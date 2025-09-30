ETV Bharat / state

नूंह में सड़क हादसे में पीडब्ल्यूडी के JE की मौत, कैंटर ने 50 मीटर तक बाइक समेत घसीटा, CCTV में कैद हुई घटना

नूंह में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक पीडब्ल्यूडी इंजीनियर की मौत हो गई.

PWD JE died in road accident
नूंह में सड़क हादसा (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 30, 2025 at 9:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नूंहः जिले के चांदनकी गांव के समीप एक दर्दनाक सड़क हादसे में पीडब्ल्यूडी के जेई की मौत हो गई. घटना के बाद आरोपी कैंटर चालक मौके से फरार हो गया. सूचना मिलने पर पुन्हाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मांडीखेड़ा स्थित अल आफिया अस्पताल भेज दिया. मृतक की पहचान 42 वर्षीय जहटाना गांव निवासी शमीम के तौर पर हुई है. शमीम पीडब्ल्यूडी विभाग में जेई था और साइट से काम देखकर अपनी बाइक से घर लौट रहा था. जब समीम चांदनकी गांव के पास पहुंचा, तभी सामने से आ रहे तेज रफ्तार कैंटर ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी.

सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ हादसाः टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि शमीम को बाइक के साथ कैंटर ने सड़क पर काफी दूर तक घसीटा. हादसे का पूरा वाक्या पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया. दुर्घटना में शमीम गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे के बाद राहगीरों ने शमीम को तुरंत पुन्हाना के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया.

नूंह में सड़क दुर्घटना में पीडब्ल्यूडी के JE की मौत (Etv Bharat)

गांव में छाया मातम: घटना की खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया और गांव में मातम छा गया. पुलिस का कहना है कि शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है. मामले में ट्रक चालक की तलाश की जा रही है. जल्द ही चालक को गिरफ्तार किया जाएगा. मांडीखेड़ा अस्पताल के डॉ.विकास ने बताया कि "कल शाम में सड़क हादसे में एक पीडब्यूडी इंजीनियर की मौत हो गई थी. आज उसका पोस्टमार्टम किया गया."

ये भी पढ़ें-नूंह में 2 सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, मुंबई हाइवे और अलवर मार्ग की घटना

For All Latest Updates

TAGGED:

ROAD ACCIDENT IN NUHनूंह में सड़क हादसाNUH NEWSनूंह में पीडब्ल्यूडी इंजीनियरPWD JE DIED IN ROAD ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हरियाणा में चल रही अंग्रेज़ों के जमाने की पनचक्की, "न्यूट्रिशन" से भरपूर आटा लेने के लिए लोगों में होड़

"सोनिया" को सलाम : बेटी की पढ़ाई के लिए फरीदाबाद की सड़कों पर ई-रिक्शा चला रही दिव्यांग महिला

डिलीवरी बॉय निभा रहे राम का किरदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए हनुमान, चंडीगढ़ की रामलीला में प्रोफेशनल्स जमा रहे रंग

AI वॉयस की अब चुटकियों में खुलेगी पोल, PU की टीम ने बनाया कमाल का सॉफ्टवेयर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.