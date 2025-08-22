ETV Bharat / state

बूंदी के कंवरपुरा में तिरपाल तानकर जलानी पड़ी चिता, कीचड़ भरे रास्तों से गुजरी शव यात्रा - LAST RITES IN KANWARPURA

बूंदी के कंवरपुरा गांव में भारी बारिश के चलते तिरपाल तान कर एक व्यक्ति का अंतिम संस्कार करना पड़ा.

Villagers preparing pyre by putting tarpaulin
तिरपाल तान चिता तैयार करते ग्रामीण (ETV Bharat Bundi)
Published : August 22, 2025 at 6:44 PM IST

बूंदी: जिले के कंवरपुरा गांव में शुक्रवार को भारी बारिश के चलते एक व्यक्ति की चिता को तिरपाल तानकर जलाना पड़ा. श्मशान घाट तक पहुंचने के लिए शव यात्रा को कीचड़ भरे रास्ते से गुजरना पड़ा. स्थानीय लोगों का कहना है कि श्मशान स्थल पर न कोई पक्का चबूतरा है, न शेड. बारिश आ जाए, तो ग्रामीणों को लकड़ी से ज्यादा तिरपाल की चिंता करनी पड़ती है. कुछ लोग तिरपाल पकड़े खड़े रहते हैं, तब जाकर मृतक को मुखाग्नि दी जाती है.

मामले में नमाना पंचायत के सेकेट्री मुजीबुर्रहमान का कहना है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने कंवरपुरा गांव में श्मशान घाट के लिए ढाई बीघा भूमि अलॉट कर रखी है. लेकिन अभी भूमि का रास्ता नहीं मिल रहा है. भूमि के दोनों साइड खाते की भूमि है. मामला जिला अधिकारियों के संज्ञान में है. रास्ते का हल होते ही श्मशान घाट निर्माण की सेंशन जारी होगी.

तिरपाल तानकर चिता जलाने को मजबूर कंवरपुरा के ग्रामीण, देखें वीडियो (ETV Bharat Bundi)

अंतिम यात्रा बनती है जंग: ग्रामीणों का कहना है कि गांव में जब किसी की मृत्यु होती है, तो शव यात्रा कीचड़ भरे रास्तों से होकर गुजरती है. बरसात के दिनों में हालात और बदतर हो जाते हैं. पैर फिसलते हैं, कंधे झुकते हैं और शव को उठाए ग्रामीण दलदल से गुजरने को मजबूर होते हैं. ग्रामीण धनराज मीणा और लोकेश राठौड़ का कहना है कि हमने पंचायत और नेताओं को कई बार बताया, लेकिन नतीजा शून्य रहा. चुनाव आते ही वादों की झड़ी लग जाती है, मगर मौत के बाद भी इंसान को सम्मान नहीं मिल रहा.

शुक्रवार को फिर छलका दर्द: गांव के 85 वर्षीय गोमदा मीणा के निधन के बाद यही दर्दनाक नजारा देखने को मिला. सुबह से लगातार बरस रही बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी. मजबूरी में परिजन कीचड़ से गुजरते हुए शव यात्रा लेकर पहुंचे. श्मशान पर कोई सुविधा नहीं थी, इसलिए तिरपाल तानकर अंतिम संस्कार किया गया. मृतक के बेटे दुर्गालाल मीणा की आंखों में सिर्फ गम ही नहीं, बल्कि सिस्टम से आक्रोश भी झलक रहा था.

