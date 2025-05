ETV Bharat / state

सोफे पर बैठे हुए मृत अवस्था में मिला PWD इंजीनियर, 2 दिन पहले हुई मौत - JAGDALPUR ENGINEER BODY FOUND

जगदलपुर इंजीनियर का शव मिला ( ETV Bharat Chhattisgarh )

Published : May 12, 2025 at 5:25 PM IST | Updated : May 12, 2025 at 5:40 PM IST

जगदलपुर: बस्तर में पीडब्ल्यूडी क्रमांक 2 में पदस्थ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर डीएस नेताम का शव उनके सरकारी आवास में मिला. जिससे इलाके में हड़कंप मच गया. बताया जा रहा है कि शनिवार को वह रोज की तरह अपने ऑफिस में काम करने के बाद घर लौटे थे. इसके बाद दो दिनों तक जब वे नजर नहीं आए और न ही किसी का फोन रिसीव किया. तो दफ्तर के कर्मचारियों ने चिंता जताई. सोफे पर बैठे मिला इंजीनियर का शव: कर्मचारियों की टीम जब उनके आवास पर पहुंची तो दरवाजा अंदर से बंद मिला. किसी अनहोनी की आशंका को देखते हुए तत्काल कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई. जगदलपुर कोतवाली पुलिस सरकारी आवास में पहुंची. दरवाजा तोड़कर घर के अंदर घुसी तो इंजीनियर सोफे पर बैठे हुए थे. लेकिन उनमें कोई हलचल नहीं थी. पास जाकर देखा गया तो उनकी मौत हो चुकी थी.

