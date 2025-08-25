फरीदाबाद: फरीदाबाद में एक घर में 3 फुट लंबा अजगर मिला. घर के मालिक ने अजगर को देखते ही तुरंत इसकी जानकारी पड़ोसियों को दी. इसके बाद स्नेक रेस्क्यू टीम को जानकारी दी गई. स्नेक रेस्क्यू टीम ने अजगर को पकड़कर सुरक्षित तरीके से जंगल में जाकर छोड़ दिया. इसके बाद घर वाले और मुहल्ले वालों ने चैन की सांस ली.
अजगर देख घर से बाहर निकले घरवाले: दरअसल, ये पूरा वाकया फरीदाबाद के सेक्टर 49 सैनिक कॉलोनी डी ब्लॉक की है. डी ब्लॉक के मकान नंबर 1290 में रहने वाले भूपेंद्र मलिक रविवार रात करीब 9 बजे जब बाजार से घर लौटे. इस दौरान उन्होंने मेन गेट खोलते ही देखा कि बरामदे की दीवार के पास करीब 3 फुट लंबा अजगर रेंग रहा है. यह देखकर वह घबरा गए और तुरंत पड़ोसियों को सूचना दी. इसके बाद घर के सभी सदस्य और आसपास के लोग घर से बाहर गली में निकल आए.
रेस्क्यू के बाद सुरक्षित जंगल में छोड़ा गया अजगर: करीब डेढ़ घंटे तक अजगर घर के बरामदे में ही मौजूद रहा. इस दौरान किसी ने भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं दिखाई. इस बीच भूपेंद्र मलिक और मुहल्ले के लोगों ने एक निजी सांप रेस्क्यू टीम से संपर्क किया. सूचना पाकर स्नेक रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और सुरक्षित तरीके से अजगर को पकड़कर एक प्लास्टिक के कट्टे में डाल दिया. स्नेक रेस्क्यू टीम ने बाद में सांप को दूर अरावली के जंगलों में जाकर छोड़ दिया.
बारिश में जंगली जीव तलाशते हैं सुरक्षित जगह: इस बारे में घर के मालिक भूपेंद्र मलिक ने बताया कि अगर समय रहते अजगर को हम नहीं देखते तो वह घर के कमरों में भी घुस सकता था और नुकसान पहुंचा सकता था.सैनिक कॉलोनी के आसपास अरावली का जंगल है. इन दिनों भारी बरसात के कारण जंगली जीव अक्सर सुरक्षित जगह की तलाश में रिहायशी इलाकों में घुस आते हैं. शायद इसलिए अजगर हमारे घर में घुस गया.
घर के मालिक ने की लोगों से अपील: भूपेंद्र मलिक ने लोगों से अपील की कि वे बरसाती दिनों में सावधानी बरतें. घरों के आसपास साफ-सफाई रखें और अनावश्यक रूप से उगे पेड़-पौधों को काटकर खुला रखें ताकि ऐसे जीव आसानी से दिखाई दे जाएं और समय रहते बचाव किया जा सके.
