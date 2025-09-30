ETV Bharat / state

नूंह में सड़क हादसे में पीडब्ल्यूडी के JE की मौत, कैंटर ने 50 मीटर तक बाइक समेत घसीटा, CCTV में कैद हुई घटना

नूंहः जिले के चांदनकी गांव के समीप एक दर्दनाक सड़क हादसे में पीडब्ल्यूडी के जेई की मौत हो गई. घटना के बाद आरोपी कैंटर चालक मौके से फरार हो गया. सूचना मिलने पर पुन्हाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मांडीखेड़ा स्थित अल आफिया अस्पताल भेज दिया. मृतक की पहचान 42 वर्षीय जहटाना गांव निवासी शमीम के तौर पर हुई है. शमीम पीडब्ल्यूडी विभाग में जेई था और साइट से काम देखकर अपनी बाइक से घर लौट रहा था. जब समीम चांदनकी गांव के पास पहुंचा, तभी सामने से आ रहे तेज रफ्तार कैंटर ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी.

सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ हादसाः टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि शमीम को बाइक के साथ कैंटर ने सड़क पर काफी दूर तक घसीटा. हादसे का पूरा वाक्या पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया. दुर्घटना में शमीम गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे के बाद राहगीरों ने शमीम को तुरंत पुन्हाना के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया.