्र में पहुंच गया. अजगर को देख ग्रामीण चिल्लाने लगा. कुछ लोगों ने अजगर पर पत्थर फेंका, जिससे अजगर पोपलर के पेड़ पर चढ़ गया.हालांकि बाद में वन विभाग की टीम ने भारी भरकम अजगर को रेस्क्यू कर कलेसर नेशनल पार्क के घने जंगल के बीच छोड़ दिया.

यमुनानगर में सांप का रेस्क्यू (ETV Bharat)

गांव के पास से बहती है बरसाती नदी: दरअसल, कलेसर नेशनल पार्क से करीब दो किलोमीटर की दूरी पर चिक्कन गांव है. गांव के पास से ही बरसाती नदी बहती है. जिस खेत में अजगर दिखा, वो आबादी क्षेत्र से 300-400 मीटर दूर ही है.

अचानगक खेत में महसूस हुई हलचल: एक ग्रामीण ने बताया कि इतना बड़ा और भारी-भरकम अजगर उन्होंने पहले नहीं देखा. रविवार को कुछ ग्रामीण खेत की तरफ गए तो अचानक खेत में हलचल महसूस हुई. ध्यान दिया तो फुफकारने की आवाज आई. इसके बाद सभी ग्रामीण चौकन्ने हो गए. देखा खेत में घास के बीच लंबा अजगर था. इसके बाद कुछ ग्रामीणों ने शोर मचा दिया.

यमुनानगर में दिखा 15 फीट का अजगर (ETV Bharat)

कुछ लोगों ने बनाया वीडियो: वहीं, ग्रामीणों के चिल्लानें की आवाज सुनकर खेत में पहुंचे कुछ लोग अजगर पर कंकड़ पत्थर फेंकने लगे. तो कुछ लोग वीडियो बनाने लगा. हालांकि इस बीच अजगर पोपलर के पेड़ पर चढ़ गया.

रेस्क्यू के बाद छोड़ा गया जंगल में: इधर, अजगर पाए जाने की सूचना वन विभाग के सुरक्षा गार्ड छबील दास ने वन्य प्राणी सुरक्षा विभाग को दी. सूचना पाकर विभागीय कर्मचारी हरीश कुमार, सुरेश कुमार टीम के साथ मौके पर पहुंचे. तब तक अजगर काफी ऊंचाई पर चढ़ चुका था. अजगर गुस्से से फुंफकार रहा था. रेस्क्यू टीम ने अजगर को शांत होने का मौका दिया. फिर कुछ देर इंतजार के बाद लंबे बांस के सहारे अजगर का रेस्क्यू कर बोरे में भर लिया. टीम ने अजगर को कलेसर नेशनल पार्क के गहरे जंगल में ले जाकर छोड़ दिया. रेस्क्यू टीम ने बताया कि रेस्क्यू किए गए अजगर की उम्र 15 से 18 साल के बीच है. उसका वजन 40 से 45 किलो की बीच है.

बाढ़ के पानी में बहकर आया होगा अजगर: वन्य प्राणी सुरक्षा विभाग के जिला इंस्पेक्टर लीलू राम ने बताया कि नेशनल पार्क के घने जंगल से कई बरसाती नदियां गुजरती हैं.तेज बहाव और बाढ़ के पानी के साथ अजगर चिक्कन की ओर जाने वाली नदी में बह गया होगा. वहां से रेंगता हुआ बाहर निकला और खेत में चला गया.आमतौर पर अजगर की 25 से 40 साल तक जीवित रहता है. आमतौर पर अजगर जंगल से बाहर नहीं आते, लेकिन बरसात में इसकी संभावना रहती है. कुछ समय पहले कलेसर जंगल के पास ही चुहड़पुर में अजगर ने आबादी क्षेत्र में बकरी को निगल लिया था.

